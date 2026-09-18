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کد خبر: ۳۳۸۲۸۶
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
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تأکید عراقچی بر اهمیت شراکت راهبردی ایران و چین

وزیر امور خارجه، پس از سفر به چین و دیدار با مقامات این کشور، در پیامی بر اهمیت و ارزش ویژه شراکت راهبردی ایران و چین تأکید کرد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه(26 شهریورماه) پس از سفر به چین و دیدار با مقامات این کشور، در پیامی در فضای مجازی، بر اهمیت و ارزش ویژه شراکت راهبردی ایران و چین تأکید کرد.
وزیر امور خارجه در این پیام نوشت: رایزنی‌های موفقی را در چین با شرکای خود انجام دادم. ایران برای شراکت راهبردی‌ که طی سال‌ها با چین ایجاد و تقویت کرده‌ایم، اهمیت و ارزش ویژه‌ای قائل است.
وی افزود: تصمیم‌هایی که امروز اتخاذ می‌شوند، بر توازن راهبردی آینده در منطقه تأثیرگذار خواهند بود و پیامدهای بیشمار و گسترده‌ای در پی خواهند داشت.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از این پیام با اشاره به «چهار اصل صلح» مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، تأکید کرد: چهار اصل صلح که رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ مطرح کرده است، اهمیت کلیدی دارند.
جمهوری اسلامی ایران و چین در سال‌های اخیر با امضای سند همکاری‌های جامع ۲۵ ساله، گامی مهم در جهت تقویت شراکت راهبردی خود برداشته‌اند. همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، انرژی و منطقه‌ای در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در پرتو تحولات بین‌المللی، گسترش یافته است.
همچنین عراقچی، روز پنجشنبه(26 شهریورماه) به صورت تلفنی با فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، و ‌هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

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