بازی تکراری حجاب در پازل اسرائیلی

ناکامی در جبهه نظامی بار دیگر زمینه توطئه علیه مقدسات را فعال کرد؛ این بار البته هیچ یک از ملت مبعوث شده در هیچ پلاکاردی خواستار مقابله با بدحجابی و عریان‌نمایی نشده است؛ اما، شاید زامبی‌های توئیتری پروژه بگیر، افاضات معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور را نادیده بگیرند و ملت مبعوث شده را عامل تفرقه و اقدامات ضد انسجام ملی معرفی کنند! درست زمانی که نسبت به سال‌های گذشته وضعیت عریان‌نمایی برخی بانوان در خیابان‌های تهران حتی موجب انزجار افراد غیرمذهبی شده است و درست در سالگرد ایام شروع پروژه صهیونیستی «زن، زندگی، آزادی» در سال 1401 معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور عنوان می‌‌کند که «حجاب یک موضوع فرهنگی است و موضوع فرهنگی را نمی‌توان با ضربه باتوم اصلاح کرد». آری، حجاب یک موضوع فرهنگی است پس چرا در دو سال گذشته هیچ اقدام فرهنگی برای بهبود وضعیت حجاب توسط دولت انجام نشده است؟ آیا معاون زنان رئیس‌جمهور و دیگر وزرا و مدیران حوزه فرهنگی در دولت چهاردهم خود را ملزم به تلاش و اقدامات مؤثر برای بهبود وضعیت حجاب نمی‌دانند؟ چرا در دولت چهاردهم از وضعیت بد حجابی بانوان به عریان‌نمایی رسیده‌ایم؟

شکی نیست که دشمن آمریکایی- صهیونیستی از مقابله نظامی ناکام مانده است و درصدد ایجاد تنش اقتصادی و اجتماعی در داخل ایران است. پس چرا به جای اقدامات مؤثر مدیران فرهنگی دولت در زمینه حجاب اظهاراتی می‌شنویم که نه تنها مطالبه‌گری از آنها را افزایش می‌دهد؛ بلکه موجب تکدرخاطر مردمی است که بیش از 200 شب برای دفاع میهنی هر شب در میادین شهرهای سراسر کشور اعلام حضور کرده‌اند. خانم زهرا بهروز آذر در مصاحبه اخیر می‌گوید؛ «تمام تلاش و دغدغه ما باید این باشد که دو گروهی که حجاب دارند یا ندارند، همچنان خواهر و برادر یکدیگر باقی بمانند در تمام این 22 ماه تلاش کردیم اجازه ندهیم موضوع حجاب به عاملی برای ایجاد شکاف و شکل‌گیری دوقطبی در جامعه تبدیل شود. نسبت ما با لایحه حجاب نیز همین بود.» ‌ای کاش تمام تلاش شما در دولت این بود که با اقدامات فرهنگی که مدعی آن هستید وضعیت حجاب را بهبود می‌دادید که نه تنها این کار را نکردید، بلکه امروزه در خیابان‌های تهران با پدیده عریان‌نمایی مواجه هستیم. مواضع مطرح شده در این مصاحبه گویای این مهم است که دولت به رهایی مسئله حجاب افتخار می‌کند و هیچ برنامه‌ مؤثری در این زمینه ندارد.

در این بین عزت‌الله ضرغامی وزیر گردشگری و میراث فرهنگی دوره شهید رئیسی در توئیتی بیان می‌کند «...ولی امروز همه‌ تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، تندرو و کندرو، بر اشتباه بودن ‌روش گشت ارشاد اتفاق نظر دارند. ظاهرا همیشه باید مصیبت‌ها و مقاومت‌ها ما را به راه و روش درست هدایت کند!» صرف انتقاد هنر فردی که سال‌ها مسئولیت فرهنگی در کشور داشته اعم از وزارت گردشگری و ریاست بر صدا و سیما نیست؛ بلکه، ارائه راهکار علمی و مؤثر برای بهبود وضعیت عریان‌نمایی و بدحجابی در کشور انتظار ملت مبعوث شده از آقای ضرغامی است. بهتر است این مدیر فرهنگی باسابقه اولاً مواضع خود در زمان مناسب‌تر بیان کند و ثانیاً به صرف انتقاد بسنده نکند، بلکه در مقام وزیر و رئیس سابق صدا و سیما راهکار ارائه دهد.