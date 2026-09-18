رفتار ضدملی یک بازیگر در جشنواره ونیز حتی اعتراض یک بازیگر خارج‌نشین را هم برانگیخت.

لاله مرزبان، بازیگر فیلم زیرزمینی «مراقب»، پس از دریافت جایزه بهترین بازیگر بخش افق‌های جشنواره ونیز، از زنان ایران گفت و با بغضی مصنوعی تأکید کرد که زنان کشورش برای کوچک‌ترین آزادی‌ها هزینه سنگینی پرداخته‌اند. او همچنین از شرایط سختی که مردم ایران تجربه می‌کنند سخن گفت؛ آن هم بدون اشاره به جنگ‌هایی که آمریکا و اسرائیل علیه کشورش ترتیب داده‌اند.

به گزارش فارس، در واکنش به این سخنان، منتقدان می‌پرسند وقتی از «زنان ایران» سخن گفته می‌شود، چرا زنانی که در جنگ و حملات نظامی قربانی شده‌اند در این تصویر جایی ندارند؟ شقایق نوروزی، بازیگر خارج‌نشین، در واکنش به اتفاقات ونیز می‌گوید: «اتفاقی که در ونیز افتاد فاجعه و یک ضربه بزرگ بود. ما در یک جنگ جدی هستیم. ما را تهدید به حمله اتمی کرده‌اند. ما در یک وضعیت خیلی ویژه هستیم.»

به اعتقاد او، مسئله تصویری است که چنین چهره‌هایی از ایران به جهان ارائه می‌دهند. نوروزی درباره حضور مرزبان در ونیز می‌گوید: «اتفاقی که افتاد یعنی نه کسی آواره شده، نه ما اصلاً زیر جنگ هستیم، نه ما زیر تهدید اتمی هستیم. هیچ چیزی مهم نیست.»

او با اشاره به پیامدهای جنگ و آوارگی مردم، می‌گوید: «این جنگ

۳ میلیون آواره داشته. ۳ میلیون نفر نمی‌توانند زیر سقف خانه‌هایشان بخوابند، آن وقت این بازیگر در ونیز یک کلمه راجع به این مسائل حرف نزند؟»

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، احمدرضا درویش، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به واکنش‌های پررنگ برخی چهره‌های هنری به موضوعات اجتماعی، استانداردهای متفاوت در واکنش به رنج انسان‌ها را زیر سؤال می‌برد. او می‌گوید: «کسی که برای کشتن سگ‌های ولگرد توسط شهرداری، ۷۵۰ تا استوری می‌گذارد که اینها گناه دارند، کسی که هر روز روی صحنه تئاتر می‌گوید من متعلق به شما مردم هستم، چرا وقتی همان مردم مناطق محروم جنوب کشور کشته می‌شوند که تو همیشه ژست کمک کردن به اینها را می‌گرفتی، پس چرا در این موضوع سکوت می‌کنید؟»