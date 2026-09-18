شکست طرح ضدایرانی آمریکا در شورای امنیت با وتوی روسیه و چین

طرح خصمانه دولت تروریست آمریکا علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد ناکام ماند.

تلاش دولت تروریست آمریکا برای تمدید مأموریت تیم موسوم به کارشناسان کمیته تحریم‌ها علیه ایران، با استفاده از حق وتوی روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل ناکام ماند.

قطعنامه پیشنهادی آمریکا که به دنبال تمدید فعالیت گروه موسوم به کارشناسان کمیته تحریم‌های ایران بود، با وتوی رسمی مسکو و پکن از دستور کار

خارج شد.

نماینده چین با اشاره به انقضای قطعنامه 2231 در 18 اکتبر 2025، تصریح کرد که شورای امنیت بررسی پرونده هسته‌ای ایران را به پایان رسانده است.

پکن با ابراز مخالفت صریح با رویکرد آمریکا، تأکید کرد که شورای امنیت نباید به سکویی برای پیشبرد اهداف یکجانبه‌گرایانه تبدیل شود.

چین از تمامی طرف‌ها خواست به جای اقدامات تنش‌زا، برای حفظ اعتبار چندجانبه‌گرایی و ایجاد شرایط برای حل سیاسی پرونده هسته‌ای ایران، نقشی سازنده

ایفا کنند.

نماینده روسیه در شورای امنیت با بیان اینکه تحریم‌های «اسنپ‌بک» علیه ایران هیچ وجاهت قانونی ندارد گفت: قطعنامه 2231 شورای امنیت در 18 اکتبر 2025 منقضی شده و از دستور کار خارج شده است؛ بنابراین برگزاری نشست امروز بر سر این موضوع، کاملاً فاقد وجاهت قانونی و رویه‌ای است. تلاش برخی اعضا برای ایجاد توهم «مشروعیت» از طریق ادعاهای مربوط به سازوکار «اسنپ‌بک» (بازگشت خودکار تحریم‌ها) را به طور قاطع

رد می‌کنیم.

روسیه به دلیل نامشروع دانستن کمیته 1737، به تمدید مأموریت کارشناسان آن رأی منفی داد و تأکید کرد که هیچ سازوکار «اسنپ‌بک» یا احیای قطعنامه‌های قدیمی (1737 و 1929) علیه ایران صورت نگرفته است.

قطعنامه 2231 در اکتبر 2025 منقضی شده و این یک واقعیت حقوقی تغییرناپذیر است که هیچ اقدام یکجانبه یا جانبداری‌های دبیرخانه سازمان ملل نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

مسکو پیش از رأی‌گیری به نویسندگان این پیش‌نویس هشدار داده بود که چنین اصراری تنها منجر به افزایش تنش‌های سیاسی و رویه‌ای در شورای امنیت می‌شود، اما واشنگتن مسیر تقابل را انتخاب کرد.

به گزارش تسنیم، این اقدامات آمریکا نه ناشی از نگرانی برای رژیم منع اشاعه هسته‌ای، بلکه در راستای «منطق کلی گام‌های تنش‌زای» کشورهای غربی در پرونده هسته‌ای ایران است.