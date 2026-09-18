ساخت فیلمی در مورد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب باعث عصبانیت ضدانقلاب و حامیان پهلوی شد.

به گزارش کیهان، در صفحه‌های مجازی برخی از عناصر حامی پهلوی به «آرشا محرابی»، کارگردان فیلم «بچه‌های باد»، حمله و او را به پخش کردن شماره تلفن همراهش تهدید کرده‌اند. در صفحه مذکور خطاب به آرشا محرابی عنوان شده که چرا فیلمش را در شهرک سینمایی مربوط به فیلم‌های جنگی، یعنی شهرک سینمایی دفاع مقدس، ساخته است؟! نکته این است که فیلمی که موضوع آن حمله نظامی به ایران و به‌طور خاص به مدرسه شجره طیبه است را باید کجا ساخت؟

البته بدون شک مطرح کردن این قبیل مسائل تنها ایجاد یک ماسک برای حمله به کارگردانی است که از یکی از جنایات آمریکا در حمله به ایران فیلم ساخته است. در حقیقت آنچه باعث عصبانیت ضدانقلاب و حامیان پهلوی می‌شود پرداختن به جنایات آمریکا علیه غیرنظامیان در ایران است؛ چراکه از چندین سال قبل از آغاز این تهاجم، ربع پهلوی و بخشی از ضدانقلاب خارج‌نشین دست به دامن آمریکا و رژیم صهیونیستی شده بودند تا به ایران حمله نظامی انجام دهند و اکنون نیز اگر جنایات آمریکا علیه کودکان و زنان و... مورد توجه قرار گیرد، در حقیقت التماس‌کنندگان به آمریکا برای حمله نظامی نیز در جنایات شریک خواهند بود و آنچه آنها را می‌ترساند همین نکته است.

بچه‌های باد فیلمی در مورد شهدای مدرسه شجره طیبه به کارگردانی آرشا محرابی و تهیه‌کنندگی جواد راهزانی است.