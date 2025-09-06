فارسی | العربي | English
لاریجانی در دیدار با «سید عمار حکیم»:

همکاری‌های ایران و عراق باید عینی‌تر شود

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان همکاری‌های ایران و عراق را راهبردی دانست و تاکید کرد: در شرایط پر تحرک امروز، این همکاری‌ها باید عینی‌تر شود.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز گذشته (15 شهریور) میزبان حجت‌الاسلام  سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق و از بزرگان سیاسی و فرهنگی عراق بود. 
حجت‌الاسلام حکیم در این دیدار گفت: جنگ اسرائیل علیه ایران، برخلاف تصور رژیم صهیونیستی به قدرت ایران در منطقه افزود و مسلمانان نقش قدرتمند ایران را ستودند و امروز رفتار شرورانه رژیم صهیونیستی در نظریه ‹اسرائیل بزرگ› حقانیت ایران در غده‌ سرطانی خواندن این رژیم را نشان داد و امروز کل منطقه نسبت به ماجراجویی اسرائیل حساس شده است. 
لاریجانی نیز در این دیدار عراق را کشوری دوست، هم‌کیش و قوی منطقه خواند و همکاری‌های ایران و عراق را راهبردی توصیف کرد و تاکید کرد: در شرایط پرتحرک امروز، این همکاری‌ها باید عینی‌تر شود.

