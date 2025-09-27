به گفته یک کارشناس اقتصادی، دولت برای مشارکت بخش خصوصی در اتمام طرح‌های نیمه تمام اقدام مؤثری نکرده است.

به گزارش فارس؛ «سید مهدی پژم» کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت برای مشارکت بخش خصوصی در اتمام طرح‌های نیمه تمام اقدام مؤثری نکرده است.

به گفته وی، اگرچه در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷) برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام، روش‌های متنوعی پیش‌بینی شده است اما پس از گذشت یک سال از ابلاغ برنامه هفتم، همچنان اقدام مؤثری برای عمل به این قانون از جمله ماده ۲۰ از سوی دولت نشده است.

وی بیان داشت: بر اساس ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده اجرا نمایند.

این کارشناس اقتصادی گفت: از برخی ساز و کارهای قانونی مانند، معافیت‌های مالیاتی و تامین اجتماعی هم می‌توانند استفاده کنند. علاوه‌بر آن، دستگاه اجرائی می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات اقدام نماید.

به گفته پژم، در جای دیگری از قانون اشاره شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، 70 درصد وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای را برای مشارکت با بخش غیردولتی به حساب این سازمان‌ها واریز نماید.

این اقدام به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری طبق قانون صورت می‌گیرد.

به باور این کارشناس اقتصادی، متاسفانه هیچ‌کدام از این تکالیف توسط دولت اقدام نشده است و لذا ۱۸۸۰ طرح نیمه تمام ملی و ۵۵۰۰ طرح نیمه تمام استانی که مجموعا بیش از پنج هزار همت بودجه نیاز دارد، بلاتکلیف است.

وی اظهار داشت: با توجه به اعتبار بودجه عمرانی در سال جاری که در حدود ۶۰۰ همت است و قطعا کمتر از ۵۰ درصد آن نیز در خوشبینانه‌ترین حالت تحقق می‌یابد، نمی‌توان انتظار داشت پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در اجرای طرح‌های عمرانی ایجاد شود و پیش‌بینی می‌شود، سال به سال بر تعداد طرح‌های عمرانی نیمه تمام نیز افزوده شود.

پژم تصریح کرد: با این روند تخصیص بودجه عمرانی و در صورتی که هیچ طرح عمرانی جدیدی هم شروع نشود و هیچ‌گونه تورمی هم در کشور نداشته باشیم، حداقل هشت سال زمان نیاز است تا طرح‌های موجود به اتمام برسد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت باید با جدیت بیشتر و با ایجاد سازوکارهای تشویقی و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی فضای ورود بخش خصوصی، تعاونی، خیرین و سایر اقشار جامعه را فراهم کند.