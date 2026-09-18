امید دشمن به آندلسسازی ایران است از نقشه دشمن غفلت نشود
امام جمعه موقت تهران گفت: ما اگر میخواهیم زمینهساز ظهور باشیم، راهی جز حرکت خانوادگی نداریم و این هم راهی جز حفظ حیا و عفت در جامعه ندارد. امید دشمن به آندلوسیزه کردن ایران و بازگرداندن فرهنگ منحط دوران ستمشاهی است. امروز بهخاطر بدعملیها خانواده در حال آسیب دیدن است.
حجتالاسلام و المسلمین محمد جواد حاجعلیاکبری در خطبههای نماز جمعه تهران اظهار داشت: فرهنگ غربی با برافراشتن پرچم هرزگی و بیعفتی و رد کردن همه خطوط عقلانی و فطری با اصالت بخشیدن به لذت و هوسرانی و شیءانگاری زن بزرگترین جنایت را با آسیب زدن به بنیان خانواده مرتکب شد و نام این وحشیگری را آزادی گذاشت.
امام جمعه موقت تهران افزود: غربیها با استفاده از ظرفیتهای علم، هنر و رسانه و تکیه بر قدرت شیطانی فاضلاب این فرهنگ منحط را به روی سایر جوامع باز کردند و در یک شبیخون فرهنگی گسترده سایر جوامع را نیز درگیر کردند اما اولین قربانی این اقدام خود مردمان غرب بودند و خورشید این رذایل در غرب در حال غروب است.
وی گفت: غربیها با دامن زدن به بیبندوباری و هرزگی با سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه بیخانواده هستند و عقوبت این گناه بزرگ دامن آنها را گرفته است. ابعاد بحران خانواده در غرب بسیار عبرت آموز است و خانواده که نخستین مدرسه عشق و محبت است از رونق افتاده است و خیلی تقاضایی برای ازدواج وجود ندارد و جای آن را ازدواج سفید و همجنسبازی و ازدواج با حیوانات جای آن را گرفته است.
حجتالاسلام و المسلمین حاج علی اکبری تصریح کرد: در بسیاری از موارد در غرب به طلاق به عنوان یک امر مثبت نگاه میکنند و کودکان هم قربانی این بیعفتی شدهاند. بسیاری از کودکان در روابط خارج از تعهد متولد میشوند و با فروپاشی بنیان خانواده صدها مصیبت بر سر آنها آمده و پناه بردن به مواد مخدر و خودکشی از جمله مشکلات اساسی آنها است.
وی با بیان اینکه این تجربه غرب در جلوی چشم ما قرار دارد، اظهار داشت: آنها از ترویج بیعفتی برای تسلط بر سایر ملتها و در نتیجه بیخانواده کردن و بیهویت کردن آنها استفاده میکنند.
در صورتیکه بیعفتی در جامعه ترویج یابد آنها به راحتی بر منابع ملتها مسلط میشوند و جنگ علیه حجاب و علیه خانواده دستور کار اصلی دشمن علیه ملت ایران است.
امام جمعه موقت تهران عنوان کرد: آنها این نسخه شیطانی را با سرمایهگذاری و با جدیت علیه ملت ایران اجرا میکنند اما مردم ما دارای یک مزیت برجسته در پرتو اسلام و اهل بیت به عنوان خانواده است. ملت ایران به عنوان یک ملت باحیا و عفیف و خانوادهدار در دنیا شناخته میشود. این موضوع یک مانع بزرگ بر سر راه فتح ایران است و آنها میدانند که مقاومت ملی ایرانیان به دلیل وجود سنگر خانواده است.
حجتالاسلام و المسلمین حاج علی اکبری اظهار داشت: از طرفی هم آنها به حال ملت ما حسودی میکنند. وقتی این مهر و محبت و مواسات و مقاومت ملی ایرانیان را میبینند به ملت ما حسودی میکنند. انقلاب اسلامی ایران معجزه خانواده بود. در خیلی از ملتها، انقلابها انقلاب احزاب و اصناف است اما در ایران عزیز انقلاب انقلاب خانواده بود. بر اساس سابقه تربیتی ملت ما ملتی کاملا اهل بیتی است و بر این اساس ملت ما خیلی خانوادهدوست است.
وی تصریح کرد: در دفاع مقدس دوم هم بسیاری از دانشمندان و سرداران ما خانوادگی به شهادت رسیدند، در دفاع مقدس هم رهبر ما خانوادگی به شهادت رسید و بسیاری از رزمندگان و دانشمندان ما خانوادگی به شهادت رسیدند. در یک خانواده یازده شهید دادهاند اما بازماندگان سربلند و مقاوم ایستادهاند. الان هم این تجمعهایی که بیش از 200 شب به طول انجامیده با محوریت خانواده انجام شده است.
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: ما اگر میخواهیم زمینهساز ظهور باشیم، راهی جز حرکت خانوادگی نداریم و این هم راهی جز حفظ حیا و عفت در جامعه ندارد. امید دشمن به آندلوسیزه کردن ایران و بازگرداندن فرهنگ منحط دوران ستمشاهی است. امروز بهخاطر بد عملیها خانواده در حال آسیب دیدن است. در جامعه ما ازدواج سیر کاهش و طلاق سیر افزایشی داشته است و اینها علائم خطرناکی هستند که باید به آنها فکر کنیم.
