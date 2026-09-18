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کد خبر: ۳۳۸۳۰۳
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
سرویس کیهان » اخبار
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هیچی دیگه!(گفت و شنود)

گفت: معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفته است: «حجاب یک موضوع فرهنگی است و موضوع فرهنگی را نمی‌توان با ضربه باتوم اصلاح کرد»!
گفتم: ولی این مسئله فرهنگی اولاً؛ یک واجب اسلامی است. ثانیاً؛ یک قانون لازم‌الاجراست. ثالثاً؛ کشف حجاب زمینه‌ساز بی‌عفتی و برهم‌زننده سلامت خانواده و ده‌ها پلشتی و پلیدی دیگر نیز هست. رابعاً؛ چه کسی سخن از «ضربه باتوم» به میان آورده است که ایشان به آن استناد می‌کند؟!
گفت: خانم معاون می‌گوید: «تمام تلاش و دغدغه ما باید این باشد که دو گروهی که حجاب دارند یا ندارند، همچنان خواهر و برادر یکدیگر باقی بمانند»!
گفتم: اتفاقاً مخالفان کشف حجاب، زنان کشف حجاب‌کرده را خواهران و فرزندان خود می‌دانند و به همین علت خواستار نجات آنها از این پدیده زشت و عفت‌سوز هستند.
گفت: اصلاً باید از مسئولانی که در مقابل بی‌حجابی دست روی دست گذاشته و کاری نمی‌کنند، پرسید؛ اگر مسلمان هستید - که هستید- و اگر قانون‌گرا هستید -که باید باشید- چرا برای مقابله با این پدیده پلشت که هم حرام شرعی است و هم ممنوع‌شده قانونی است کاری نمی‌کنید؟! و اگر خودتان هم موافق کشف حجاب هستید(!) چرا پست‌های مسئولیتی نظام اسلامی را اشغال کرده‌اید؟!
گفتم: یکی از مسافران قطار، «پتروس فداکار» را با «دهقان فداکار» اشتباه می‌گیره، انگشتشو می‌کنه توی چشم راننده قطار! و هیچی دیگه، قطار از ریل خارج میشه و...!  

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