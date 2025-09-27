استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

بخارِ شیء نجس

س) حکم بخارِ شئ نجس چیست؟ اگر همین بخار تبدیل به مایع شود آیا مایع به وجود آمده، نجس است؟

ج) بخار و مایعی که بدان تبدیل شده، پاک است.

تغییر سال خمسی

س) سال گذشته در اول فروردین که سال خمسی بنده است محاسبه خمس انجام شده و پرداخت شد ولی اولین درآمد پس از سال خمسی را مورخ سی‌ام فروردین به دست آوردم؛ آیا برای سال بعد می‌توانم سال خمسی خود را به آخر فروردین تغییر دهم؟

ج) اشکال ندارد.

شنیدن آیه سجده‌دار در نماز

س) اگر کسی در هنگام ادای نماز واجب یا مستحب، آیه سجدۀ واجب را بشنود چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا سجده نماز، جایگزین سجدۀ واجب می‌شود؟

ج) در نماز واجب با گوش دادن به آیه سجدۀ واجب، برای سجده اشاره کند و نماز را ادامه دهد (سجده نماز جایگزین آن نمی‌شود) و در نماز مستحب با گوش دادن به آیه سجدۀ واجب، سجده را به صورت معمول انجام داده و نماز را ادامه دهد؛ نماز در هر دو صورت صحیح است.

برگشتن از قصد اقامت ده روز

س) اگر مسافری که قصد کرده ده روز در مکانی اقامت کند، از قصدش برگردد یا مردد شود؛ وظیفه‌اش نسبت به نمازهای قبل و بعد چیست؟

ج) اگر پیش از خواندن یک نماز چهار رکعتی یومیه ادایی، از قصدش برگردد یا مردّد شود، نمازش شکسته است ولی اگر پس از خواندن آن، از قصدش برگردد یا مردد شود تا زمانی که در آنجا اقامت دارد، نمازش تمام بوده و نمازهای قبلی هم صحیح است.

سرایت نجاست به واسطه رطوبت

س) اگر تمام بدن خیس باشد، در صورتی که قسمتی از یکی از اعضای بدن نجس شود؛ آیا شستن همه بدن لازم است؟

ج) شستن همان قسمتی که نجس شده، کافی است.

مالک بودن زن به زیورآلات

س) آیا زیورآلات طلا که شوهر برای همسرش می‌خرد، از اموال شوهر محسوب می‌شود، به طوری که بعد از وفاتش جزء ارث او می‌شود و باید بین ورثه تقسیم شده و همسر او نیز سهم خود را می‌برد؛ یا آنکه مِلک زوجه است؟

ج) اگر جواهرات در اختیار و تحت تصرّف همسرش باشد، به ‌طوری که در آنها تصرّفات مالکانه داشته باشد، حکم به ملکیّت آن جواهرات برای او می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

استطاعت زن برای حج با وجود زیورآلات

س) زنی که مقداری زیورآلات طلا برای زینت داشته باشد، که در صورت فروش آنها، مستطیع می‌‌شود؛ و از طرفی، مال آنچنانی دیگری هم ندارد، آیا زیورآلات زنان از حکم استطاعت خارج است، یا باید آنها را بفروشد و مستطیع شود؟

ج) اگر به زیورآلات نیاز داشته باشد و اضافه بر شأن او نباشد، با داشتن آن مستطیع نیست؛ و واجب نیست آن را برای هزینه‌ سفر حجّ بفروشد.