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کد خبر: ۳۳۸۲۸۹
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
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رئیس ‌مجلس خبرگان رهبری:

حضور ۲۰۰ شبه مردم، دژی مستحکم برای مسئولان و نیروهای مسلح است

رئیس‌ مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی، حضور بالغ بر 
۲۰۰ شب مردم در میادین سراسر کشور را ستود و آن را سنگر عزت، غیرت و رزمایش اراده‌ها توصیف کرد.
آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس ‌مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی، حضور بالغ بر ۲۰۰ شب مردم در میادین سراسر کشور را ستود و آن را سنگر عزت، غیرت و رزمایش اراده‌ها توصیف کرد.
وی با اشاره به تعمیق پیوند امت و امامت و تبعیت از رهبری، تصریح کرد که این حضور آگاهانه نشان داد سازش با دشمن زورگو در قاموس مردم این سرزمین جایی ندارد و ورق تاریخ تهاجمات گذشته برای همیشه برگشته است.
به گزارش رسا، متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم
«إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ...»
مردم ولایت‌مدار، غیور، بصیر و انقلابی ایران اسلامی!
بالغ بر ۲۰۰ شب است که با حضور حماسی خود، میادین سراسر کشور را به سنگر عزت، غیرت و رزمایش اراده‌ها تبدیل کرده‌اید. این حماسه، عالی‌ترین جلوه مردم‌سالاری دینی، پاسداری از انقلاب اسلامی و تحقق کلام و بشارت امام شهید (رضوان الله تعالی علیه) است که شما را ملتی مبعوث‌شده برای صیانت از آرمان‌های والای ایران اسلامی خواندند.
شما ملت بعثت‌یافته، با تعمیق پیوند امت و امامت و تبعیت محض از رهبری فرزانه انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، نشان دادید که سازش با دشمن زورگو در قاموس مردم این سرزمین جایی ندارد و ورق تاریخ تهاجمات گذشته برای همیشه برگشته است.
این حضور آگاهانه، دژی مستحکم و پشتوانه‌ای بی‌نظیر برای مسئولین و رزمند‌گان غیور نیروهای مسلح است تا با قلبی مطمئن، پاسدار امنیت و کیان میهن اسلامی‌مان باشند.
خداوند را به پاس نعمت داشتن چنین ملتی بصیر و مبعوث شاکریم؛ چرا که پرچم فتح و عزت را برافراشته‌اند و می‌دانند که نصرت الهی نزدیک است و این شب‌های پرافتخار، طلیعه پیروزی نهائی جبهه حق بر باطل خواهد بود ان‌شاءالله.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته 
محمدعلی موحدی کرمانی
رئیس ‌مجلس خبرگان رهبری

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