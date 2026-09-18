رژیم صهیونیستی از افشای حقیقت وحشت دارد
مرضیه هاشمی، مدیرکل اخبار شبکه پرستیوی، گفت: شبکه پرستیوی، همچون خاری در چشم رژیم صهیونیستی است.
مدیرکل اخبار شبکه پرستیوی درخصوص ربودهشدن خبرنگار این شبکه توسط نظامیان رژیم صهیونیستی گفت: صهیونیستها تلاش دارند تا با اقداماتی نظیر تهدید، حمله و ربودن خبرنگاران شبکه، پیام خود را به ایران و پرستیوی منتقل کنند؛ چراکه ما خاری در چشم آنها هستیم و کسانی هستیم که حقیقت را آشکار و از آن دفاع میکنیم.
این مجری و گوینده آمریکایی شبکه پرستیوی با بیان این مطلب که رژیم صهیونیستی نمیخواهد که رسانههای جمهوری اسلامی ایران حقیقت را آشکار سازند، گفت: آنها میخواهند تصویری از خودشان به جهان مخابره کنند که شکستناپذیر هستند و میتوانند هر کاری انجام دهند و هدفشان ایجاد هراس در دل مردم و دولتهاست تا این تصور را به وجود آورند که از هیچکس و هیچچیز تبعیت نمیکنند.
مدیرکل اخبار شبکه پرستیوی با اشاره به رویارویی رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران و گروههای مقاومت گفت: جبههای که در حال حاضر رژیم صهیونیستی با آن روبهروست، قطعاً جبههای است که هیچ هراسی از رژیم صهیونیستی ندارد و همه دنیا دیدند که چگونه رژیم پوشالی اسرائیل در جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان از جمهوری اسلامی ایران شکست سختی خورد و یقیناً رژیم صهیونیستی امروز نفسهای آخرش را میکشد.
هاشمی در رابطه با ربودهشدن نقا حامد توسط نظامیان صهیونیستی و سکوت مجامع بینالمللی گفت: متأسفانه آنها هیچ خط قرمزی ندارند و برایشان اهمیتی ندارد که این بانوی خبرنگار با دیگر خبرنگاران صرفاً در حال انجام وظیفه خود هستند و فقط آنچه را در میدان میبینند به تصویر میکشند، با شاهدان عینی درباره رویدادهای مختلف گفتوگو میکنند و از طریق دوربین خود واقعیتهای میدانی را به مردم نشان میدهند.
مدیرکل اخبار شبکه پرستیوی همچنین گفت: امروز برای همه دنیا ثابت شده است و ما شاهد بودهایم که رژیم صهیونیستی دیگر شکستناپذیر نیست و این مسئله کاملاً روشن است و بدون تردید نفسهای آخر آن به شماره افتاده است.