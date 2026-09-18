حضور مردم در رزمایش جانفدایان، نماد صیانت از استقلال کشور است
رئیسجمهور با حضور در همایش ۳۱۳ هزار جانفدای ایران از جلوههای باشکوه همبستگی، انسجام و وفاداری ملی شرکتکنندگان تجلیل کرد و تأکید کرد: حضور مردم در رزمایش جان فدایان نماد صیانت از استقلال کشور است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور روز جمعه
(27 شهریورماه) در حاشیه رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزار جانفدای ایران، حضور گسترده اقشار مختلف مردم را نمادی روشن از پیوند عمیق ملت با ایران و اراده جمعی برای صیانت از عزت، استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار کشور دانست و از حضور مسئولانه و آگاهانه مردم در این رزمایش قدردانی کرد.
رئیسجمهور با تجلیل از حاضران در رزمایش «جانفدایان ایران»، حضور مردم را جلوهای از مسئولیتپذیری ملی و تعلق خاطر آنان به سرزمین ایران توصیف و تصریح کرد: ایران متعلق به همه ایرانیان است و حفظ عزت و سربلندی آن، نیازمند وحدت، همدلی و مشارکت همگانی است.
پزشکیان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در پویش جانفدا ثبتنام کرده است، تاکید کرد: ما همیشه در صحنه بودهایم و همواره برای انقلاب و مردم جانمان را فدا میکنیم.
رزمایش ۳۱۳ هزار جانفدای ایران از ساعت ۸ صبح جمعه(27 شهریورماه) با فرمان سردار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسولالله با رمز «لبیک یا خامنهای» در تهران آغاز شد.