ایران فقط تلافی نمیکند ابتکار عمل را به دست گرفته است
در حالی که جنگ به پایان هفتمین ماه خود نزدیک میشود، فشار کمرشکن و چندبعدی بر دولت آمریکا نیز در حال تصاعد است. کار به جایی رسیده که وزیر انرژی آمریکا در شرایط افزایش اعتراضات شهروندان آمریکایی به قیمت بنزین و گازوئیل میگوید: فرمان قیمت انرژی دست ایران است.
از طرف دیگر، قطعنامه پیشنهادی ضدایرانی آمریکا در شورای امنیت، توسط چین و روسیه وتو شد. حالا ترامپ در جنگی احمقانه، نهتنها هیچ دستاوردی نداشته، بلکه تنگه هرمز و تنگه بابالمندب را به ایران و متحدانش واگذار کرده و رمق مقابله ندارد. محبوبیت ترامپ هم در آستانه انتخابات کنگره همچنان رو به کاهش است.
دو سرشکستگی ترامپ در سازمان ملل
در روزی که کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، آمریکا را عامل ارتکاب جنایات جنگی در ایران معرفی میکرد، روسیه و چین، قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید نظارت سازمان ملل بر برنامه هستهای ایران را وتو کردند.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در گزارش تازه خود اعلام کرد دلایل کافی وجود دارد که نشان میدهد آمریکا مسئول حملات نظامی به یک مدرسه در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد بوده و این حملات میتواند مصداق «جنایت جنگی» باشد.
همچنین برخلاف تحریفات و خبرسازیهای جعلی جریان غربگرا، روسیه و چین، قطعنامه آمریکا برای تمدید نظارت سازمان ملل بر برنامه هستهای ایران را وتو کردند. نماینده چین در شورای امنیت با اشاره به انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، تصریح کرد که شورای امنیت بررسی پرونده هستهای ایران را به پایان رسانده است.
نماینده روسیه هم گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و از دستور کار خارج شده است؛ بنابراین برگزاری نشست بر سر این موضوع، کاملاً فاقد وجاهت قانونی و رویهای است. ما تلاش برخی اعضا برای ایجاد توهم مشروعیت از طریق ادعاهای مربوط به سازوکار «اسنپبک» (بازگشت خودکار تحریمها) را بهطور قاطع رد میکنیم.
فشار تورمی ترامپ و فریب ۵۰۰۰ دلاری
دونالد ترامپ در حالی که بارها مدعی پیروزی و نابودی حکومت ایران شده، در گفتوگو با نشریه آکسیوس ادعا کرد: به یک نقطه عطف سرنوشتساز در جنگ با ایران نزدیک شدهایم و احتمال ازسرگیری حملات گسترده وجود دارد. بهزودی درباره ورود به جنگ و «نابودی رژیم ایران» تصمیم بزرگی خواهم گرفت؛ همه گزینهها روی میز است.
میخواهم از نشست سازمان ملل برای شنیدن مستقیم نظرات متحدان منطقهای درباره گامهای بعدی در جنگ استفاده کنم.
ترامپ همچنین مدعی شد ایران همچنان خواهان توافق است و تماسهایی میان تهران و واشنگتن وجود دارد.
او همچنین در یک سخنرانی انتخاباتی و تبلیغاتی گفت: ما میلیونها و میلیونها بشکه نفت را از ونزوئلا خارج میکنیم... غنیمت از آنِ پیروز است. خودتان خواهید دید در ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. پایان بسیار خوبی خواهد داشت.
او در توجیه گرانی سوخت گفت: این دو رهبر (پوتین و زلنسکی) آنقدر از یکدیگر متنفرند، و نفرت واقعاً پدیده جالبی است. جنگ هم واقعاً موضوع جالبی است... در واقع، همین جنگ است که باعث افزایش قیمت گازوئیل شده است.
ترامپ همچنین در حالی که با فشار تورمی جنگ دستوپنجه نرم میکند، وعده داد: اگر پیروز شویم، به هر یک از شما ۵۰۰۰ دلار خواهیم داد.
ترامپ با وجود ادعای پیروزی، در شبکه تروث سوشال به یادداشتی در واشنگتن پست اشاره کرده و نوشت: به افشاگری ادامه دهید، ای سگهای کثیف! وقتی پیدایتان کنیم، بهای سنگینی خواهید پرداخت.
