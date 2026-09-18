رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش با صدور پیامی، ۲۰۰ شب ایستادگی و مقاومت ملت ایران را نمادی از «ایام‌الله» دانست و تأکید کرد: مردم پرچم انقلاب را در برابر تهدیدها بر زمین نمی‌گذارند.

امیر «احمدرضا پوردستان»، رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت ۲۰۰ شب از ایستادگی ملت ایران، این حضور مستمر را نمادی از «ایام‌الله» و مصداق فرمان الهی «فَذَکِّرهُم بِاَیّامِ الله» توصیف کرد.

امیر پوردستان گفت: تقویم امروز به غیر از تاریخ

۲۵ شهریور، عددی وزین‌تر و درخشان‌تر را نشان می‌دهد و آن، شکوه و عظمت ۲۰۰ شب ایستادگی، مقاومت و سلحشوری ملت سربلند ایران اسلامی است. دویست شب حضور اثرگذار، تنها یک عدد نیست، بلکه نمادی از

۲۰۰ روز الهی است.

وی با اشاره به شرایط دشوار مقابله با تهدیدهای دشمنان از جمله بمباران هوایی، بمب‌گذاری، پرتاب کوکتل مولوتف و زیرگیری با خودرو، تصریح کرد: این ملت همچنان با شجاعت ایستاده و در یک دست پرچم کشور و در دست دیگر جان خود را گرفته و آماده فداکاری در راه اعتقادات، باورها و میهن است.

امیر پوردستان این حضور مستمر ایمانی و انقلابی در سنگر خیابان را مورد توجه حضرت بقیه‌الله الاعظم (ارواحنافداه) دانست و پیام‌های قاطع و روشن این حرکت خطاب به مخاطبان مختلف را برشمرد و خطاب به رزمندگان گفت: اطمینان داشته باشید که لحظه‌ای از حمایت و پشتیبانی شما دلاورمردان خط مقدم دست نخواهیم کشید و تا فتح قله، همراه و در کنارتان هستیم.

امیر پوردستان با هشدار به دشمنان افزود: تا خون در رگ‌هایمان جریان دارد از انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای آن دفاع می‌کنیم و حسرت پیروزی بر این کشور را به دل‌های ناپاک شما خواهیم گذاشت.

وی در ادامه خطاب به رهبر شهید گفت: با چشمانی اشکبار از داغ فراق و قلب‌هایی سرشار از ایمان و امید و حماسه، نخواهیم گذاشت پرچمی را که با ایثار خون مطهرتان برافراشتید بر زمین بماند و آن را با تقدیم عزیزترین سرمایه‌هایمان کماکان در اهتزاز نگاه می‌داریم.

امیر پوردستان خطاب به امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای گفت: آقا و رهبر عزیز، گوش به فرمانتان هستیم و با شما عهد می‌بندیم که تا پیروزی نهائی و به ذلت کشاندن دشمنان و گرفتن انتقام خون امام شهیدمان، صحنه حضور را ترک نخواهیم کرد و اقتدار و صبر و صلابت ایران اسلامی را به رخ جهانیان خواهیم کشاند.

به گزارش مهر، رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش در پایان با شعر «ما مرغ سحرخوان شگفت‌آوائیم / خونین‌پر و بالیم شفق‌سیمائیم / در بستر تاریخ چو کوهی بشکوه / صد بار شکسته‌ایم و پا برجاییم»، بر تداوم ایستادگی ملت ایران تأکید کرد.