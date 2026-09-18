کد خبر: ۳۳۸۳۰۶
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۳
هلاکت ۲ تروریست طی درگیری مسلحانه در خیابان دانشگاه زاهدان
در درگیری مسلحانه خیابان دانشگاه زاهدان دو تروریست به هلاکت رسیدند.
بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع آگاه، بامداد جمعه نیروهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه حین گشتزنی در محدوده خیابان دانشگاه زاهدان، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک میشوند. به گزارش فارس، پس از نافرمانی راننده این خودرو، بین سرنشینان خودروی سواری و نیروهای قرارگاه قدس درگیری مسلحانهای رخ میدهد. در جریان این درگیری دو نفر از افراد مسلح کشته شدند. نیروهای حافظ امنیت موفق شدند یکی از تروریستها را نیز دستگیر کنند.