فشار ایران بر آمریکا در ۳ گلوگاه مهم جهانی
اما حتی فاکس نیوز، شبکه حامی ترامپ، هم مهملگوییهای او را باور نمیکند و میگوید: تا زمانی که شروط ایران درباره تنگه هرمز برآورده نشود، هیچ مذاکره جدیدی با آمریکا صورت نمیپذیرد. درگیری و جنگ اصلاً پایان نیافته و ایران همچنان کشتیها و پهپادهای آمریکایی مثل MQ۱ را سرنگون میکند. آمریکا به عربستان که زیر بمباران است اصلاً کمکی نمیکند و حالا سعودیها از اسرائیل هم حتی کمک خواستهاند.
در همین حال، ویل شرایور، تحلیلگر ژئوپلیتیک آمریکایی، با کنایه به ترامپ نوشت: «ملت شکستخورده ایران» (ادعای ترامپ) تمام پایگاههای اصلی آمریکا در منطقه خلیج فارس را درهم کوبیده است؛ پایگاههایی که اکنون همگی غیرقابلدفاع هستند. ایران، همراه با متحدان منطقهای خود، همچنین کنترل مؤثر سه گلوگاه راهبردی مهم جهان را به دست گرفته است: تنگه هرمز، بابالمندب و کانال سوئز.
این آمریکاست که در آستانه بهزانو درآمدن است
نشریه آمریکایی نِیشن با حمله به دولت ترامپ بهدلیل ورود به جنگ با ایران نوشت: امروز این آمریکاست که در آستانه بهزانو درآمدن قرار دارد، نه ایران. ایالات متحده در لبه پرتگاه شکست قرار گرفته، منطقه را به بلوا کشانده و مصیبت را در آغوش کشیده است. ترامپ با گزینههای محدود تنها مانده و هیچ چشماندازی برای پایان بحران دیده نمیشود.
همچنین فارین پالسی تأکید کرد: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است. این جنگ، آسیبپذیریهای جدی ارتش آمریکا را آشکار و نیروهایش را بیش از حد پراکنده کرده است. جنگ علیه ایران اکنون اساساً به نبردی بر سر نفت و مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز تبدیل شده است. در مجموع، این درگیری برای واشنگتن یک فاجعه استراتژیک بوده است.
بازگشایی تنگه هرمز باعث کاهش قیمتها میشود
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان و از حامیان ترامپ، دیروز به تکرار وعدههای شکستخورده شش ماه گذشته پرداخت و گفت: ما در حال پایان دادن به این درگیری هستیم. این درگیریِ جاری، طبیعتاً بر قیمت سوخت هم تأثیر گذاشته است؛ برای مثال، چون تنگه هرمز هنوز بهطور کامل و با ایمنی لازم برای تجارت و کشتیرانی باز نیست و دریای سرخ نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. وقتی مسئله تنگه هرمز را حلوفصل کنیم، این موضوع تأثیر مستقیمی بر قیمتها خواهد داشت و به کاهش هزینه مواد غذایی نیز کمک خواهد کرد.
مقامات آمریکایی: تورم، بالا
و فرمان انرژی دست ایران است
اما فشار اقتصادی کمانهکرده از جنگ به حدی بالاست که کوین وارش، رئیس بانک مرکزی ایالات متحده، میگوید: واقعیت این است که تورم بیش از حد بالا است و مدت زیادی است که این وضعیت ادامه دارد.
در همین حال، مجری فاکس نیوز از وزیر انرژی آمریکا پرسید: آیا آنقدر جسارت و شجاعت دارید که یک بازه زمانی مشخص برای کاهش قیمت انرژی تعیین کنید؟
کریس رایت که به دروغگوییهای فراوان درباره تنگه هرمز مشهور شده، در پاسخ به لکنت زبان افتاد و گفت: من، من... اِم... قطعاً نمیتوانم رفتار ایران را پیشبینی کنم. در جریان این درگیری، بخشی از منابع انرژی از بازار خارج شده و این مسئله در حال حاضر هزینهای کوتاهمدت به مردم آمریکا تحمیل کرده است.
او ادعا کرد: ما نمیتوانیم تمام خسارتهایی را که دموکراتها وارد کردهاند، فوراً جبران کنیم(!)
