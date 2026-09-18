از جاهليت بدتر(درمکتب امام)

اسلام زن‌ها را نجات داده است از آن چيزهايى كه در جاهليت بود. آن قدرى كه اسلام به زن خدمت كرده، خدا مى‏داند به مرد خدمت نكرده؛ آن قدر كه به زن خدمت كرده. شما نمى‏دانيد كه در جاهليت زن چه بوده و در اسلام چه شده. حالا هم اينها دارند از جاهليت بدتر مى‏كنند. آن وقت آنها بى‏اهميت مى‏كردند، حالا ايشان مى‏فرمايد كه زن بايد لَعبه(بازیچه) باشد!... اسلام مى‏خواهد زن مثلِ- همان طورى كه مرد همه كارهاى اساسى را مى‏كند زن هم بكند، اما نه اينكه زن يك چيزى بشود كه آقا دلشان مى‏خواهد كه بَزَك كرده بيايد توى جامعه و با مردم چه بشود، مخلوط بشود.

صحیفه امام؛ ج4؛ ص429 | نوفل‌لوشاتو؛ 18 آبان 1357