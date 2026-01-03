سرخوردگی صهیونیستها از آشوب: چرا آرامش در ایران برقرار است؟!
همزمان با ناکامی پروژه اغتشاش در ایران، برخی وزرای دولت صهیونیستی از اغتشاشگران حمایت کردند.
بنگویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که از متهمان سرکوب ملت فلسطین و از حامیان نسلکشی در غزه است، ضمن حمایت از اغتشاشگران در ایران گفت که اسرائیل در کنار آنها ایستاده است. او در توئیتر مدعی شده «مردم ایران شایسته زندگی آزاد و رها هستند» و در ادامه افزوده «ما در کنار شما هستیم».
همچنین گیلا گملیئل وزیر نوآوری، علم و فناوری رژیم صهیونیستی که با برخی گروهکهای ضدایرانی مرتبط است، از آشوبگران در ایران حمایت کرد و در شبکه X نوشت: «اعتراضهای شما کاملاً بهحق است. شما حق دارید آیندهای بهتر داشته باشید. قوی بمانید. اسرائیل به هر شکل ممکن از شما حمایت میکند.»
حمایت علنی مقامات منفور صهیونیست از اغتشاشگران در حالی که صهیونیستها مورد انزجار ملت ایران هستند، رسوایی بزرگی است و نفرت مردم از آشوبگران اجارهای را دوچندان میکند. شاید به همین علت هم هست که «سیما شاین»، مدیر بخش ایران در مؤسسه مطالعات امنیتی اسرائیل گفت: داریم خودمان را لو میدهیم و این روایت که شورشها در ایران کار موساد و CIA آمریکاست را تأیید کردیم!
وی افزود: اصلاً برای من روشن نیست چرا بعضی محافل در اسرائیل از همین حالا در توئیتر و جاهای دیگر بیرون آمدهاند و نوشتهاند: «ما مردم ایران را تشویق میکنیم، ادامه بدهید». اولاً شما چه کسی هستید که مردم ایران را تشویق میکنید؟ آیا واقعاً میدانید چطور به آنها کمک کنید؟ آیا توان حمایت مؤثر و جدی از آنها را دارید؟ من فکر میکنم این کار دقیقاً بازی در زمین حکومت است، چون حکومت همیشه تا امروز میگفت که سیا و موساد عامل تحریک از داخل هستند و این اعتراضات واقعی نیست، و حالا ما خودمان هم داریم همین روایت را تقویت میکنیم.
این واکنش در حالی است که زوی یحزکلی خبرنگار صهیونیست در شبکه عبری آی24 گفت: وقتی رفتار معترضان در ایران را میبینم و مطالب منتشر شده به نظر خوب تولید شده میآید، این یعنی احتمالاً راهنمایی (از موساد) دریافت کردهاند. هیچ راهی نیست که همه اینها طبیعی باشد.
گزارشگر شبکه عبری آی24 هم گفت: در دستگاه امنیتی تحولات ایران را با بیشترین حساسیت زیر نظر دارند. هیچ مقام اسرائیلی نباید اظهارنظر کند و نباید وارد ماجرای آنچه در ایران میگذرد شود. همانقدر که ترامپ صحبت میکند کافی است؛ ما باید ساکت باشیم.
از طرف دیگر، مردخای کیدار افسر اطلاعاتی اسرائیل گفت: هدف [آشوب در ایران] فقط سقوط حکومت نیست، بسیاری از کسانی که در خیابانها هستند، میخواهند خودِ ایران را تجزیه کنند، زیرا اینها اساساً واحدهای قومی غیرفارس هستند. چون چیزی به نام «ملت واحد ایرانی» وجود ندارد.
اما کانال 12 عبری با پرهیز دادن نسبت به خیالپردازی گفته است: هنوز فاصله زیادی داریم تا بتوان گفت که این تحولات به مرحله تغییر رژیم رسیده است. اسرائیل با حساسیت بسیار بالا تحولات ایران را دنبال میکند، مقامهای ارشد دستگاه امنیتی این سخنان را در واکنش به اظهارات غیرمسئولانه برخی وزیران مطرح میکنند. وضعیت همین حالا هم به اندازه کافی متشنج است و به همین دلیل هر اظهارنظر از سوی هر وزیر یا سیاستمدار اسرائیلی درباره ایران، خسارت بزرگی وارد میکند. در چنین شرایطی باید سکوت کرد و از هرگونه حرف اضافی پرهیز نمود. وقتی به کلیت صحنه نگاه میکنیم، نمیتوان با قطعیت گفت این روند به کجا خواهد انجامید. ما قبلاً دیدهایم که حکومت هر زمان بخواهد میتواند اعتراضها را بهشدت سرکوب کند.
رز زیمت (کارشناس امور ایران در مؤسسه مطالعات امنیتی اسرائیل) در گفتوگو با تحلیلگر دیگری به نام دنی سیترینوویچ که قبلاً رئیس میز ایران در اطلاعات ارتش اسرائیل بوده، نسبت به حمایت ترامپ از اغتشاشگران در ایران ابراز خوشحالی کرد اما سیترینوویچ در پاسخ گفت: شاید... اما باید به یاد داشته باشیم که در سال ۲۰۰۹ میلیونها نفر در خیابانها بودند و یک رهبر برای مخالفان (موسوی) بود. امروز هیچ رهبری وجود ندارد، در بهترین حالت هزاران نفر هستند. ممکن است ترامپ کار درستی انجام داده باشد، اما مشخص نیست که در عمل به نفع مخالفان باشد.
رز زیمت در ارزیابی اغتشاش صورتگرفته گفت: چه داریم؟ اعتراضها در چند ده نقطه در سراسر ایران، عمدتاً در ساعات شب. کانون اعتراض از بازاریان به خیابانها منتقل شده است. مقیاس اعتراضها: از چند ده تا چند صد نفر در هر کانون، در مجموع چند هزار معترض. چه نداریم؟ از نظر کمّی توده گستردهای از معترضان شکل نگرفته، حتی در مقایسه با موجهای قبلی اعتراضات (۲۰۱۷، ۲۰۱۹، ۲۰۲۲). تعداد کشتهها نسبتاً پایین است (همانطور که در مقایسه با موجهای قبلی نیز پایینتر است. گزارشهایی از کندشدن اینترنت و مانند آن وجود دارد، اما انسداد فراگیر برقرار نشده است. ادامه روال عادی فعالیتها؛ در تهران مسابقه فوتبال با حضور
دهها هزار تماشاگر در لیگ برتر برگزار شد؛ همچنین مراسمها و رویدادها ادامه داشتند (برای نمونه مراسم سالگرد ترور قاسم سلیمانی). تهران آرام است. ائتلاف سازمانیافته فراگیر شکل نگرفته است. استفاده از تمام ظرفیتهای سرکوب صورت نگرفته است. طبق دکترین عملیاتی ایران ابتدا پلیس، سپس نیروهای ویژه ضدشورش و بسیج، و در موارد شدیدتر سپاه پاسداران و یگانهای ویژه بهکار گرفته میشوند. در حال حاضر عمدتاً از حلقه اول و دوم (نیروهای انتظامی و در برخی موارد بسیج) استفاده شده است. نشانهای از فرسایش نیروهای انتظامی و سرکوب مشاهده نمیشود.