ایران فقط تلافی نمیکند
ابتکار عمل را به دست گرفته است
پروفسور رابرت پیپ، استاد سرشناس دانشگاه شیکاگو، در ارزیابی جامع وضعیت میدان میگوید: با ورود آمریکا به انتخابات میاندورهای، ایران ابتکار عمل را در سراسر غرب آسیا در دست میگیرد. روزهایی که ایران تنها حملات آمریکا و اسرائیل را تلافی میکرد، گذشته است.
از حمله به یک ناو هواپیمابر آمریکا، اعلام محدودیت جدید در خلیج فارس و تصرف گلوگاه کلیدی دریای سرخ به دست یمنیها، تا تعطیل کردن خط لوله حیاتی شرق-غرب، همه نشاندهنده ابتکار عمل ایران است. نفت خام برنت به حدود ۱۰۸ دلار رسیده، قیمت بنزین آمریکا ۸ درصد افزایش یافته و به ۴.۳۲ دلار در هر گالن رسیده است. ایران از دوره حداکثر اهرم فشار خود بهره میگیرد تا اختلال نظامی را به فشار اقتصادی و سیاسی تبدیل
کند.
وقت ترامپ برای حل معضل رو به پایان است
مجری شبکه سیانان از بیل استپین، مدیر سابق کمپین انتخاباتی ترامپ، پرسید: بعضیها فقط دو یا سه گالن بنزین میزنند، چون تنها همین مقدار را میتوانند بخرند. در نتیجه، احساسات مصرفکنندگان آمریکایی اکنون حتی از دوران رکود بزرگ مالی و کرونا هم بدتر است. ترامپ فقط ۵۳ روز تا انتخابات میاندورهای فرصت دارد. چگونه میخواهد اوضاع را تغییر دهد؟
استپین پاسخ داد: وقت ترامپ برای حل معضل،
رو به اتمام است. چالش اصلی این است که او میخواهد دو مسئله ریشهدار و بلندمدت را در کوتاهمدت حل کند: کسری تجاری و مسئله ایران. ترامپ میخواهد این مسائل را ظرف چند ماه حلوفصل کند، در حالی که زمان چندانی برای او باقی نمانده است.
پیامد اختلال مؤثر در صادرات نفت عربستان
تصاویر ماهوارهای جدید نشان میدهد حملات اخیر یمن به زیرساخت نفتی عربستان به چند نقطه از خط لوله شرق- غرب سرایت کرده و ایستگاههای پمپاژ این شریان ۷ میلیون بشکهای را از مدار خارج کرده است.
شرکت ورتکسا، متخصص در تحلیل دادههای انرژی و ردیابی حملونقل دریایی، اعلام کرد که از ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۰ شهریور ۱۴۰۵) هیچ محموله نفتی از بندر ینبع عربستان سعودی خارج نشده است.
خبرگزاری بلومبرگ هم در گزارشی نوشت: شرکت آرامکوی عربستان سعودی به پالایشگاههای نفت اروپا اطلاع داد ماه آینده نیز نفت دریافت نخواهند کرد. قیمت نفت خام خاورمیانه که خارج از خلیج فارس بارگیری میشود، به بالاترین سطح خود از ماه مارس رسیده است. عامل اصلی این افزایش، نگرانی فزاینده معاملهگران از بازگشت کمبود عرضه به سطوح بحرانی و محدودتر شدن دسترسی به محمولههای نفتی منطقه عنوان شده است.
روزنامه والاستریت ژورنال هم ضمن هشدار نسبت به کمبود ذخایر تجاری سوخت در جهان نوشت که دیگر نمیتوان از ذخایر استراتژیک باقیمانده نفت خام استفاده کرد.
گسترش اعتراضات به قیمت سوخت
شبکه سیانان در گزارشی عنوان کرد: خشم و اعتراضات گسترده به مشکلات ناشی از افزایش قیمت نفت و سوخت در نقاط مختلف جهان وجود دارد. جنگ با ایران فعلاً نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته؛ جدا از خسارت پایگاهها و ساختمانهای آمریکایی و هزینه مهمات. آمریکا کنترل تنگه هرمز را اصلاً ندارد و این نیروهای مورد حمایت ایران هستند که کنترل بابالمندب را هم در اختیار گرفتند.
