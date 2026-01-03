فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۱
تفاوت جود و عدالت

- کسي از علي مرتضي‌(ع) پرسيد آيا جود بهتر است يا عدالت؟......
... فرمود عدل بهتر است از جود به دليل اينکه عدل هر چيزي را در جاي خود قرار مي‌دهد و هر حقي را جز بذي‌حق (صاحب حق) واقعي خود مي‌رساند، اما جود و بخشش امور را و جريان‌ها را از محل خودشان و مدارشان خارج مي‌کنند، جود اين است که آدمي از حق مسلم خود صرفنظر کند، به ديگري که ذي‌حق نيست، جود کند، پس جود‌، اشياء را از مواضع خود خارج مي کند.
عدل، وضع نعمتي بر موضعش/ موضع رُخ شَه نهي، ويراني است   
ني به هر بيخي که باشد آبکش/ موضع شه، پيل هم ناداني است
«والعدل سائس عام و الجود عارض خاص»، ديگر اينکه عدالت سائس و اداره‌کننده عموم است‌، چيزي است که پايه و مبناي زندگي عمومي و اساس مقررات است، اما جود و بخشش يک حالت استثنائي است که در موقع خاص کسي به کسي جود مي کند و ايثار مي‌کند. 
جود و ايثار را نمی‌توان مبناي اصلي زندگي عمومي قرار داد و براساس آنها مقررات و قانون وضع و آن را اجرا کرد.
استاد شهید مطهری، 20 گفتار، صص 9 و 8

