فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۱۹۰۷۹
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

مولانا؛ شاعر و عارف بزرگ ایرانی در سالــروز بزرگـداشتش

سالروز بزرگداشت مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، فرصتی ارزشمند است تا زندگی، آثار و خدمات این شاعر و عارف بزرگ ایرانی بازخوانی شود. مولانا تنها چهره‌ای ادبی و عرفانی برجسته نبود چراکه یکی از بزرگ‌ترین خدمتگزاران زبان و فرهنگ فارسی نیز محسوب می‌شود. آثار او، به‌ویژه مثنوی معنوی و دیوان شمس، گنجینه‌ای بی‌نظیر از ادبیات فارسی به‌شمار می‌رود و مرزهای جغرافیایی و زمانی را پشت سر گذاشته است.
زندگی و مسیر عرفانی مولانا
مولانا در سال ۶۰۴ هجری قمری در بلخ به دنیا آمد و پس از مهاجرت خانواده‌اش به قونیه، در ترکیه امروز، رشد و آموزش خود را ادامه داد. او در محیطی پر از دانش و حکمت بزرگ شد و از محضر پدرش، محمدباقر بلخی، بهره‌های فراوانی در علوم دینی، فلسفی و عرفانی برد. اما نقطه عطف زندگی او، دیدار با شمس تبریزی بود که مسیر روحانی مولانا را متحول کرد و الهام‌بخش خلق آثار بی‌نظیر او شد.
شمس تبریزی؛ روشنایی راه مولانا
شمس تبریزی، صوفی و عارف برجسته، با دیدگاه پرسشگر و آزاد خود، مولانا را به ژرفای حقیقت و عشق الهی هدایت کرد. این دیدار زمینه‌ساز تولد دیوان شمس شد، مجموعه‌ای از غزل‌های عرفانی که تجربه‌های معنوی و عشق بی‌پایان انسان به خدا و هستی را به تصویر می‌کشد. شمس مربی روحانی و الهام‌بخش شکوفایی استعدادهای ادبی مولانا شد و دیدگاه او درباره عشق و آزادی اندیشه، آثار مولانا را ماندگار ساخت.
خدمات مولانا به زبان و ادبیات فارسی
یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای مولانا، خدمت او به زبان فارسی است. او با نگارش مثنوی معنوی به صورت داستان‌وار و آموزنده، مفاهیم پیچیده عرفانی و اخلاقی را به زبانی ساده و دلنشین برای همه اقشار جامعه قابل فهم کرد. مولانا توانست زبان فارسی را در اوج قدرت‌بیان و تصویرسازی قرار دهد و با نثر و شعر خود، به غنای ادبی و زیبایی‌شناسی این زبان بیفزاید. آثار او نمونه‌ای کامل از تلفیق هنر و حکمت در ادبیات فارسی است که تا امروز آموزگار و مرجع اندیشه و هنر محسوب 
می‌شود.
پیام انسان‌دوستی و عشق جهانی
مولانا فراتر از مرزهای جغرافیایی، پیام انسان‌دوستی، عشق و همدلی را به جهانیان منتقل کرده است. او بر این باور بود که عشق و معرفت، تنها راه رسیدن انسان به کمال است و باید همه انسان‌ها را به وحدت و همدلی فراخواند. آموزه‌های مولانا، هم در ایران و هم در جهان، الهام‌بخش میلیون‌ها انسان بوده و بارها در اقصی‌نقاط جهان مطرح شده است.
سالروز بزرگداشت؛ فرصتی
 برای بازخوانی میراث فارسی و عرفانی
هر ساله در سالروز بزرگداشت مولانا، دوستداران ادب و عرفان با برگزاری مراسم ادبی، سخنرانی و نشست‌های فرهنگی، یاد و پیام این شاعر بزرگ را گرامی می‌دارند. بازخوانی آثار مولانا، چه از نظر زبان و ادبیات فارسی و چه از منظر اخلاق و عرفان، یک نیاز برای نسل‌های جدید است تا با هویت فرهنگی خود و میراث کهن ایرانی بیش از پیش آشنا شوند.
مولانا با آثار خود نشان داد که زبان فارسی توانایی بیان احساسات عمیق و مفاهیم معنوی را دارد و می‌تواند پیوندی میان انسان‌ها، فرهنگ‌ها و نسل‌ها برقرار کند؛ میراثی که هرگز کهنه نمی‌شود و همچنان چراغ راه اندیشه و هنر فارسی‌زبانان است.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

خاک بر سرت!(گفت و شنود)

ماجرای «پهپاد شاهد» و «خدای اروند»(یادداشت روز)

پای منافع ملی محکم بایستید دشمن با چه زبانی بگوید که باج می‌خواهد

اخبار ویژه

کرامت حضرت ابوالفضل(ع)(حکایت اهل راز)

عصبانیت شبکه صهیونیستی از سخنرانی روشنگرانه آقای پزشکیان(خبر ویژه)

استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

تشـویق شـورشیـان در قیـام اکتبـر

قدم اوّل، ترک محرّمات و انجام واجبات

پرکاری علمی شهید مطهری