رکوردهای جدید قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا
در حالی که قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد جدید ۶.۴۰ دلار رسیده و طی ۹ ماه گذشته بیش از ۸۸ درصد افزایش داشته است، الجزیره میگوید قیمت بنزین در آمریکا به رکورد جدید ۶.۴۴ دلار رسیده است. همچنین نشریه TKL نوشت: اکسونموبیل یکی از پالایشگاههای بزرگ خود که روزانه ۴۱ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل تولید میکرد را بهدلیل مشکلات فنی متوقف کرد. قیمت گازوئیل آمریکا از ابتدای سال ۹۰ درصد جهش کرده و با ورود به فصل اوج مصرف، میتواند به ۷ دلار در گالن، معادل ۱.۸۵ دلار در لیتر، برسد.
این وضعیت بحرانی موجب شده تا دعوت به اعتصاب بنزینی و گازوئیلی در اول اکتبر علنی شود. پاتریک
دی هان، تحلیلگر بازار انرژی آمریکا، میگوید: نیوجرسی و مِین بهتازگی به رکورد جدید و بیسابقهای در قیمت گازوئیل دست یافتهاند؛ به این ترتیب، اکنون در ۴۴ ایالت، قیمت گازوئیل به بالاترین حد خود در تمام دوران رسیده است.
گازوئیل ته کشید؛ جنگ را تمام کنید!
دیروز مولی پلوفکینز، خبرنگار آمریکایی، خبر داد: گازوئیل در فلوریدا و تگزاس تمام شده است. همچنین هرمزلتر نوشت: برخی جایگاههای سوخت در شمال تگزاس تابلوی «گازوئیل موجود نیست» نصب کردهاند و یک جایگاه در اورلاندو، فلوریدا نیز در حالی قیمت گازوئیل را صفر نمایش داده که مخزن آن کاملاً خالی بوده است. جایگاههای کالیفرنیا نیز از روز یکشنبه گزارش کمبود گازوئیل دادهاند.
مارجری تیلور گرین، نماینده سابق کنگره و حامی پیشین ترامپ، با حضور در جایگاه سوخت از رکوردزنی گازوئیل انتقاد کرد و گفت: قیمت هر گالن گازوئیل در کالیفرنیا به ۸.۴۹ دلار رسیده، در حالی که این رقم در جورجیا ۶.۵۹ دلار است؛ هر دو رقم واقعاً مضحک و سرسامآورند! بحران سوخت تازه در ابتدای راه است. جنگ ایران را تمام کنید.»
ترامپ عوضی! مردم آمریکا جنگ نمیخواهند
ویدئوهای بسیاری در شبکههای اجتماعی آمریکا منتشر شده که خشم و عصبانیت شهروندان آمریکایی از گرانی سرسامآور سوخت را نشان میدهد. در یکی از این ویدئوها، یک شهروند آمریکایی میگوید: ۱۴۲ دلار دادم تا فقط باک لعنتیام رو پر کنم! روزانه یک میلیارد دلار خرج جنگی در ایران کردیم که توش به تمام معنا افتضاح بار آوردیم و مفتضح شدیم؛ قیمت همه داره سر به فلک میکشه، اونوقت این عوضی (ترامپ) میگه نگران نباشید!
یک شهروند آمریکایی دیگر پای پمپ بنزین به گرانی قیمت اشاره کرد و گفت: سه بار بهت رأی دادم، ترامپ! و این تشکریه که ازت میگیرم؟ تو خائنی!
«ویور وایتهرت» فعال اجتماعی آمریکایی ضمن کنایه زدن به ترامپ درباره گرانی بنزین نوشت: تازه باک ماشینم رو پر کردم. من با اینکه ایران سلاح هستهای داشته باشه مشکلی ندارم.
۶۰ درصد مردم آمریکا:
جنگ علیه ایران تصمیم اشتباهی بود
نتایج نظرسنجی جدید شبکه «فاکسنیوز» نشان میدهد ۶۰ درصد از رأیدهندگان آمریکایی معتقدند تصمیم برای آغاز جنگ علیه ایران اشتباه بوده است. همچنین بیش از هفت نفر از هر ۱۰ رأیدهنده ثبتنامکرده در آمریکا بر این باورند که دولت ترامپ فاقد راهبردی مشخص برای پایان دادن به جنگ با ایران است. این آمار شامل ۹۵ درصد از دموکراتها، ۸۳ درصد از مستقلها و ۴۳ درصد از جمهوریخواهان میشود. شصت درصد از پاسخدهندگان آغاز اقدام نظامی علیه ایران را تصمیمی اشتباه دانستند، در حالی که ۳۷ درصد از آن حمایت کردند.