به گزارش تسنیم، حجتالاسلام و المسلمین حاج علی اکبری عنوان کرد: از بین همه عوامل مهمترین آنها سبک زندگی است. عوامل اقتصادی بسیار مهم است و ما منکر این موضوع نیستیم اما مهمتر از آن عامل فرهنگی و سبک زندگی است. ترویج هرزگی؛ بیبندوباری و عریانگرایی خطرات اصلی برای خانواده هستند. امیدواریم در یک رستاخیز جمعی همه دست به دست هم بدهیم و امر فرا راهبردی خانواده را مد نظر قرار دهیم و با طراحی و ابتکار از کیان خانواده صیانت کنیم. وی خاطرنشان کرد: 200 شب حضور ملت ایران در خیابانها در جهان بینظیر بود و این فناوری به ملت ایران اختصاص دارد و رهاورد خون امام شهید ما است. به توفیق الهی این حضور به یک توازنی رسیده است و نشانهای است از پیروزی ملت ما در امتحان الهی است. این 200 شب حضور 200 آیه از کتاب استقامت ملت ایران است و افقها را روشنکرده است و دل رزمندگان را روشن کرده است. این اجتماعات متن میدان و جنگ است و خود میدان جنگ علیه استکبار جهانی است.
وزیر آموزش و پرورش: مدارس حضوری است
علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران اظهار داشت: خیرین در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۸.۵ همت و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸.۵ همت برای مدرسهسازی کمک کردند که رکوردی بیسابقه بود.
وزیر آموزش و پرورش به اقدامات انجامشده در حوزه فضا و تجهیزات آموزشی اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار کلاس درس بهسازی، نزدیک به ۵۰ هزار کلاس درس به سامانههای سرمایشی و گرمایشی مجهز و بیش از ۲۰ هزار کلاس درس هوشمندسازی شد.وی ادامه داد: نزدیک به چهار هزار مدرسه نیز به فیبر نوری متصل شدند و زیرساختهای پلتفرم شبکه آموزشی شاد با اعتبارات قابل توجه تقویت شد. این اقدامات باعث شد بسیاری از چالشهای آموزش و پرورش در بخش فضا و تجهیزات تا حدودی مرتفع شود.
کاظمی با اشاره به حضور دانشآموزان ایرانی در المپیادهای علمی اظهار داشت: در شرایط سختی که تمام دنیای استکبار نمیتوانست موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران را ببیند، دانشآموزان پرتلاش جمهوری اسلامی ایران در المپیادهای علمی بر سکوهای نخست ایستادند.
وی گفت: از جمله در المپیاد هوش مصنوعی، برای نخستینبار بر سکوی اول دنیا قرار گرفتیم و مدالهای طلا، نقره و برنز کسب شد. همچنین در همین سالی که با این بحرانها مواجه بودیم، بیش از ۴۷ مدال طلا کسب شد که یک رکورد بینظیر، بیسابقه و کمسابقه بود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین موفقیت دانشآموزان ایرانی در عرصههای ورزشی در سطح جهان را نشانه اراده و همت آنان دانست و بیان داشت: این موفقیتها نشاندهنده توانمندیها، اراده محکم و استعدادهای بینظیر دانشآموزان جمهوری اسلامی ایران است.
کاظمی گفت: دشمن تمام برنامهریزیهای لازم را برای اخلال در نظام آموزشی انجام داد و تلاش کرد سال تحصیلی به پایان نرسد، اما با یک اقدام جهادی، امتحانات نهائی که هر روز آن مانند یک کنکور سنگین و سخت بود، در کشور برگزار شد.
وی اظهار داشت: آموزش و پرورش تمام امکانات و همت خود را مصروف این نقطه حیاتی و طلایی کشور کرد.وی افزود: بیش از هشت هزار واحد آموزشی را در اختیار نهادها، ارگانها و دستگاههایی که به امکانات ما نیاز داشتند قرار دادیم. معلمان نیز در میدانها و بخشهای مختلف حضور فعالی داشتند.
کاظمی با اشاره به ضرورت انتقال روایت وقایع اخیر به نسل آینده گفت: مهمترین نکتهای که امروز مدنظر ماست این است که تمام همت خود را مصروف خواهیم کرد تا روایت درست آنچه بر ملت ما گذشته است را به فرزندان و آیندهسازان این کشور منتقل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: از تمام ظرفیتهای موجود در آموزش و پرورش، کتابهای درسی، فعالیتهای فوقبرنامه و فعالیتهای اردویی استفاده خواهیم کرد تا هم روایت شهادت مظلومانه دانشآموزان میناب، فرماندهان، دانشمندان و شهدای امت را منعکس کنیم و هم عزت، سربلندی، ایستادگی، مقاومت و بعثت مردم را در کتابهای درسی و فضای کلاسهای درس انعکاس دهیم.
وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: یکی از مهمترین وظایف ما توسعه و ترویج زیست عفیفانه در فضای آموزش و پرورش و مدارس کشور است و برای هرکدام از این موضوعات برنامههای دقیق و وسیعی طراحی کردهایم. کاظمی ابراز امیدواری کرد: انشاءالله مهر آرام، کمدغدغه، بانشاط، خوب و کیفی را رقم بزنیم و در ادامه بعثت مردم، با کمک همه مدیران آموزش و پرورش کشور و معلمان تلاش کنیم تا شور و حماسه مردم را تشدید و تقویت کنیم.
وی گفت: حضور دانشآموزان به عنوان نو میدانها در میدانها و خیابانهای شهر را تقویت خواهیم کرد و در همین مکان مقدس با شهدا، دانشآموزان شهید و معلمان شهید پیمان میبندیم که با تمام وجود از آرمانهای نظام و انقلاب تا پای جان دفاع کنیم. کاظمی درباره برنامه آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: امروز اولین وظیفه ما بازگشایی آرام، بیدغدغه و حضوری مدارس است که تمام برنامههای لازم در این حوزه انجام شده است.