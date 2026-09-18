دیدار سرلشکر رضایی و بافل طالبانی در تهران

دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، دیدار و گفت‌وگو کرد.

سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده مقام معظم رهبری در این شورا، روز پنجشنبه(26شهریورماه) با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش مهر، در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای، درباره تقویت همکاری‌های دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سیاسی کردستان عراق، به‌ویژه اتحادیه میهنی کردستان به‌عنوان یکی از بازیگران اثرگذار در عرصه سیاسی عراق، تبادل نظر کردند.