قیمت واقعی نفت همین حالا ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار است
آموس هوخشتاین، مشاور اقتصادی دولت بایدن، گفت: من دقیقاً یک ماه پیش، وقتی قیمت نفت ۸۱ دلار بود، هشدار دادم که بازار دارد ذخایر راهبردی نفت آمریکا را مثل تولید عادی در نظر میگیرد و واقعیت عرضه و تقاضا را نادیده میگیرد.
بازار بابت این اشتباه مجازات شد. به نظر من قیمت فعلی، یعنی ۱۰۷ دلار برای برنت و ۱۰۳ دلار برای WTI، هنوز پایینتر از ارزش واقعی است. ذخایر در حال کاهش است و خاورمیانه نیز بیثباتتر و خطرناکتر شده. تنگه هرمز عملاً از کار افتاده و حالا حوثیها هم بابالمندب و مسیرهای جایگزین را تهدید میکنند. خط لوله شرق به غرب عربستان نیز آسیب دیده و در نتیجه عرضه نفت کاهش یافته است. ضمن اینکه قیمت واقعی نفت فیزیکی بسیار بالاتر است؛ در حالی که برنت روی ۱۰۷ دلار معامله میشود، بشکههای واقعی در بازار حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار قیمت دارند. قیمتهای اعلامشده بیشتر بازتاب نفت کاغذی هستند تا قیمت واقعی نفت.
استراتژی فشار بر ایران
بدون آسیب به آمریکا فروپاشید
خبرگزاری رویترز در تحلیلی، از «کابوس دوقلوی گذرگاهها و خفگی ژئوپلیتیک واشنگتن در تله استراتژیک صنعا و تهران» خبر داد و نوشت: پیشرویهای برقآسای نیروهای حوثی در امتداد سواحل یمن، این گروه را در موقعیتی بیسابقه برای کنترل یکی از حیاتیترین آبراهههای خاورمیانه قرار داده است. با رسیدن این نیروها به جزیره استراتژیک «پریم» در قلب تنگه بابالمندب، توانایی آنها برای خفه کردن مسیر ترانزیت انرژی بهشدت افزایش یافته است. این تحول میدانی، اهرم فشار بیبدیلی را در اختیار تهران قرار میدهد تا بر هر دو کریدور اصلی ترانزیت نفت منطقه تسلط یابد. با توجه به اینکه تنگه هرمز محل عبور بیست درصد از نفت خام جهان بود، انسداد احتمالی بابالمندب میتواند ضربه مهلکی بر اقتصاد جهانی وارد کرده و جریان هفت درصد از عرضه جهانی نفت و دوازده درصد از تجارت بینالمللی را به گروگان بگیرد.
گسترش دامنه این درگیریها، بحرانی تمامعیار را برای دولت دونالد ترامپ رقم زده است. در شرایطی که او با پایینترین سطح محبوبیت دستوپنجه نرم میکند، افزایش سرسامآور قیمت بنزین، شانس جمهوریخواهان برای حفظ کنگره در انتخابات را بهشدت تهدید میکند. استراتژی اعمال فشار بر اقتصاد ایران، بدون آسیبرساندن به ثبات اقتصادی آمریکا، با این پیشرویها کاملاً فروپاشیده است.
ارتش خسته آمریکا و هراس از جنگ جدید
رویترز میافزاید: ولیعهد سعودی، در تماسی اضطراری خواستار مداخله مستقیم آمریکا برای مقابله با این تهدید فزاینده شد. با این حال، ترامپ اعلام کرد که آمریکا در مقطع کنونی از اقدام نظامی پرهیز خواهد کرد. این انفعال، بازتابدهنده هراس عمیق کاخ سفید از ورود به نبردی غیرقابل پیشبینی است. ورود به این کارزار جدید، مأموریتی پرخطر برای ارتش خسته آمریکا خواهد بود که هماکنون در جنگ هفتماهه با ایران تحت فشار قرار دارد. رویارویی با زرادخانه پیشرفته یمنیها نیازمند استقرار گسترده ناوگان دریایی است و ذخایر رو به اتمام مهمات و رهگیرهای پدافندی آمریکا را تحلیل میبرد. بدین ترتیب، ابتکار عمل در دستان اتحاد صنعا- تهران است.
