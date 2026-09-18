حضور ۲۰۰ شبه مردم، دژی مستحکم برای مسئولان و نیروهای مسلح است

رئیس‌ مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی، حضور بالغ بر

۲۰۰ شب مردم در میادین سراسر کشور را ستود و آن را سنگر عزت، غیرت و رزمایش اراده‌ها توصیف کرد.

آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس ‌مجلس خبرگان رهبری با صدور پیامی، حضور بالغ بر ۲۰۰ شب مردم در میادین سراسر کشور را ستود و آن را سنگر عزت، غیرت و رزمایش اراده‌ها توصیف کرد.

وی با اشاره به تعمیق پیوند امت و امامت و تبعیت از رهبری، تصریح کرد که این حضور آگاهانه نشان داد سازش با دشمن زورگو در قاموس مردم این سرزمین جایی ندارد و ورق تاریخ تهاجمات گذشته برای همیشه برگشته است.

به گزارش رسا، متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم

«إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ...»

مردم ولایت‌مدار، غیور، بصیر و انقلابی ایران اسلامی!

بالغ بر ۲۰۰ شب است که با حضور حماسی خود، میادین سراسر کشور را به سنگر عزت، غیرت و رزمایش اراده‌ها تبدیل کرده‌اید. این حماسه، عالی‌ترین جلوه مردم‌سالاری دینی، پاسداری از انقلاب اسلامی و تحقق کلام و بشارت امام شهید (رضوان الله تعالی علیه) است که شما را ملتی مبعوث‌شده برای صیانت از آرمان‌های والای ایران اسلامی خواندند.

شما ملت بعثت‌یافته، با تعمیق پیوند امت و امامت و تبعیت محض از رهبری فرزانه انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، نشان دادید که سازش با دشمن زورگو در قاموس مردم این سرزمین جایی ندارد و ورق تاریخ تهاجمات گذشته برای همیشه برگشته است.

این حضور آگاهانه، دژی مستحکم و پشتوانه‌ای بی‌نظیر برای مسئولین و رزمند‌گان غیور نیروهای مسلح است تا با قلبی مطمئن، پاسدار امنیت و کیان میهن اسلامی‌مان باشند.

خداوند را به پاس نعمت داشتن چنین ملتی بصیر و مبعوث شاکریم؛ چرا که پرچم فتح و عزت را برافراشته‌اند و می‌دانند که نصرت الهی نزدیک است و این شب‌های پرافتخار، طلیعه پیروزی نهائی جبهه حق بر باطل خواهد بود ان‌شاءالله.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محمدعلی موحدی کرمانی

رئیس ‌مجلس خبرگان رهبری