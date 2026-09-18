پشتپرده اشتیاق غربگرایان برای بازگشت خبرچین ساواک!
اعلام آمادگی مسعود بهنود، مهره کارکشته ساواک و تهیهکننده سابق بیبیسی فارسی برای بازگشت به کشور، با استقبال و اشتیاق تأملبرانگیز جریان مدعی اصلاحات مواجه شده است.
این رسانهها با سانسور گذشته تاریک او، درصدد سفیدشویی کارنامه سیاه یکی از شاخصترین عناصر خائن خارجنشین برآمدهاند.
نگاهی به کارنامه بهنود، ابعاد متناقض این فضاسازی را آشکار میکند. او پیش از انقلاب، بر اساس اسناد غیرقابلانکار، از عوامل تشکیلات «سام» و «خبرچین ساواک» بود که با سردبیری مجله «تهران مصور» و اجرای برنامههایی چون «تیتر اول» در تلویزیون شاهنشاهی، وظیفه تطهیر سازمان جنایتکار ساواک را برعهده داشت؛ ارتباطی نزدیک که حتی در فیلمهای آرشیوی نشستهای مطبوعاتی پرویز ثابتی و حضور او در ردیف اول خبرنگاران گزینششده مشهود است.
او پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ظاهرسازی، نگارش فیلمنامه «خانه عنکبوت» و افشاگری علیه سران رژیم گذشته تقلا کرد خود را از محاکمه برهاند. با این حال، در دهه هفتاد و از سال ۱۳۷۶ با حضور در روزنامه «جامعه» و راهاندازی نشریات زنجیرهای در کنار عناصری چون اکبر گنجی، محسن سازگارا و ابراهیم نبوی، بستر اصلی تشویش اذهان عمومی، افترا به نیروهای مسلح و هجمه به مقدسات را فراهم ساخت.
بهنود در آذرماه ۱۳۷۹ به اتهامات متعددی از جمله تبلیغ علیه نظام، عبور از خطوط قرمز، همکاری با رسانههای بیگانه و اتهامات اخلاقی به دادگاه فراخوانده شد و پس از محکومیت، از کشور گریخت. او در لندن به عنوان مواجببگیر بیبیسی فارسی و راهانداز وبسایت «روزآنلاین»، نقش کارچاقکن رسانههای معاند را ایفا کرد و با تطمیع روزنامهنگاران جوان و حتی همکاری با عناصری همچون نازنین زاغری، شبکه جذب نیرو برای رسانههای ضدایرانی را هدایت نمود.
پهن کردن فرش قرمز برای این پادوی کهنهکار دشمن، پیامآور پروژهای خطرناک برای سفیدسازی خائنان و اعلام پیوند دوباره جریان تندرو داخلی با شبکه عنکبوتی معاندین است؛ امری که هوشیاری و برخورد قاطع نهادهای قضائی و امنیتی را میطلبد.