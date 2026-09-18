* بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا و همکارانش در کاخ سفید که به جنگ اقتصادی علیه کشورمان برخاسته‌اند، باید بدانند ملت ایران، با تمام توان در برابر این جنگ اقتصادی ایستاده است و سرانجام، این بار نیز شکست از آنِ کسانی خواهد بود که با تکیه بر پول کثیف خود، به دنبال تخریب ملتی هستند که استقلال و عزت را به هر قیمتی ترجیح می‎دهند.

نوبری

* یک راهکار برای عبور از شرایط سخت اقتصادی‌، تربیت نظام‌مند متخصصان کشف تقلب است که باید دانش حسابداری، حسابرسی، حقوق، روانشناسی، فناوری اطلاعات و شناخت رفتارهای تقلب‌آمیز را در کنار هم داشته باشند تا با کشف بموقع تقلب‌ها، سلامت اقتصاد را تضمین کنند.

عفیفی

* جان مرشایمر، نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل و استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، با اشاره به سیاست جدید دولت ترامپ برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران، اظهار داشته آمریکا دیگر کارت نظامی برای بازی ندارد و این ایرانی‌ها هستند که اکنون کارت نظامی را در اختیار دارند. آمریکایی‌ها کی می‌خواهند بدانند وقتی فشار بسیار زیادی بر یک کشور وارد شود و بقای آن در خطر باشد، کشور هدف، واکنش نشان می‌دهد و تسلیم نمی‌شود.

شریفیان

* شبکه کان رژیم صهیونی از وحشت بنیامین نتانیاهو از سقوط در انتخابات پیش‌رو خبر داده است. بر اساس این‌گزارش، نتانیاهو در جلسات خصوصی با نزدیکان خود از ریزش شدید پایگاه رأی حزب لیکود ابراز نگرانی کرده و با اذعان به وضعیت نامطلوب خود در نظرسنجی‌ها گفته ما ۱۰ کرسی را از دست داده‌ایم. پیشتر هم نظرسنجی‌ها نشان داده بود ۶۰ درصد صهیونیست‌ها به نتانیاهو اعتماد ندارند و حزب مخالف یِشار از لیکود پیشی گرفته است.

بایرام‌زاده

* معاون شهرداری تهران مصاحبه کرده و گفته از ابتدای مهرماه به مدت ۷ ماه قیمت گوشت، برنج، مرغ و شکر در میادین تره‌بار تهران ثابت می‌ماند. چنین چیزی اگر درست باشد یعنی در عمل تحقق پیدا کند و شاهدش باشیم از ساخت موشک کمتر نیست و جنگ اقتصادی دشمن را هوا می‌کند.

حسینخانی

* این سخنان به یاد ماندنی شهید آوینی، گویا امروز در‌باره یمنی‌ها زده شده است. آنجا که می‌گوید چیزی نخواهد گذشت كه مستضعفین سراسر عالم در خواهند یافت كه قدرت حقیقی تنها در وحدت ایمانی نهفته است و راهی جز جهاد مسلحانه برای دست‌یافتن به عدالت وجود ندارد. آن‌گاه حقیقتی كه در نام بسیج مستضعفین نهفته است به تحقق خواهد پیوست و همه‌ مظلومان برای مبارزه با ظلم لباس رزم خواهند پوشید و به صحنه‌ نبرد خواهند آمد.

صدقیان

* هم‌اکنون در حساس‌ترین بازۀ زمانی جنگ ترکیبی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان قرار داریم. ترامپ با استیصال در جنگ نظامی‌،نگرانی از شکسته‌شدن محاصرۀ دریایی و ناامیدی از کارآمدی تحریم‌ها مواجه گردیده و تلاش می‌کند با القای در جریان ‌بودن مذاکره با ایران قیمت نفت را کاهش داده و افکار عمومی و نخبگان آمریکا را برای پیروزی در انتخابات کنگره در ۱۲ آبان مدیریت کند.در چنین شرایطی صحبت کردن از مذاکره توسط مسئولان کشور نوعی پاس گل دادن به دشمن محسوب می‌شود.

مسطور

* از زبان همسر محترم دکتر غلامعلی حدادعادل، تعداد شهدای حمله آمریکا در مورخ ۹ اسفند در بیت رهبری ۷۶ نفر اعلام شده که باید گفت در این زمان و مکان چیزی شبیه واقعه کربلا اتفاق افتاده است.

