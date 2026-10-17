اصفهان- خبرنگار کیهان:

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در آیین اختتامیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با تأکید بر اینکه ایران در برهه حساس کنونی بیش از هر زمان دیگری به نوآوری، خلاقیت و هم‌افزایی نیاز دارد، از دستور رئیس‌جمهور برای تدوین نقشه راه توسعه صنایع خلاق و راه‌اندازی پنجره واحد خدمات این حوزه خبر داد.

علی ربیعی در آئین اختتامیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با گرامیداشت یاد و خاطره تلاشگران عرصه علم و فناوری و با اشاره به پویایی کم‌نظیر این رویداد اظهار کرد: «مانوین» معجزه صنایع خلاق و بهشت ایده‌های نو است؛ جایی که تخیل و اندیشه جوانان این مرز و بوم به سواد و ارزش تبدیل شد. حضور فعالان صنایع خلاق از سراسر کشور نشان داد که ایران زنده است، نفس می‌کشد و نشاط و خلاقیت در رگ‌های جامعه جریان دارد.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به یاوه‌گویی‌های اخیر مقامات رژیم صهیونیستی و برخی سیاستمداران ناآشنا با تاریخ و تمدن ایران تصریح کرد: برخلاف خیال‌پردازی‌های دشمنان که تلاش می‌کنند ایران را دلمرده و افسرده نشان دهند، در این نمایشگاه شاهد زندگی، نشاط و بالندگی واقعی بودیم. ما در این شرایط تاریخی، بیش از هر دوره دیگری به رویکردی به‌هم‌پیوسته مبتنی بر خلاقیت، پشتکار، مدارا و فداکاری نیاز داریم تا با اتکا به درون و تقویت تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی، از چالش‌ها عبور کنیم.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از اقتصاد نوین گفت: با اهتمام ویژه رئیس‌جمهور، نقشه راه توسعه صنایع خلاق در حال تدوین و تصویب است تا تکالیف دستگاه‌های مختلف در این حوزه مشخص شود. خوشبختانه با هم‌افزایی بیش از ده دستگاه اجرایی، وزارتخانه‌ها، بخش‌های بیمه‌ای و بانکی، نظام دانش و اداری کشور در حال پیوند خوردن با صنایع خلاق است و به‌زودی «پنجره واحد خدمات صنایع خلاق» برای تسهیل فعالیت فعالان این عرصه شکل خواهد گرفت.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه در دوران فشار اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های کلاسیک، صنایع خلاق بهترین و کم‌هزینه‌ترین پیشران برای پویایی اقتصاد کشور و گره زدن توسعه با زندگی و شادی مردم هستند، افزود: توسعه‌ای که نتواند با زندگی روزمره مردم و شادی‌های آنان گره بخورد، ناقص است. امروز صنایع خلاق به مثابه «توسعه به‌مثابه شادی و زندگی» عمل می‌کنند. ربیعی در بخش پایانی سخنان خود، توصیه‌ها و راهبردهای ده‌گانه‌ای را برای موفقیت کنشگران این عرصه مطرح کرد و گفت: فعالان صنایع خلاق باید فراتر از تولید ایده، به مدل‌های کسب‌وکار، استراتژی‌های تمایز و رقابت، جدی‌گرفتن هوش مصنوعی، ایجاد زنجیره‌های ارزش به‌ جای فعالیت‌های جزیره‌ای، تثبیت بازار داخلی، توسعه بازارهای بین‌المللی و صیانت جدی از دارایی‌های فکری و مالکیت معنوی توجه ویژه داشته باشند. تبدیل‌شدن به یک «سازمان یادگیرنده» و ارتقای توأمان سود اقتصادی و اجتماعی، کلید ماندگاری و موفقیت در این مسیر است.