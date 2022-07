برتری مقابل ژاپن، راه صعود بسکتبال ایران به جمع 8 تیم برتر آسیا

تیم ملی بسکتبال ایران برای صدرنشینی در گروه C رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۲، امروز در یک بازی سخت به مصاف ژاپن می‌رود.

تیم ملی بسکتبال ایران که نتایج قابل قبولی را در دو بازی ابتدایی خود در دور گروهی کاپ آسیا ۲۰۲۲‌اندونزی کسب کرده است، در آخرین و جدی‌ترین بازی خود برای کسب عنوان صدرنشینی، ساعت 15 امروز در یک بازی سخت و دشوار باید به مصاف تیم ملی ژاپن برود.

ژاپنی‌ها که همانند ایران مدعی اصلی صدرنشینی در گروه C رقابت‌ها و حتی صعود به فینال مسابقات هستند، در دو بازی قبل خود مقابل قزاقستان و سوریه عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته‌اند و هر دو تیم را با کسب بالای ۱۰۰ امتیاز شکست داده‌اند تا نشان دهند که با همه توان در این مسابقات حضور یافته‌اند.

آخرین تقابل رسمی دو تیم ایران و ژاپن در یک تورنمنت رسمی، به مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین برمی‌گردد که آن مسابقه با برتری ژاپنی‌ها به پایان رسید و اکنون بعد از حدود ۵ سال، دو تیم مدعی قاره کهن باید برای صدرنشینی در گروه C کاپ آسیا به مصاف یکدیگر بروند.

در حال حاضر ژاپن با تفاضل گل بهتر نسبت به ایران صدرنشین گروه است. طبق آمار بدون شک یکی از نقاط قوت ژاپنی‌ها در این دوره از رقابت‌ها عملکرد خوب بازیکنان این تیم در بازی پیرامونی و پرتاب‌های سه امتیازی موفق بازیکنان سامورایی‌ها است که قطعا می‌تواند کار هر تیمی را سخت کند. ژاپنی‌ها که با حضور ستارگانی چون «واتانابه» و «ایونز» در دفاع هم درخشان ظاهر شده‌اند، بدون شک حریف قدری برای ایران خواهند بود.

تیم ملی ایران در صورت پیروزی مقابل ژاپن مستقیم در جمع هشت تیم برتر مسابقات قرار می‌گیرد و در صورتی که مغلوب این تیم شود برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی باید به مصاف تیم سوم گروه D (فیلیپین یا نیوزیلند) برود.