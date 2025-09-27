روابط اقتصادی با دشمنان از نگاه اســلام
اسرائیل بهعنوان یکی از بزرگترین دشمنان امت اسلامی، همواره در پی تهدید و ظلم به مسلمانان بوده است. در اسلام، برای تجارت و خریدوفروش با دیگر کشورها، بهویژه دشمنان، احکام خاصی مطرح شده است. احادیث اهلبیت(ع) بر این نکته تأکید دارند که کمک به دشمنان اسلام، چه بهصورت نظامی و چه اقتصادی جایز نیست. بهویژه در شرایطی که این کمکها موجب تقویت قدرت دشمنان و تهدید امنیت مسلمانان شود.
در ادامه، برخی از این روایات بیان خواهند شد تا نگاه اسلامی به این موضوع روشنتر شود.
نهی از تجارت نظامی با دشمن
در روایات اشاره شده که تجارت با دیگر کشورها، حتی اگر آن کشور از نظر عقیده با امت اسلامی همسو نباشد، به شرطی که موجب تقویت قدرت نظامی آنها نشود، اشکالی ندارد. بهعبارتدیگر، اصل مجاز بودن تجارت و خریدوفروش با سایر کشورها حتی با دین و مذهب متفاوت، بهطورکلی پذیرفته شده است، ولی درصورتیکه این تجارت منجر به تقویت دشمن و به خطر انداختن امنیت مسلمانان و قدرت نظامی آنها شود، جایز نخواهد بود. در حدیثی آمده است: (علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر(ع)) سؤال کرد:«عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِینَ إِلَی الْمُشْرِکِینَ التِّجَارَهَ قَالَ إِذَا لَمْ یَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ؛ (1) آیا جایز است که مسلمانان با مشرکین تجارت کنند؟ امام(ع) فرمود: اگر مسلمانان سلاح به آنها نفرستند، اشکالی ندارد.» بنابراین، در مسائل اقتصادی و تجاری با سایر کشورها، باید توجه داشت که آیا این تجارت بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب تقویت توان نظامی و تهدید علیه مسلمانان خواهد شد یا خیر.
واضح است که در شرایطی که دشمنان در حال جنگ و درگیری با مسلمانان هستند و تهدید جدی به نابودی امت اسلامی دارند، هرگونه کمک به آنها، بهویژه در زمینههای نظامی، ممنوع است. در حدیثی آمده است:«عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍأَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی کُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَی أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِیعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ عَرَّفَنِیَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِکَ وَ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَی أَعْدَاءِ اللَّهِ فَقَالَ احْمِلْ إِلَیْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّکُمْ یَعْنِی الرُّومَ وَ بِعْهُمْ فَإِذَا کَانَتِ الْحَرْبُ بَیْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا فَمَنْ
حَمَلَ إِلَی عَدُوِّنَا سِلَاحاً یَسْتَعِینُونَ بِهِ عَلَیْنَا فَهُوَ مُشْرِکٌ؛ (2)
هند سرّاج گوید: به امام باقر(ع)عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح گرداند! من اسلحه سوی اهل شام مىبرم و به آنان مىفروشم، ولی از زمانی که این امر (امامت) را شناختهام از این کار دست برداشتهام و گفتم: برای دشمنان خدا چیزی نمىبرم. حضرت فرمود: برای آنها اسلحه ببر؛ زیرا خداوند با این اسلحهها (و به واسطه شامیان) دشمن ما و شما را- یعنی رومیان را- دفع مىکند، اسلحهها را به آنان بفروش، ولی هنگامی که بین ما و آنان جنگی درگرفت برای آنان اسلحه مبرید، زیرا اگر کسی برای دشمن ما اسلحهای برد که با آن به ما ضرر برساند مشرک است.بنابر این روایت نیز، تجارت با دشمن وقتی که موجب تسلط او بر جامعه اسلامیشود، اشکال دارد. در قرآن کریم نیز در آیه 141 سوره نساء:« لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا» به موضوع نادرست بودن این تسلط اشاره شده است.
با این توضیحات، وقتی دشمنی اسرائیل نسبت به امت اسلامی واضح است و این باند جنایتکار بهطور مداوم در حال تجاوز به حقوق مسلمانان در کشورهایی مانند فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و یمن بوده و همواره قوانین بینالمللی را نقض میکند، در درجه اول، معاملات نظامی و در مرحله بعد، هرگونه خریدوفروش اجناس با این دشمن کاری ناپسند و نادرست است. چراکه این خریدوفروشها موجب قدرت اقتصادی و نظامی او شده و علیه کشورهای دیگر مورد استفاده قرار میدهد.