ملاقدیمی

* درود بر شرف زن و مرد کودک و خردسال و پیر و جوان ایرانی که بیش از ۲۰۰ شب است در سراسر کشور اسلامی ایران، با پرچم‌های ایران و پرچم‌های سرخ خونخواهی رهبر شهید‌، تنگه احد انقلاب را رها نکرده‌اند.

ابوالحسنی

* یکی از سیاست‌های برنامه هفتم توسعه، افزایش سهم معدن از اقتصاد ملی و جایگزینی معادن به جای نفت و گاز است. با توجه به ارزش بالای ذخایر معدنی کشف‌شده و پتانسیل بالای اکتشافات جدید، بخش معدن می‌تواند نقش مهمی در تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ایفا کند.

جویباری

* ارتش رژیم صهیونیستی سرانجام اجازه داد بعد از نزدیک به ۱۴ ماه، تصاویر اصابت دو موشک بالستیک ایرانی به پالایشگاه حیفا در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵، در جریان جنگ ۱۲ روزه، منتشر شود.معلوم می‌شود ضربات ایران به رژیم صهیونیستی هر چه دردناک‌تر باشد، صهیونیست‌ها دیرتر و با گذشت زمان طولانی، اجازه انتشار آن را خواهند داد.

فیضی‌پور

* تسلط مجاهدان انصارالله بر مناطق حساس المخا، ذباب و اشراف بر جزیره میون در دهانه تنگه باب‌المندب، کنترل این آبراه حیاتی جهان رسماً در دستان پولادین مقاومت تثبیت شد. تنگه باب‌المندب که شریان حیاتی انتقال نفت و تجارت شرق و غرب و گلوگاه تنفسی رژیم صهیونیستی در بندر ایلات است، اکنون زیر رصد مستقیم سامانه‌های موشکی و پهپادی مقاومت یمن قرار دارد.

غیاث‌آبادی

* وقتی جهان شاهد سرازیر شدن پیشرفته‌ترین سامانه‌های موشکی و راداری غربی به ریاض بودند، رهبر عزیز و شهیدمان در فروردین 1398 فرمودند: «من از تجهیزات و امکاناتی که غرب در اختیار عربستان قرار می‌دهد، نگران نیستم، چون این‌ها ان‌شاءالله در آینده‌ای نه‌چندان دور به دست مجاهدان اسلام خواهد افتاد.»رزمندگان بزرگوار مقاومت یمن این روزها این پیش‌بینی قائد شهیدمان را اثبات نمودند!

نریمانی

* رزمندگان یمن در این نبرد نابرابر جنگ و محاصره بیش از 11ساله کشورهای غربی، عبری، عربی آیه کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ؛ چه‌بسا گروه اندکی که به توفیق خدا بر گروه بسیاری پیروز شدند و خدا با شکیبایان است؛ را دوباره تفسیر کردند و قدرت خدا بر قدرت‌های پوشالی را به دنیا نشان دادند.

عالمی

* از ابتدای حذف ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ در دی سال گذشته وزیر اقتصاد ۴ مرتبه، سخنگوی دولت ۴ مرتبه، معاون‌اول ۲ مرتبه، رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار هر کدام حداقل یک مرتبه از افزایش رقم کالابرگ سخن گفته‌اند! و 8 ماه است که مردم را سر کار گذاشته‌اند و هنوز هم خبری از افزایش نیست؟! لطفا زبان برکام گیرید هر وقت افزایش دادید و در حساب‌های مردم نشست بعد زبان باز کنید!

بدری

* آیا اعتراض خانم مرزبان از آزاد نبودن زنان در ایران، ‏دایر بودن کاباره، شنای مختلط در دریا در کشور نیست؟ او مانند شیرین عبادی و نرگس محمدی ماموریت داشته که بگوید جاده بشریت همان جاده‌ای است که غربی‌ها کشیده‌اند و استانداردهای حیات سیاسی - اجتماعی همان استانداردهای غرب است.

آتشکار

* با توجه به تبعات روند مخرب ترویج برهنگی و اباحه‌گری در جامعه و لزوم کنترل آن، که در بیان اقشار مختلف مردم، مسئولان، بسیاری از نمایندگان مجلس، اساتید حوزه و دانشگاه و دلسوزان جامعه مورد تأکید قرار گرفته است، چرا شاهد اقدام و ورود دولت و دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های مختلف فرهنگی برای اصلاح این روند مخرب نیستیم؟!

قدیری