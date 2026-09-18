سرویس سیاسی ـ

جان‌فدایان ایران و یاران امام منتظر حضرت صاحب الزمان(عج) با رژه 313 هزار نفری در تهران به محور شرارت پیام قاطعانه دادند که شما فقط محاسبات مادی کردید اما ما با سنت‌های الهی حرکت می‌کنیم و پیروزی همواره از آن ماست. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در گزارشی از این رزمایش، نوشت که صدها هزار ایرانی روز جمعه، پس از ماه‌ها جنگ، آمادگی خود را برای به‌دست گرفتن سلاح اعلام کردند.

جریان ظهور به میدان آمد. یاران امام منتظر حضرت صاحب الزمان(عج) دیروز در قالب گردان‌های رزمی

72 نفره‌ پویش جانفدا و رژه 313 هزار نفری به خیابان‌ها ریختند و آمادگی امتداد نظامی ملت مبعوث برای کشتن ترامپ، نابودی نظام سلطه و کل باند اپستین را اعلام کردند. رزمایش 313 هزار نفری جانفدایان به یاد 313 یار و هسته مرکزی اصحاب امام عصر(عج) که امر یگانه دوران را در غیبت و ظهورش پیش می‌برند، برگزار شد.

جان‌فدایان به محور شرارت پیام قاطعانه دادند که شما فقط محاسبات مادی کردید اما ما با سنت‌های الهی حرکت می‌کنیم و پیروزی همواره از آن ماست. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در گزارشی از این رزمایش، نوشت که صدها هزار ایرانی روز جمعه، پس از ماه‌ها جنگ، آمادگی خود را برای به‌دست گرفتن سلاح اعلام کردند.

رزمایش بزرگ جان‌فدایان از میدان امام حسین(ع) تا میدان انقلاب اسلامی و از چهارراه نواب تا میدان انقلاب اسلامی برگزار شد. رژه بانوان نیز در مسیر رزمایش به اجرا در آمد. نوجوانان جان‌فدای ایران هم رژه

رفتند.

به گزارش فارس، برخلاف اعلام اولیه، جمعیت حاضر در خیابان انقلاب اسلامی، حدفاصل میدان امام حسین‌(ع) تا میدان انقلاب چندین برابر تعداد اعلام‌شده

بود.

زاکانی: خونخواهی رهبر شهید

سایه جنگ و تهدید را از سر ایران برمی‌دارد

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این رزمایش در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو گفت: ثمره خونخواهی رهبر این است که سایه جنگ و تهدید از سر ایران برداشته می‌شود.

وی تصریح کرد: این خونخواهی در مسیر خونخواهی سیدالشهدا‌(ع) است و مقدمات ظهور را فراهم می‌کند.

سردار حسن‌زاده: مردم با هر گام خود

هیمنه آمریکا را له می‌کنند

سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ در حاشیه رزمایش بزرگ مردمی ۳۱۳ هزارنفری جان‌فدای ایران اظهار داشت: ملت ایران طی ۴۷ سال، درس ایستادگی را به جهانیان داده و امروز نیز حضور و اراده مردم در اجتماع بزرگ «جان فدای ایران» این پیام را به نمایش گذاشته است. وی بیان داشت: حضور مردم تهران در این رزمایش و اجتماع بزرگ، پیام شکست دشمن در جدایی ملت از نظام، کشور، مسئولان و ولایت است.

سردار حسن‌زاده افزود: دشمن در رسیدن به اهداف خود، از جمله جدایی مردم از نظام، کشور، مسئولان و ولایت، شکست خورد.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ گفت: با وجود چند جنگ سنگین، همه‌جانبه و ترکیبی، ملت ایران نه‌تنها کنار نکشید، بلکه اراده، حضور و سازمان‌یافتگی آنها در برابر دشمن روزبه‌روز افزایش‌یافته است.

سردار حسن‌زاده تصریح کرد: جهان باید بداند که این حضور و اراده ملت‌هاست که سرنوشت خودشان و جهان را تعیین می‌کند و ملت ایران طی ۴۷ سال این درس را به جهانیان داده است.

وی تأکید کرد: امروز گام‌های استوار ملتی که از همه اقشار در رزمایش جان‌فدایان جمع شده‌اند، پاسخ آمریکا را می‌دهد. مردم با هر گام خود هیمنه آمریکا را له می‌کنند.

