سرویس ورزشی-

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: سال گذشته ۸ مدال کسب کرده بودیم و امسال توانستیم از این رکورد عبور کنیم.

با برگزاری کشتی‌های پایانی ۳ وزن دوم و اتمام مسابقات، تیم ملی کشورمان با ۱۹۲ امتیاز، ۴ نشان طلا، ۳ نقره و ۲ برنز قهرمان جهان شد و مثل سال گذشته با اختلافی دو برابری نسبت به آذربایجان کاپ قهرمانی را بالای سر برد. امسال برای اولین بار محمد بنا هدایت تیم ملی آذربایجان را برعهده داشت، اما تیم حسن رنگرز توانست بار دیگر مقتدرانه قهرمانی سال گذشته‌اش که با ۱۸۰ امتیاز اتفاق افتاده بود، تکرار کند. روسیه که در دو رده سنی نوجوانان و جوانان قهرمان سال ۲۰۲۶ شده بود، در رده ششمی جهان قرار گرفت.

رده‌بندی انفرادی و تیمی اوزان ده‌گانه قهرمانی کشتی فرنگی ۲۰۲۶ جهان به این شرح است:

وزن ۵۵ کیلو: ۱- الدانیز عزیزلی (آذربایجان)، ۲- پیام احمدی (ایران)، ۳- واختانگ لولوآ (گرجستان)، ۳- ایسخار کوربایف (قزاقستان)

وزن ۶۰ کیلوگرم: ۱- کوتو گومی (ژاپن)، ۲- علی احمدی‌وفا (ایران)، ۳- علیشیر گانی‌یف (ازبکستان)، ۳- آدیوس سلطانگالی (قزاقستان)

وزن ۶۳ کیلوگرم: ۱- کارن اصلانیان (ارمنستان)، ۲- نیهات ممدلی (آذربایجان)، ۳- سرگی امیلین (روسیه)، ۳- اوزودبک خالیمبوئف (ازبکستان)

وزن ۶۷ کیلوگرم: ۱- سعید اسماعیلی، ۲- آیتجان خالماخانوف (ازبکستان)، ۳- لوئیز اورتا سانچز (کوبا)، ۳- باگدات ساباز (قزاقستان)

وزن ۷۲ کیلوگرم: ۱- دانیال سهرابی (ایران)، ۲- ایستوان وانچزا (مجارستان)، ۳- آمانتور اسماعیلوف (قرقیزستان)، ۳- لوری لومادزه (گرجستان)

وزن ۷۷ کیلوگرم: ۱- سنان سلیمانوف (آذربایجان)، ۲- الکساندرین گوتو (مولداوی)، ۳- علی اسکو (ایران)، ۳- استویان کوباتوف (بلغارستان)

وزن ۸۲ کیلوگرم: ۱- غلامرضا فرخی (ایران)، ۲- یوکسل ساریچیچک (ترکیه)، ۳- میهایل برادو (مولداوی)، ۳- آکژول محموداف (قرقیزستان)

وزن ۸۷ کیلوگرم: ۱- سمن نوویکوف (بلغارستان)، ۲- علیرضا مُهمدی (ایران)، ۳- گئورگ تادئوسیان (ارمنستان)، ۳- لاشا گوبادزه (گرجستان)

وزن ۹۷ کیلوگرم: ۱- گیریل ماسکِویچ (بلاروس)، ۲- آرتور سارگسیان (روسیه)، ۳- محمدهادی ساروی (ایران)، ۳- میلوف (بلغارستان)

وزن ۱۳۰ کیلوگرم: ۱- فردین هدایتی (ایران)، ۲- داریوس ویتک (مجارستان)، ۳- ونهائو جیانگ (چین)، ۳- پاول هلینچوک (بلاروس)

رده‌بندی تیمی: ۱- ایران با ۱۹۲ امتیاز، ۲- آذربایجان با ۱۰۴ امتیاز، ۳- ازبکستان با ۸۰ امتیاز، ۴- بلاروس با ۶۳ امتیاز، ۵- قزاقستان با ۶۳ امتیاز، ۶- روسیه با ۶۱ امتیاز.

واکنش اتحادیه جهانی به قهرمانی ایران

پس از این قهرمانی مقتدرانه اتحادیه جهانی کشتی نوشت: پیروزی سعید اسماعیلی مقابل خالماخانوف حسن ختامی بود بر یکی از مقتدرانه‌ترین عملکردهای تیمی ایران در تاریخ مسابقات قهرمانی جهان در دوران مدرن. این اتحادیه گزارش خود را این‌طور ادامه داد: ایران نه تنها با کسب ۱۹۲ امتیاز به راحتی در صدر جدول رده‌بندی تیمی قرار گرفت، بلکه این قدرت کشتی جهان برای نخستین بار در ۹ وزن از ۱۰ وزن موفق به کسب مدال شد؛ ضمن اینکه حضور ۷ کشتی‌گیر ایرانی در دیدارهای فینال، بیشترین تعداد فینالیست این کشور در تاریخ رقابت‌های مردان محسوب می‌شود. ایران در حالی مقتدرانه عنوان قهرمانی را کسب کرد که اختلاف زیادی با جمهوری آذربایجان(۱۰4 امتیاز) به عنوان تیم دوم داشت.

رنگرز: جوانان ایران

توانایی عبور از شرایط دشوار را دارند

حسن رنگرز پس از قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی، با اشاره به کسب ۹ مدال در ۱۰ وزن اظهارداشت: برای نخستین بار در تاریخ کشتی کشور، در ۱۰ وزن موفق به کسب ۹ مدال شدیم؛ دستاوردی بی‌سابقه که رکورد قبلی خودمان را نیز شکست. سال گذشته ۸ مدال کسب کرده بودیم و امسال توانستیم از این رکورد عبور کنیم.

وی با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته از تیم ملی افزود: این موفقیت حاصل تلاش‌های فراوان در بخش‌های مختلف، از مربیان سازنده و فدراسیون کشتی تا مجموعه همکارانی است که در تأمین امکانات و پشتیبانی از تیم نقش داشتند. حمایت‌های لجستیکی فدراسیون در مسیر آماده‌سازی تیم بسیار مؤثر بود و بدون این همراهی‌ها، رسیدن به چنین نتیجه‌ای دشوار می‌شد.

رنگرز با اشاره به جایگاه هادی ساروی، کاپیتان تیم ملی، اظهار داشت: رسیدن کاپیتان تیم به مدال برنز نیز اتفاقی ارزشمند است و باید تلاش همه اعضای تیم را در کنار یکدیگر دید.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به دشواری‌ها و محدودیت‌های ماه‌های اخیر تصریح کرد: مجموعه کشتی فرنگی نشان داد که با وجود شرایط سخت و مشکلات، همچنان می‌توان با تکیه بر توان داخلی و حمایت‌های کشور به افتخارات بزرگ رسید. جوانان ما توانایی عبور از شرایط دشوار را دارند و باید با انگیزه و همدلی به خدمت مردم و کشور ادامه دهند.

رنگرز در پایان ضمن تبریک این قهرمانی به مردم و هواداران کشتی ایران، از صحبت‌ها و حمایت‌های صورت‌گرفته قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با همراهی همه مجموعه‌ها، تیم ملی کشتی فرنگی بتواند جایگاه خود را حفظ کند و در رقابت‌های آینده نیز برای دفاع از عنوان قهرمانی به میدان برود.