تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۳
مقام نظامی:

حضور ایران در صحنه دریاها پیام‌آور صلح و دوستی برای سایر کشورها است

فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش در دیدار با فرمانده منطقه سایبت سون نیروی دریایی آفریقای جنوبی گفت: حضور یگان‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در صحنه دریاها پیام‌آور صلح و دوستی برای سایر کشورهای دوست است. 
ناخدایکم حسن مقصودلو، فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در رزمایش مرکب دریایی بریکس به آفریقای جنوبی سفر کرده است، در دیدار با دریادار مبوآنو، فرمانده منطقه سایبت سون نیروی دریایی آفریقای جنوبی در بندر کیپ تاون، دریا را از مهم‌ترین مصادیق ایجاد همبستگی فرهنگی ملت‌ها توصیف و اظهار داشت: حضور یگان‌های نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در صحنه دریاها، همواره ضامن ارتقاء امنیت خطوط مواصلاتی کشتیرانی جهانی بوده و پیام‌آور صلح و دوستی برای سایر کشورهای دوست است. 
فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، روابط میان ایران و آفریقای جنوبی را عمیق و حسنه خواند و افزود: دو کشور مرزهای دریایی بسیاری دارند و هماهنگی‌های بین نیروهای دریایی ایران و آفریقای جنوبی در حوزه ارتقاء امنیت دریاها، مؤثر و ارزشمند بوده و باید این همکاری‌ها ارتقاء یابد. 
دریادار مبوآنو فرمانده منطقه سایبت سون نیروی دریایی آفریقای جنوبی نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی و خیر مقدم به ناخدایکم حسن مقصودلو، بر تقویت همکاری و ارتقاء سطح تعاملات نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی، تاکید و تصریح کرد: نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی‌ از تجربیات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف برخوردارند و ما همواره در تلاشیم همکاری‌های آموزشی و دفاعی را با ایران گسترش و ارتقاء دهیم. 

