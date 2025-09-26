«(از نشانه‌های دشمنی منافقان این است که) همین که از پیش تو برگردند (یا به حکومت و ریاستی برسند) به کارهای فساد و جنایت مشغول می‌شوند، و مزارع و کشت و زراعت‌های مردم را نابود می‌کنند (و با آدم‌کشی) سعی می‌کنند نسل انسان‌ها از بین برود (و مردم بی‌گناه را قتل‌عام می‌کنند) در حالی که آنها می‌دانند خداوند این‌گونه کارهای فساد و جنایت را دوست ندارد».

«(از نشانه‌های دیگر منافقان این است که) هرگاه به آنها گفته شود از خداوند بترسید و (فساد و جنایت نکنید) با خوی سرکشی و طغیانگری، مغرورانه به گناه ادامه می‌دهند، پس تنها چاره آنها جهنم است و به راستی چه بد جایگاهی است.»

بقره- آیات 206-205