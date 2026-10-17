اصفهان- خبرنگار کیهان:

استاندار اصفهان در آیین اختتامیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با تأکید بر اینکه ایران پیش از جغرافیا به نوآوری جوانانش تکیه دارد، تصریح کرد: دستاوردهای این رویداد نباید در قفسه‌ها بایگانی شود، بلکه نقشه راه آینده ایران با اراده نخبگان و حمایت عملی دولت ساخته خواهد شد.

دکتر مهدی جمالی‌نژاد در آئین اختتامیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» که با حضور مدیران کشوری، استانی، فعالان حوزه فناوری و نخبگان سراسر کشور برگزار شد، با تقدیر از تلاش‌های برگزارکنندگان به‌ویژه معاونت علمی رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌ها و شورای سیاست‌گذاری این رویداد اظهار کرد: امروز نقطه پایان رویداد «مانوین»، اما در عین حال نقطه آغاز مسئولیتی بزرگ‌تر برای تک‌تک ماست. مانوین به تعبیری معجزه صنایع خلاق و بهشت ایده‌های نو بود؛ جایی که تخیل جوانان نسل نو به سواد تبدیل شد و نشان داد ایران پیش از آنکه به وسعت جغرافیا بند باشد، به جرئت نوآوری جوانانش تکیه دارد. استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه راه‌حل‌های سنتی دیگر گره‌گشای مسائل امروز کشور نیست، افزود: ایده‌ای که به مرحله عمل نرسد، تنها رویایی است که در خواب باقی می‌ماند. ما امروز دور هم جمع نشدیم تا گزارش کار بدهیم، بلکه آمدیم تا به توانایی نسل‌های نو در سراسر کشور ایمان پیدا کنیم. تفاوت میان یک کشور معمولی و یک اقتصاد پیشرفته در همین تفکر پویایی است که در سر جوانان جریان دارد و هر گامی در مسیر فناوری، سپری محکم در برابر روزمرگی است. وی با اشاره به پیگیری‌ها و همراهی دولت با این رویداد تصریح کرد: نهادهای دولتی و اجرایی کشور، به‌ویژه در هیئت‌دولت و شورای سیاست‌گذاری، با تمام توان به روی ایده‌ها و راهکارهای عملیاتی جوانان آغوش گشوده‌اند. ظرفیت فکری این سرزمین فراتر از دیوارهای بوروکراسی بوده و ما این دیوارها را می‌شکنیم؛ دستاوردهای رویداد مانوین نباید در قفسه‌ها بایگانی شود، بلکه این دستاوردهای ارزشمند، نقشه‌های راه فردای ایران عزیز ما هستند. جمالی‌نژاد با تشکر ویژه از دکتر معاونت علمی ریاست‌جمهوری و بنیاد نخبگان و نیز مدیران استانی در حمایت از حوزه دانش‌بنیان گفت: مسافران خلاقیت از شمال سبز تا جنوب گرم و از شرق تا غرب کشور به اصفهان آمدید و درخشیدید؛ امروز پایان راه نیست، بلکه پایان یک قصه و آغاز پیوند عمیق میان دل‌های هنرمند شما با آینده این مرز و بوم است. امیدواریم هر ایده برتری به یک پروژه بزرگ ملی تبدیل شود و افتخاری برای سرافرازی ایران اسلامی در اوج جهان باشد.