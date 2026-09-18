حمایت سؤالبرانگیز از سهم جانبازان برای جشن خانه سینما!
همزمان با هفته ملی سینما، نام «بیمه دی» در کنار برنامههای خانه سینما قرار گرفت؛ شرکتی که مرتبط با بنیاد شهید و امور ایثارگران است و بخش قابلتوجهی از وظیفه آن نیز به ارائه خدمات بیمهای به جامعه ایثارگری مربوط است. بنابراین حمایت مالی این شرکت از برنامههای خانه سینما با چه سازوکاری انجام شده و منابع آن از کدام محل تأمین شده است؟
مراسم روز سینما پنجشنبه شب گذشته در حالی برگزار شد که نام بیمه دی بهعنوان حامی مالی این مراسم مطرح شد. در نشست خبری این مراسم هم که ۲۱ شهریور برگزار شد، همایون اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما، از همراهی بیمه دی با برنامههای این نهاد صنفی تشکر کرد و این همکاری را زمینهای برای تعامل بیشتر میان صنعت بیمه و جامعه سینمایی دانست! اتفاقاً پس از این نشست، چند برنامه دیگر هم برگزار شد، ازجمله سهشنبه
۲۴ شهریور، تالار گفتوگوی ساختمان شماره ۲ خانه سینما به نام زندهیاد ناصر تقوایی نامگذاری شد و کتابخانه و مرکز اسناد ساختمان شماره یک نیز به نام بهرام بیضایی! براساس گزارش رسانهها، این برنامهها هم با «حمایت بیمه دی» اتفاق افتادند!
بنابراین سؤالاتی مطرح است: مبلغ حمایت بیمه دی از هفته سینما و مراسم خانه سینما چقدر بوده، این مبلغ از کدام حساب یا محل مالی شرکت پرداخت شده، تفاهمنامه دو مجموعه چه تعهداتی ایجاد کرده و این همکاری چه منفعتی برای جامعه ایثارگری و بیمهشدگان بیمه دی دارد؟
با توجه به اعلان مدیران خانه سینما برای پشتیبانی از سینماگرانی با سوابق خوشرقصی برای دشمنان بیگانه و دارای پرونده ضدامنیتی، بیم آن میرود که سهم ذیحقان از محلهایی چون بانک دی، به جیب بیحقان برود!