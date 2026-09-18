کد خبر: ۳۳۸۲۸۳
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
اعتراف ماکرون به بسته بودن تنگه هرمز اثبات دروغ ترامپ
رئیسجمهوری فرانسه با اعتراف درباره بسته بودن تنگه هرمز، دروغ بودن ادعاهای ترامپ را آشکار کرد.
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، در اظهاراتی اعتراف کرد: تنگه هرمز همچنان بسته است و این وضعیت، بحران انرژی در جهان را تشدید کرده است.
این اظهارنظر در حالی مطرح میشود که مقامات ارشد دولت تروریست آمریکا و در راس آنها ترامپ جنایتکار تروریست پیشتر ادعا کرده بودند تنگه هرمز باز است و تردد کشتیها در آن جریان دارد.
به گزارش تسنیم، ماکرون در ادامه خواستار یک راهحل دیپلماتیک برای باز شدن این آبراه شد؛ راهحلی که به گفته او باید امنیت انرژی جهانی را تضمین کند.