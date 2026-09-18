کد خبر: ۳۳۸۳۰۹
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۳
از جاهليت بدتر(درمکتب امام)
اسلام زنها را نجات داده است از آن چيزهايى كه در جاهليت بود. آن قدرى كه اسلام به زن خدمت كرده، خدا مىداند به مرد خدمت نكرده؛ آن قدر كه به زن خدمت كرده. شما نمىدانيد كه در جاهليت زن چه بوده و در اسلام چه شده. حالا هم اينها دارند از جاهليت بدتر مىكنند. آن وقت آنها بىاهميت مىكردند، حالا ايشان مىفرمايد كه زن بايد لَعبه(بازیچه) باشد!... اسلام مىخواهد زن مثلِ- همان طورى كه مرد همه كارهاى اساسى را مىكند زن هم بكند، اما نه اينكه زن يك چيزى بشود كه آقا دلشان مىخواهد كه بَزَك كرده بيايد توى جامعه و با مردم چه بشود، مخلوط بشود.
صحیفه امام؛ ج4؛ ص429 | نوفللوشاتو؛ 18 آبان 1357