متأسفانه برخی کشورهای مسلمان، همواره با اسرائیل، مراودات تجاری دارند و اجناس اسرائیلی بهوفور در کشور آنها یافت شده و توسط مردم خرید میشود. این کار درواقع بهنوعی به تقویت دشمن منجر میشود و این عمل نهتنها مخالف اصول اسلامی، بلکه از نظر سیاسی و اخلاقی نیز قابل پذیرش نیست.
نهی از هر نوع کمک به ظالم
در فرهنگ اهلبیت(ع)، کمک به کسانی که در حال ظلم به مسلمانان هستند، بشدت مورد نهی قرار گرفته است. امامان معصوم(ع)همواره بر این نکته تأکید داشتهاند که حتی کوچکترین اقدامی که بهنوعی به یاری و تقویت ظالمین منجر شود، باید از آن اجتناب کرد. در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است:«إِیَّاکُمْ وَ صُحْبَهَ الْعَاصِینَ وَ مَعُونَهَ الظَّالِمِین (3)؛ از مصاحبت عاصیان (گناهکاران) و یاری ظالمان و مجاورت فاسقان بپرهیزید.»در این روایت امام بصراحت بیان میکند که مسلمانان باید از همراهی با گناهکاران و کمک به ظالمان خودداری کنند. بنابراین، با توجه به اینکه خرید اجناس اسرائیلی به تقویت آنها کمک میکند، بر اساس آموزههای اهلبیت(ع)، این عمل بشدت محکوم است و از مسلمانان خواسته میشود که از آن اجتناب کنند. ظلم نهتنها در عمل فرد ظالم، بلکه در کمک به او و یا حتی رضایت به ظلم نیز محکوم است. امام صادق(ع) در حدیثی بسیار مهم فرمودهاند: «الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِینُ لَهُ وَ الرَّاضِی بِهِ شُرَکَاءُ ثَلَاثَتُهُمْ (4)؛ کسی که ظلم کند، کسی که به او کمک کند و کسی که به ظلم راضی باشد، هر سه در گناه شریک هستند.» این حدیث نیز نشان میدهد که حتی کسانی که بهطور مستقیم ظلم نمیکنند، بلکه با کمک به ظالم یا رضایت به ظلم او، از آن حمایت میکنند، در حقیقت در گناه او شریک خواهند شد. بر این اساس، اگر شخصی به هر نحوی به اسرائیل یا هر رژیم ظالم دیگری کمک کند، چه از طریق خرید اجناس یا هر نوع تعامل اقتصادی دیگر، در حقیقت در ظلم آنها شریک است. باید دانست که در روایات اهلبیت، عواقب سنگین و تبعات شدید برای یاری دادن به ظالم بیان شده است. امیرالمؤمنان(ع) در روایتی فرمودهاند: «در روز قیامت ندادهندهای فریاد خواهد زد: کجاست ظالمان و یاران آنها و همدستانشان؟ تا حتی کسانی که قلمی برای آنها تراشیده و مرکبی برایشان آماده کردهاند. سپس همگی در تابوتی از آهن جمع خواهند شد و به جهنم پرتاب خواهند گردید.» (5) پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله)نیز در حدیثی میفرماید:«مَنْ مَشَی مَعَ ظَالِمٍ لِیُعِینَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ (6)؛هرکسی که بهسوی ظالمی برود تا او را یاری کند و میداند که او ظالم است، از اسلام خارج شده است.»
این احادیث نشان میدهند که هرگونه کمک به ظالم، حتی اگر بهصورت غیرمستقیم باشد، عواقب سنگینی خواهد داشت. طبق این روایات، کسی که به ظالم کمک کند، در حقیقت خود را از رحمت خداوند دور میکند. ممکن است برخی تصور کنند که خرید اجناس، درواقع کمک بزرگی به دشمن نخواهد بود؛ اما این نگرش از نظر دینی و طبق آموزههای اهلبیت صحیح نیست. حتی کمکهای کوچک و بهظاهر بیاهمیت نیز به ظالمان محکوم است. رسول خدا (ص) در حدیثی بسیار مهم فرمود:«إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهِ نَادَی مُنَادٍ أَیْنَ الظَّلَمَهُ وَ أَعْوَانُهُمْ وَ مَنْ لَاقَ لَهُمْ دَوَاهً وَ رَبَطَ کِیساً أَوْ مَدَّ لَهُمْ مَدَّهَ قَلَمٍ فَاحْشُرُوهُمْ مَعَهُمْ (7)؛چون روز قیامت شود، یک منادی ندا دهد: کجایند ستمگران و یاران آنها؟ آن که دواتی برای آنان لیقه کرده یا سرکیسهای را برای آنان بسته یا قلمی برای آنان در مرکب فروبرده است؛ پس آنان را نیز با ستمگران محشور کنید.» بنابراین حتی کوچکترین کمکی که ممکن است به ظالمان در هر زمینهای انجام گیرد، از دیدگاه اسلامی نهتنها نادرست است، بلکه موجب مشارکت در ظلم آنها میشود و در روز قیامت عواقب سنگینی خواهد داشت.
