هنوز چیزی تمام نشده! ایران برای صعود محکوم به پیروزی مقابل عراق است

سرویس ورزشی-

پیروزی تیم ملی ایران مقابل بحرین، شاگردان اسکوچیچ را در موقعیت صعود به مرحله بعدی قرار‌داده است.

دیدار تیم‌ملی فوتبال ایران و بحرین با برتری ۳ گله شاگردان اسکوچیچ به پایان رسید. با این نتیجه تیم‌ملی با یک بازی کمتر نسبت به بحرین به رده دوم گروه C مقدماتی انتخابی جام جهانی رسید.

تیم‌ملی فوتبال ایران از ساعت ۲۱ دوشنبه شب در چارچوب بازی‌های گروه C مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ به مصاف بحرین رفت. این دیدار در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به سود شاگردان اسکوچیچ به پایان رسید تا ایران بالاخره در خاک بحرین این تیم را شکست دهد و طلسم منامه شکسته شود.ایران تاکنون ۶ بار در خاک بحرین به مصاف این تیم رفته بود که حاصل آن ۴ باخت و ۲ تساوی بود و برد امشب (دوشنبه) شاگردان اسکوچیچ نخستین برد تیم‌ملی در بحرین بود.

در این دیدار سردار آزمون در دقایق ۵۴ و ۶۱ و طارمی در دقیقه ۷۹ برای تیم‌ملی گل‌زنی کردند. شاگردان اسکوچیچ با این برد باارزش ۱۲ امتیازی شد و با یک بازی کمتر نسبت به بحرین در رده دوم جدول رده‌بندی قرار گرفت. عراق هم با تعداد بازی برابر نسبت به ایران و با ۱۴ امتیاز صدرنشین گروه C است.

دراگان اسکوچیچ، سرمربی ایران تیمش را با ترکیب علیرضا بیرانوند، صادق محرمی، احسان حاجی صفی، شجاع خلیل‌زاده، میلاد محمدی (46- سامان قدوس)، مهدی طارمی، وحید امیری (68- سعید عزت‌اللهی)، محمد حسین کنعانی‌زادگان (83- مرتضی پورعلی گنجی)، احمد نوراللهی، علی قلی‌زاده (83- مهدی قایدی) و سردار آزمون (73- مهدی ترابی) به مصاف بحرین فرستاد.

خبر بد برای تیم ملی

البته همان طور که انتظار می‌رفت همه چیز در این دیدار به بهترین شکل ممکن صورت گرفت و ستاره‌های تیم ملی وظایفی را که برای شکستن دادن بحرین در این شرایط نابرابر بایستی انجام می‌دادند به نحو احسن انجام دادند تا یک شب پر خاطره برای فوتبال ایران رقم بخورد؛ در پایان بازی اما سرمربی تیم ملی از یک اتفاق غیرمنتظره خبر داد؛ مصدومیت شدید وحید امیری...

بر اساس اعلام دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پس از بازی با بحرین، وحید امیری به دلیل مصدومیت شدید در این بازی، به احتمال زیاد نمی‌تواند در دو بازی آتی، تیم ملی را همراهی کند؛ سرمربی تیم ملی در این خصوص گفت: «بدترین اتفاقی که در این دیدار برایمان رخ داد، مصدومیت شدید وحید امیری از ناحیه همسترینگ بود که به احتمال زیاد ادامه تورنمنت را از دست داد.»

وحید امیری که معمولا نمایش خوب و یکنواختی در تیم ملی داشته، در بازی با بحرین هم یکی از بهترین‌ها بود اما به دلیل مصدومیت شدید و در حالی که نمی‌توانست به بازی کردن ادامه دهد جای خود را به سعید عزت اللهی داد.

پس از مصدومیت وحید امیری در بازی برابر بحرین، اسکوچیچ دو بازیکن جدید را به اردو فراخواند.میلاد سرلک و عارف غلامی دو بازیکنی بودند که با نظر دراگان اسکوچیچ به اردوی تیم ملی دعوت شدند و مقدمات حضور آنان در منامه فراهم شد.

ایران چگونه به مرحله بعدی صعود می‌کند؟

تیم ملی حالا دو بازی دیگر مقابل کامبوج و عراق دارد که پیروزی در یکی از این مسابقات، محتمل است. بنابراین ایران با 15 امتیاز به استقبال هفته آخر خواهد رفت و اگر شگفتی خاصی در بازی هنگ کنگ- عراق رخ ندهد، یاران بشار رسن نیز 17 امتیازی، بازی سرنوشت ساز مقابل ایران را برگزار خواهند کرد. بنابراین اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد، ایران برای صدرنشینی باید هر دو بازی پایانی را پیروز شود.

اما طبق قانون‌ای اف سی، برترین تیم‌های دوم نیز راهی مرحله بعدی می‌شوند و حضور قطر (میزبان جام جهانی) در دور مقدماتی سبب شده تا 5 تیم از 8 تیم دوم جواز صعود به مرحله نهایی را کسب کنند.

در هشت گروه پنج تیمی این مرحله تاکنون صدرنشینی سوریه، قطر و ژاپن در گروه‌های A و E و F قطعی شده است که به این ترتیب هر سه تیم جواز حضور در جام ملت‌های آسیا 2023 چین را کسب کرده‌اند. از آنجایی که قطر میزبان جام جهانی 2022 است، در مرحله بعدی انتخابی جام جهانی حضور نخواهد داشت و به این ترتیب پنج تیم دوم راهی مرحله بعدی انتخابی جام جهانی می‌شوند و عمان به‌عنوان تیم دوم گروه E این شانس را خواهد داشت که به مرحله بعدی انتخابی جام جهانی 2022 و همچنین جام ملت‌های آسیا 2023 صعود کند.

همچنین در پایان دیدارهای این مرحله و مشخص شدن چهره 12 تیم صعودکننده به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2022 قطر، سه تیم دوم باقیمانده که جواز صعود نگرفته‌اند به همراه تیم‌های سوم و چهارم باید برای مشخص شدن چهره 10 تیم باقیمانده جام ملت‌ها به رقابت بپردازند.

در گروه C نیز که تیم ملی فوتبال ایران حضور دارد، احتمال صدرنشینی و دوم شدن یا حتی حذف تیم ملی فوتبال کشورمان وجود دارد. پیروزی شاگردان دراگان اسکوچیچ در دو بازی آینده مقابل کامبوج و عراق، قطعاً به صدرنشینی ایران با 18 امتیاز در این گروه می‌انجامد و دومی یا سومی در این گروه هم در صورت عدم پیروزی ایران، به سایر نتایج گروه و اما و اگرهای فراوان بستگی دارد.

برنامه سایر دیدارهای گروه C نیز که تیم ملی فوتبال کشورمان در آن حضور دارد به این شرح است:

جمعه 21 خرداد 1400

*کامبوج.........................................................ایران(ساعت19:00)

*هنگ کنگ..................................................عراق(ساعت21:00)

ﺳﻪشنبه 25 خرداد 1400

*بحرین...............................................هنگ کنگ(ساعت21:00)

*ایران..............................................................عراق(ساعت21:00)