ساری-خبرنگار کیهان:

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد، با اشاره به مسئولیت بندر امیرآباد در پشتیبانی از جریان صادرات و واردات کشور، بر ضرورت تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل و تکمیل پروژه‌های زیرساختی این بندر تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل بنادر و دریانوردی امیرآباد، محمدعلی موسی‌پور گرجی، مدیرکل این بندر، در نشست با مدیرکل بازرسی استان مازندران با تشریح ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و نیازهای زیرساختی این بندر، خواستار توجه ویژه به رفع موانع توسعه‌ای و تسریع در اجرای پروژه‌های مهم شد.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت تداوم فعالیت‌های تجاری اظهار داشت: بندر امیرآباد باید بتواند بخشی از مسئولیت‌های ملی در حوزه صادرات و واردات را بر عهده بگیرد و برای ایفای این نقش، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و رفع موانع عملیاتی ضروری

است.

تأمین سوخت کامیون‌ها و ناوگان حمل‌ونقل

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد با اشاره به اهمیت تأمین سوخت کامیون‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل بندری، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات این بخش شد.

موسی‌پور گرجی همچنین تأمین سوخت دوم مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران را از اولویت‌های مهم فعالیت‌های بندر برشمرد و بر ضرورت توجه دستگاه‌های مسئول به پایداری انرژی و جلوگیری از ایجاد اختلال در روند فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد خاطرنشان کرد: ظرفیت حمل‌ونقل ریلی می‌تواند در کاهش فشار بر جاده‌ها، افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل و تسهیل انتقال کالا نقش مؤثری داشته

باشد.

وی همچنین با اشاره به برنامه احداث خط لوله انتقال روغن خوراکی از اسکله به مخازن نگهداری اظهار داشت: با اجرای این پروژه، به‌جای حمل کامیونی از اسکله تا مخازن، انتقال روغن خوراکی از طریق خط لوله انجام خواهد شد و این اقدام مؤثر، علاوه بر عدم نیاز به تردد کامیون‌ها برای جابه‌جایی این محموله‌ها در محدوده عملیاتی بندر، تأثیر مستقیم بر سرعت انتقال و تخلیه کشتی و در نهایت بهره‌وری خواهد

داشت.

در ادامه طرح موضوعات و چالش‌های بندر در زنجیره تأمین، موضوعات مرتبط با تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های ریلی و انتقال مواد فله مایع مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعاتی که پیگیری آن‌ها می‌تواند در افزایش ظرفیت عملیاتی بندر امیرآباد و تقویت نقش آن در زنجیره تجارت کشور مؤثر باشد.

محمدتقی مشهدی، مدیرکل بازرسی استان مازندران نیز در این نشست ضمن تقدیر از عملکرد بندر امیرآباد در سال جاری در جهت واردات کالاهای اساسی و تأمین مایحتاج مردم، بر لزوم نظارت مستمر بر روند سرمایه‌گذاری و تکمیل پروژه‌های در دست اقدام تأکید کرد.

وی همچنین مسیرهای مواصلاتی از مرکز استان و شهرستان‌های بهشهر و نکا به بندر امیرآباد و صنایع همجوار را ناایمن توصیف کرد و بر لزوم بهسازی و تعریض مسیرهای مواصلاتی و راه‌های دسترسی به بندر توسط متولیان امر تأکید کرد.

شایان ذکر است در حاشیه این نشست، محمدتقی مشهدی، مدیرکل بازرسی استان، از فعالیت‌های تخلیه و بارگیری در محوطه‌ها و اسکله‌های بندر و همچنین سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بازدید کرد.