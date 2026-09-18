توهمات ترامپ با توافقات ایران، چین و روسیه فرو ریخت
سرویس سیاسی-
کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به ناکامی یکجانبهگرایی آمریکا در شورای امنیت و نقش روسیه و چین در جلوگیری از هژمونی واشنگتن، این اقدام را آغاز فصل جدیدی در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و مقابله با جنگافروزی آمریکا دانست.
حسین کنعانیمقدم کارشناس مسائل بینالملل، در گفتوگو با کیهان با اشاره به ناکامی آمریکا در همراه کردن شورای امنیت با یکجانبهگرایی خود اظهار داشت: تلاش آمریکا برای همراه کردن شورای امنیت با سیاستهای یکجانبهگرایانه خود به نتیجه نرسید و روسیه و چین در چارچوب سیاستهای کلی خود مبنی بر جلوگیری از هرگونه هژمونی آمریکا و سوءاستفاده از شورای امنیت، با رأی منفیشان موضع قاطع خود را اعلام کردند. وی با تشریح سیاستهای کلان چین و روسیه در برابر سیاستهای آمریکا افزود: در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و مقابله با جنگافروزی و جنگطلبی آمریکا، باید شاهد فصل جدیدی در استفاده از شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامههای آن باشیم. اعمال سیاستهای توسعهطلبانه آمریکا در چارچوب توافقات ایران با چین و روسیه و دیگر کشورها در سازمان همکاری شانگهای، بریکس و نیز توافقنامهها و قراردادهای ۲۰ و ۲۵ ساله میان ایران و روسیه و چین، به توهمات ترامپ پایان داد؛ توهماتی که ترامپ مبتنی بر آن تصور میکرد میتواند به همه جهان زور بگوید و سیاستهای خود را اعمال کند.
درک راهبردی چین و روسیه
از قدرت ژئوپلیتیک ایران
کنعانی مقدم در واکنش به ادعاهای برخی سیاسیون غربگرای داخلی که چین و روسیه را از وضعیت تنگه هرمز و رفتار ایران ناراضی معرفی میکردند، گفت: برخی سیاسیون داخلی به دلیل عدم شناخت از معادلات استراتژیک و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، هر از چند گاهی ناخواسته در جهت منافع آمریکا موضعگیری میکنند؛ در حالی که چین و روسیه درک درستی از قدرت ژئوپلیتیک و استراتژیک ایران در منطقه هارتلند و جایگاه انرژی ایران در بابالمندب و تنگه هرمز دارند.
وی خاطرنشان کرد: چین و روسیه میدانند یک ایران قوی و قدرتمند هم میتواند امنیت منطقه را تأمین کند و هم منافع آنان را در تجارت و سیاستهای صلحطلبانهشان تضمین کند. پروژه توسعه شرق به غرب چین، یعنی همان یک جاده یک کمربند، پروژهای است که ایران در آن نقش اساسی دارد و نبود ایران به معنای پایان و شکست این پروژه است. چین نمیخواهد هژمونی اقتصادی خود به سمت غرب را از دست بدهد.
کارشناس مسائل بینالملل تصریح کرد: روسیه نیز همین درک را دارد که خاورمیانه بدون ایران قدرتمند، حیات خلوت آمریکا خواهد بود و روسیه خواهان توسعه ناتو و قدرت آمریکا در منطقه نیست. بنابراین درک آنان درست است. اما کسانی که با طرح چنین ادعاهایی به نفع آمریکا عمل میکنند، یا در پی آن هستند که روابط ایران و چین و همچنین ایران و روسیه را در حد روابط یک کشور حاشیه جنوب خلیج فارس با آمریکا تعریف کنند، دچار اشتباه راهبردی عمیق هستند.
دو لبه قیچی بحران انرژی
و برتری انصارالله
کنعانی مقدم درباره پیروزیهای خارقالعاده انصارالله و سکوت و انفعال آمریکا در برابر این پیروزیها گفت: سالهاست در جبهه مقاومت مسئله وحدت ساحات را مطرح کردهایم و تجربه خوبی نیز داشتهایم. تنگه بابالمندب و تنگه هرمز دو لبه قیچی بحران انرژی برای غرب و آمریکا هستند و محور این قیچی مقاومت است. ظهور و بروز این وضعیت بزرگترین ضربه را به آمریکاییها در منطقه وارد کرده است. وی افزود: آمریکاییهایی از کشورهای خلیجفارس و منطقه بهرهکشی میکردند، چندین تریلیون دلار پول گرفتند، سلاح دادند و پایگاه گرفتند، به این بهانه که امنیت آنان را تأمین میکنند. اما اکنون دریافتهاند که امنیت خریدنی نیست و این منطقه و قدرتهای منطقه هستند که میتوانند امنیت پایدار را تأمین کنند.
کنعانی مقدم خاطرنشان کرد: انصارالله اکنون در موقعیت برتری قرار دارد و میتوان گفت فشار خود را بر آمریکا و سعودیها افزایش داده و آنان در آستانه خفگی هستند؛ زیرا صادرات نفت عربستان به صفر رسیده، ذخایر استراتژیک آمریکا تمام شده و تنگه هرمز نیز بسته است. بنابراین یا باید بپذیرند سعودیها از یمن خارج شوند و آمریکاییها از منطقه خارج شوند، یا جنگ را بپذیرند. کارشناس مسائل بینالملل در پایان تأکید کرد: تاکنون نشان داده شده که برتری نظامی در جبهه و میدان با انصارالله و جمهوری اسلامی ایران است؛ یعنی آمریکاییها هیچ امتیاز نظامی به دست نیاوردهاند. در عین حال، انصارالله سه لشکر را به غنیمت گرفت و نیروهای آنان را اسیر کرد که یادآور فتح خرمشهر و عملیات بیتالمقدس در دوران دفاع مقدس است. به نظر من تاریخ در حال تکرار است و آنان چارهای جز تسلیم در برابر ملت یمن ندارند.