پولیتیکو: آمریکای خسته و ناتوان از جنگ
عربستان را تنها گذاشت
نشریه آمریکایی پولیتیکو در تحلیلی که به پیروزیهای مقاومت اسلامی و درماندگی نظامی آمریکا میپردازد، نوشت: پیشرویهای برقآسای حوثیهای یمن در کنار اختلالات مستمر در تنگه هرمز، سناریویی بهشدت وحشتناک برای معماری امنیتی عربستان و ثبات بازارهای جهانی رقم زده است. با تسلط استراتژیک حوثیها بر شهر بندری مخا، توانایی مسدود کردن کامل محمولههای سعودی بهطور چشمگیری افزایش یافته است. این محاصره همهجانبه، در کنار تعطیلی خط لوله اصلی انتقال نفت به دریای سرخ، ریاض را در یک بنبست لجستیکی مطلق گرفتار کرده است. صادرات نفت عربستان به آسیا از روزانه ۳.۴ میلیون بشکه در ماه ژوئن به رقم ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.
پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و واکنشهای متقابل، انسداد مسیرهای انرژی ضربه مهلکی بر پیکره اقتصاد منطقه وارد کرد. اکنون ریاض در برابر بحران یمن با گزینههایی بهشدت محدود و پرهزینه روبهرو است. تشدید پاسخ نظامی، نهتنها این درگیری فرسایشی را طولانیتر میکند، بلکه زیرساختهای شکننده انرژی عربستان را در معرض حملات مرگبارتر زرادخانه ارتقایافته یمنیها قرار میدهد. تضمینهای امنیتی آمریکا پس از چند دهه، اکنون به پایینترین سطح سقوط کرده است. ترامپ در آستانه انتخابات حساس کنگره، بهشدت از گسترش یک جنگ نامحبوب و پرهزینه دیگر امتناع میورزد. نیروهای آمریکایی که بهخاطر بحران تنگه هرمز بهشدت تحت فشار هستند، با کاهش نگرانکننده ذخایر موشکهای رهگیر مواجه شدهاند. استراتژی کاخ سفید صرفاً بر عبور از مقطع انتخابات متمرکز است و ریاض را در برابر طوفان تهدیدات فزاینده، بدون چتر حمایتی و در یک انزوای استراتژیک بیسابقه رها کرده است.
جنگ علیه ایران
ابرقدرت ۸۰ ساله را به زانو درآورد
در همین حال، نشریه آتلانتیک با تأکید بر این واقعیت که «جنگ علیه ایران، ابرقدرت ۸۰ ساله را به زانو درآورده و در حال فرسایش قدرت آمریکاست»، مینویسد: عصر آمریکایی با این جنگ به پایان رسیده است. جنگ با ایران محدودیتهای قدرت نظامی و لجستیکی آمریکا را آشکار کرده؛ از آسیبپذیری پایگاههای واشنگتن در خلیج فارس و کاهش ذخایر تسلیحاتی گرفته تا انتقال تجهیزات از شرق آسیا، تضعیف بازدارندگی در برابر چین و افزایش تردید متحدان درباره اتکا به آمریکا. عصر آمریکایی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، دیر یا زود باید به پایان میرسید؛ اما آنچه شگفتآور است، سرعت ناگهانی فرارسیدن این لحظه است. در شش ماه گذشته، قدرت آمریکا ــ قدرتی که دههها با بهترین تجهیزات جنگی جهان، آموزشدیدهترین نیروهای نظامی، شبکهای جهانی از پایگاهها و سامانههای لجستیکی و همچنین مشارکتهای نظامی و دیپلماتیک در گوشهوکنار جهان تعریف میشد ــ برای شکست ایران ناکافی از آب درآمده است. حملات موشکی دوربرد و پهپادی ایران توانستند از پدافند هوایی آمریکا عبور کنند و بسیاری از تأسیسات ایالات متحده را از کار بیندازند. کمتر از دو هفته پس از آغاز درگیریها، ۱۷ پایگاه نظامی، تأسیسات پدافند هوایی و مرکز دیپلماتیک آمریکا هدف حمله قرار گرفته بودند. در نتیجه، آنچه «دنباله لجستیکی» عملیات دریایی نامیده میشود، ناچار شد تا دیهگو گارسیا (۲ هزار مایل دورتر از تنگه هرمز) امتداد پیدا کند. واقعیت اساسی این است که ارتش ایالات متحده قادر نیست حتی از تأسیسات کلیدی خود دفاع کند. اکنون که ایران در حال اعمال کنترل بر تنگه هرمز است.