حجت‌الاسلام طائب: جان‌فدا نماد جمهوریت ایران

و تاب‌آوری مردم در برابر تهدیدات دشمن است

حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در رزمایش بزرگ جان‌فدا در تهران طی سخنانی اظهار داشت: اگر ملتی مؤمنانه بایستد خداوند مسیر فتح قله‌ها را برایش باز می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: پویش جان‌فدا بزرگ‌ترین پویش مردمی در تاریخ جنگ‌های دنیا است و هیچ‌کجا سراغ نداریم ملتی این‌گونه حضور یابد و در میادین کشور مشتاقانه برای رزم در همه میدان‌ها اعلام حضور کند.

حجت‌الاسلام طائب گفت: مقاومت مردم قطب نمای مسئولین کشور و عامل و پیروزی بر دشمن است. وقتی دشمن مشاهده می‌کند ملت ما ده‌ها میلیون جان‌فدا دارد شکست را می‌پذیرد و جان‌فدایان امروز کابوس دشمنان این کشور و نماد مقاومت ملی و پیشرفت این کشور هستند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد:‌ جان‌فدا نماد جمهوریت کشور و تاب‌آوری مردم در مقابل تهدیدات دشمن هستند. جان‌فدا نماد مردمی سازی دفاع و امنیت و تجلی دفاع و آمادگی کشور برای مبارزه و دفاع برای مقابله با هر تهدید و آمادگی برای ساخت کشور و فتح قله‌های تمدنی خواهد بود. آگاهی و غیرت این ملت خالق پدیده‌های و معجزه‌هایی همچون جان‌فدا است.

وی تاکید کرد: این مردم بودند که در قالب این پویش توان خود را به نمایش گذاشتند و اعلام کردند که حاضرند جان و مالشان را فدای این سرزمین و دینشان بکنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: این حرکت میلیونی (آموزش نظامی) که از تهران بزرگ شروع شد به ترتیب در همه میادین و شهرها به نمایش گذاشته خواهد شد و کمر دشمن را خم خواهد کرد. زمانی دشمن فکر می‌کرد شش هفته‌ای می‌توانند این ملت را شکست دهد اما این ملت ارتش یک تریلیون دلاری و رژیم صهیونیستی را شکست دادند و امروز با حضور خودشان در میادین مختلف تاب‌آوری در مقابل دشمن را به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام طائب اظهار داشت: این ملت وقتی مقاومت می‌کند تنگه‌های دفاعی خود مانند تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد و دشمن را مجبور به ترک این منطقه خواهد کرد و در آینده نزدیک دنیا خواهد دید آمریکایی‌ها این منطقه را با شکست ترک می‌کنند.

وی گفت: امروز شاهد هستیم مردم با 200 شب حضور خود هم میدان رزم و هم میدان خیابان را پر کرده‌اند و اگر صدها شب دیگر نیز لازم باشد در خیابان می‌ایستند.

گزارش آسوشیتدپرس؛ رژه جان‌فدایان در تهران

با اعلام آمادگی برای دریافت آموزش نظامی و دفاع از کشور

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در گزارشی از رژه جان‌فدایان نوشت، صدها هزار نفر در تهران با اعلام آمادگی برای دریافت آموزش نظامی و دفاع از کشور، در یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های مردمی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شرکت کردند.

به گزارش فارس، این خبرگزاری آمریکایی خاطرنشان کرد، شرکت‌کنندگان با پوشیدن لباس نظامی، در دست داشتن پرچم‌ها و سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و اسرائیل، بر آمادگی خود برای مقابله با تهدیدهای خارجی تأکید کردند. آسوشیتدپرس افزود، این طرح با عنوان «جان‌فدای ایران» معرفی شده است؛ عنوانی که به معنای افرادی است که آماده‌اند جان خود را برای ایران فدا کنند.

آسوشیتدپرس گزارش داد که برخی شرکت‌کنندگان پرچم‌های آمریکا و اسرائیل را لگدمال کردند و گروهی دیگر شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

این رسانه آمریکایی ادامه داد، این راهپیمایی همچنین به فرصتی برای نمایش بخشی از تجهیزات نظامی ایران تبدیل شد. سپاه همچنین پهپادهایی را به نمایش گذاشت که به گفته این خبرگزاری، به‌طور گسترده علیه کشتی‌های (متخلف) در تنگه هرمز استفاده شده‌اند.