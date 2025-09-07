جانشین قرارگاه شمال‌شرق نیروی زمینی ارتش گفت: در بازه زمانی ۱۹ ماه گذشته تاکنون در بخش نخست ۱۳۵ کیلومتر دیوارگذاری به صورت قطعی در نقاط صفر مرزی ایران و افغانستان انجام شده است.

امیر سرتیپ دوم صادق نوری، جانشین قرارگاه شمال‌شرق نیروی زمینی ارتش یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح انسداد مرزهای مشترک ایران و افغانستان اظهار کرد: این عملیات فنی شامل زیرسازی و آماده شدن مناطق پیش‌بینی شده برای نصب دیوارهای بتنی پیش ساخته در این منطقه است.

وی گفت: ۲۱۰ کیلومتر دیگر از زیرساخت‌های لازم برای ادامه طرح انسداد مرزهای شمال‌شرق کشور با افغانستان در خراسان رضوی آماده شده است.

جانشین قرارگاه شمال‌شرق نیروی زمینی ارتش اضافه کرد: در بازه زمانی ۱۹ ماه گذشته و آغاز مراحل مختلف این طرح راهبردی، تاکنون در بخش نخست ۱۳۵ کیلومتر دیوارگذاری به صورت قطعی در نقاط صفر مرزی ایران و افغانستان انجام شده است.

امیر سرتیپ نوری ادامه داد: روزانه ۳۰۰ قطعه دیوار بتنی در کارگاه‌های فعال این طرح در مرز دوغارون آماده می‌شود و هم اینک نیز برای ادامه مراحل مختلف طرح عمرانی انسداد مرزهای شرقی، ۱۶۵ کیلومتر دیوار بتنی دیگر تولید و ذخیره‌سازی شده است.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تولید دیوارهای بتنی برای ۳۰۰ کیلومتر نهائی این طرح در خراسان رضوی، تا پایان سال ۱۴۰۴ به پایان خواهد رسید.

جانشین قرارگاه شمال‌شرق نیروی زمینی ارتش افزود: انسداد و دیوارکشی مرزهای شمال شرق ۲ کشور ایران و افغانستان یکی از مهم‌ترین طرح‌های فعال کشور است که ساخت آن براساس آخرین دست یافته‌های علمی، فنی و اصولی از سوی مهندسان نیروی زمینی ارتش در حال انجام است.

نوری بیان کرد: در حال حاضر ۱۶ شرکت و ۱۶ کارگاه داخلی مراحل مختلف فنی اجرای این طرح را برعهده ‌دارند. جانشین قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش ادامه داد: به رغم شرایط سخت آب و هوائی در فصل‌های مختلف سال و خاک نامناسب منطقه، این طرح پیشرفت فیزیکی خوبی دارد و طبق برنامه زمان‌بندی شده پیش رفته است.