امام کاظم(ع) و صفوان جمّال
صفوان بن مَهران از اصحاب امام کاظم(ع) بود که شتران زیادی داشت، حضرت به او فرمود:«ای صفوان، همه چیزِ تو خوب و نیکو است جز یک چیز!
صفوان گفت، فدایت شوم آن یک مورد چیست؟
امام(ع) فرمود:إِکْرَاؤُکَ جِمَالَکَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ یَعْنِی هَارُونَ؛ اینکه شتران خود را به این مرد (یعنیهارون خلیفه وقت) کرایه میدهی. صفوان عرض کرد:وَ اللَّهِ مَا أَکْرَیْتُهُ أَشَراً وَ لَا بَطَراً وَ لَا لِلصَّیْدِ وَ لَا لِلَّهْوِ وَ لَکِنِّی أَکْرَیْتُهُ لِهَذَا الطَّرِیقِ(یَعْنِی طَرِیقَ مَکَّهَ) وَ لَا أَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِی وَ لَکِنِّی أَبْعَثُ مَعَهُ غِلْمَانِی؛به خدا سوگند من از روی حرص و سیری و لهو چنین کاری نمیکنم؛ چون او به راه حج میرود، شتران خود را به او کرایه میدهم. خودم هم خدمت او را نمیکنم و همراهش نمیروم، بلکه غلام خود را همراه او میفرستم. امام(ع) فرمود: یَا صَفْوَانُ أَ یَقَعُ کِرَاؤُکَ عَلَیْهِمْ؟ آیا از او کرایه طلب داری؟ گفتم: فدایت شوم. آری
امام(ع) فرمود: أَ تُحِبُّ بَقَاءَهُمْ حَتَّی یَخْرُجَ کِرَاؤُکَ؟ آیا دوست داری او باقی باشد تا باقی کرایهات را به تو برسد؟
گفت: آری. امام(ع) فرمود: مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ کَانَ وَرَدَ النَّارَ (8)؛ کسی که دوست داشته باشد بقای آنها را، از آنان خواهد بود و هرکس از آنان (دشمنان خدا) باشد، جایگاهش جهنم خواهد بود.» بر اساس این روایت، هر نوع کمک به دشمنان مذموم و ناپسند است. با این توضیح، خرید اجناس اسرائیلی یا هرگونه همکاری با رژیمهای ظالم، حتی در مقیاس کوچک، نهتنها مغایر با اصول اسلامی است، بلکه از نظر دینی، فردی که چنین کمکی انجام دهد، بهنوعی در ظلم آنان شریک خواهد بود. در یکی از روایات امام صادق(ع)، نقل شده است که فردی از یاران امام از ایشان سؤال کرد که نظر شما در مورد کمک به ظالمان در کارهایی همچون ساخت ساختمان، احداث نهر یا تعمیرات چیست؟ امام صادق(ع) در پاسخ فرمود که حتی من دوست ندارم در کوچکترین کارها مانند بستن یک گره یا کشیدن قلم برای آنها مشارکت داشته باشم. ایشان تأکید کردند که یاران ظالمان در روز قیامت در خیمهای از آتش خواهند بود تا خداوند میان بندگان حکم کند. (9)
نتیجهگیری
اسرائیل از بزرگترین دشمنان امت اسلامی است. در روایات اسلامی بهطور قاطع و روشن آمده است که هرگونه کمک نظامی به دشمنان مسلمانان، ممنوع است. وقتی کشورهای اسلامی با اسرائیل مراودات اقتصادی برقرار میکنند، بهطور غیرمستقیم به تقویت قدرت اقتصادی و نظامی این دشمن کمک میکنند. چنین اقداماتی که باعث تقویت توان نظامی دشمنان اسلام میشود، برخلاف تعالیم اسلامی است و نمیتواند پذیرفته شود. علاوهبر این، در احادیث اهلبیت(ع)، کمک به ظالم بشدت مورد نهی قرار گرفته است. خرید اجناس اسرائیلی، هرچند که در ظاهر کماهمیت باشد، درواقع به تقویت دشمنان اسلام و یاری رساندن به آنها منجر میشود. در تعالیم اسلامی تأکید شده که حتی کوچکترین کمکها به ظالمان هم مورد نهی است. بنابراین، خرید اجناس اسرائیلی یا هر کشور ستمگر دیگر وهر نوع مراوده تجاری و اقتصادی با آنها بهوضوح مغایر با آموزههای اسلامی است و مسلمانان باید از آن اجتناب کنند.
پینوشتها:
