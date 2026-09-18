دوران امتیازگیری با اجبار به پایان رسیده است
رئیسمجلس شورای اسلامی نوشت: نظم تکقطبی که در آن یک طرف با زور و اجبار امتیازگیری میکرد، به پایان رسیده است.
محمدباقر قالیباف، رئیسمجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود نوشت: وتوی چین و روسیه سوءاستفاده سیاسی از شورای امنیت را رد کرد و حاکمیت قانون را مجدداً تثبیت نمود. وی افزود: ما باید از چندجانبهگرایی دفاع کنیم؛ زیرا یکجانبهگرایی در خدمت منافع هیچکس نیست. قالیباف تاکید کرد: نظم تکقطبی که در آن یک طرف با زور و اجبار امتیازگیری میکرد، به پایان رسیده است.
بازتاب جهانی توئیت قالیباف؛ غلبه دیپلماسی ایران بر والاستریت
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با انتشار پستی در شبکه ایکس به تصمیمات بانک مرکزی آمریکا برای مدیریت شرایط اقتصادی جنگ در داخل این کشور طعنه زد. این پست تاکنون بیش از ۵ میلیون بار دیده شده و بازتابها و واکنشهای متعددی در میان فعالان بازارهای مالی و انرژی جهان داشته است. از جمله «استیو هو»، پژوهشگر ارشد مؤسسه تحقیقاتی سیلیکوندیتا در نیویورک، با کنایه به قدرت تحلیل ایران نوشت: «این توئیت را باید در موزه لوور آویزان کرد!» برخی کاربران و تحلیلگران بازار مالی، از جمله VKMacro، نیز هشدار دادند: «آخرین باری که قالیباف فرمول ریاضی منتشر کرد، قیمت نفت تا دو ماه در سقف تاریخی خود باقی ماند».
از سوی دیگر، «فیلیپ پیلکینگتون»، اقتصاددان و مشاور سرمایهگذاری دانشگاه کینگستون که چهرههایی چون جیدی ونس و جو کنت از دنبالکنندگان او هستند، تصریح کرد: «قالیباف میگوید ایران نرخ بهره حقیقی و شاخصهای اقتصادی آمریکا را دیکته میکند و البته که کاملاً حق با اوست.» همچنین آرنو برتراند، تحلیلگر برجسته ژئوپلیتیک، با اشاره به خلاقیت ارتباطی ایران اظهار داشت: «تاکنون ندیده بودم کشوری با یک معادله ریاضی کشور دیگری را تهدید کند؛ قالیباف رسماً نشان داد که ایران در حال تعیین سیاستهای پولی بانک مرکزی آمریکاست».
در میان فعالان حوزه مالی، اکانت سرشناس Nostra بازتاب این توئیت را «ترول کردن فدرالرزرو در سطح مدرک دکتری» خواند و حساب تحلیلی
The Resonance تاکید کرد: «ترامپ اکنون به یک تیم مجزا از کارشناسان نیاز دارد تا فقط بفهمند مسئولان ایرانی چه میگویند»!
اما شاید مهمترین واکنش از سوی پروفسور فرانسوا بالو، استاد دانشگاه یوسیال لندن، مطرح شد. او با مقایسه توئیت ترامپ و قالیباف نوشـت: «اگر آمریکایی بودم، از اینکه سیاستمداران کشور دشمن تا این حد از رئیسجمهور خودم باسوادتر، باهوشتر و مطلعتر از اقتصاد هستند، احساس شرمساری و نگرانی میکردم».
کانالهای تحلیل ریسک نیز با انتشار این مقایسه با تیترهایی نظیر «با دقت انتخاب کنید؛ کوانت شما در برابر کوانت ایران» به این معنی که جنگ فرمولها در دنیای قدرت، بر دست برتر محاسباتی ایران در گلوگاههای انرژی صحه گذارده شد.
رئیسمجلس در پستی در شبکه ایکس ضمن تأکید بر شکست دکترین کلاسیک بانک مرکزی آمریکا خطاب به تصمیمسازان واشنگتن نوشته بود: «ببینم فدرالرزرو با بالا بردن نرخ بهره میتواند تنگه هرمز را باز کند یا یک بشکه نفت بیشتر تولید کند؟! با بالا و پایین کردن نرخ بهره نمیشود انتظارات تورمی در آمریکا را مدیریت کرد؛ چرا که این انتظارات متاثر از شوک طرف عرضه ناشی از مسدود شدن گلوگاههای انرژی یعنی تنگه هرمز و بابالمندب است. این «ریسک تنگه هرمز» است که نرخ را مشخص میکند و کنترل این ریسک اکنون دست ایران است».
انتظارات تورمی آمریکا به تنگه هرمز و باب المندب وابسته است
محمدباقر قالیباف با انتشار پستی دیگر در شبکههای اجتماعی نوشت: ببینم فدرال رزرو با بالا بردن نرخ بهره میتواند تنگه هرمز را باز کند یا یک بشکه نفت بیشتر تولید کند؟!
وی افزود: با بالا و پایین کردن نرخ بهره نمیشود انتظارات تورمی در آمریکا را مدیریت (لنگر) کرد چرا که این انتظارات متاثر از شوک طرف عرضه ناشی از مسدود شدن گلوگاههای انرژی یعنی تنگه هرمز و باب المندب است و به نرخ بهره ارتباطی پیدا نمیکند. این «ریسکِ تنگه هرمز» است که نرخ را مشخص میکند و کنترلِ این ریسک اکنون دست ایران است.
گفتنی است تاکید قالیباف در این پست بر این مفهوم است که امروز دیگر دوران مدیریت تورم و انتظارات تورمی با استفاده صرف از ابزارهای طرف تقاضا (نرخ بهره) تمام شده و این ژئوپلیتیک است که دست برتر را در اثرگذاری بر شاخصهای اقتصادی از قبیل تورم دارد.