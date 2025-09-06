کد خبر: ۳۱۷۷۶۱
تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۶
«فاطمه» و «زهرا» پرتکرارترین نام زنان ایرانی
مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال کشور پرتکرارترین نامهای زن در ایران را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال براساس دادههای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور از سال ۱۲۹۷ تاکنون، نام فاطمه با چهار میلیون و ۴۴۰ هزار و ۴۷۰ فراوانی، زهرا با دو میلیون و ۹۶۶ هزار و ۹۶۴ فراوانی و مریم با یک میلیون و ۸۰۴ هزار و ۳۹ فراوانی، پرتکرارترین نامهای زن در ایران به شمار میآیند. همچنین نامهای معصومه، زینب، رقیه، سکینه، لیلا، خدیجه، مرضیه به ترتیب بیشترین فراوانی را در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور به خود اختصاص دادهاند. این اطلاعات براساس دادههای جامع پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور از زمان تأسیس این سازمان در سال ۱۲۹۷ تاکنون گردآوری شده است.