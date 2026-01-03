استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

اتصال به نماز جماعت

س) در نماز جماعت اگر افرادی که از طریق آنها به امام جماعت متصل می‌شویم اجزای نماز را عمدا یا سهوا زودتر از امام انجام دهند (مثلا زودتر رکوع یا سجده یا قنوت را انجام دهند)،

۱) آیا اتصال ما به جماعت اشکال دارد و نماز ما فراداست؟

۲) در صورتی که فراداست آیا باید نیت فرادا کنیم و حمد و سوره را خودمان بخوانیم؟

ج)

۱) اگر افعال واجب نماز مانند رکوع و سجده را زودتر از امام انجام دهد به نحوی که متابعت از امام جماعت صدق نکند، نماز او فرادا می‌شود و اتصال توسط او در جماعت محقق نمی‌شود.

۲) اگر اتصال به جماعت قطع شود از همان زمان باید به وظیفه فرادا عمل کنید.

شک در مانع داشتن مهر

س) اگر لایه تیره رنگی روی مهر نماز را در حدی پوشانده باشد که واقعاً شک کنیم آیا از تماس پیشانی با خاک مانع می‌شود یا خیر؛ وظیفه چیست؟

ج) تحقق سجده صحیح باید احراز شود لذا باید مانع رفع شود.

معامله خودروی معیوب

س) ماشینی را که مدتی قبل خریده بودم به شخص دیگری فروختم و پس از فروش مشخص شده که موتور ماشین قبلا تعویض شده است؛ اکنون خریدار جز با دریافت خسارت رضایت نمی‌دهد، اکنون چه وظیفه‌ای دارم؟

ج) اگر تعویض موتور عیب محسوب می‌شود و هنگام معامله در مورد وجود عیب شرط خاصی نشده است، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت را مطالبه کند.

* روش محاسبه تفاوت قیمت: نسبت بین قیمت سالم و معیوب در بازار مشخص می‌شود و به همان نسبت از قیمت معامله انجام شده به خریدار برمی‌گردد، یعنی اگر قیمت سالم و معیوب در بازار به ترتیب مثلا ۵ و ۴ باشد، خریدار می‌تواند یک پنجم قیمت معامله را بازپس بگیرد.

کسر بدهی بابت چک در سال خمسی

س) هنگام ثبت‌نامِ فرزندم در مدرسه غیر‌دولتی، مبلغی را نقد و الباقی را چک دادم؛ در حال حاضر که سال خمسی من فرا رسیده و حدود هفت ماه تا پایان سال تحصیلی باقی مانده است؛ آیا می‌توانم مبالغی را که به مدرسه چک داده و بدهکار هستم را از درآمد سال کسر کنم؟

ج) آن مقدار از بدهی که بابت حق ثبت‌نام یا تدریسی است که انجام شده، از درآمد سال کسر می‌شود و اما آن مقدار که در ازای تدریس یا خدماتی است که هنوز انجام نشده، مئونه سال بعد بوده و از درآمد سال قبل کسر نمی‌شود.

دیه در آسیب‌های ورزشی

س) آیا در ورزش‌های رزمی، کشتی، فوتبال و مانند آن، که احتمال مصدومیت وجود دارد؛ ایجاد جراحات، آسیب یا کبودی موجب دیه می‌شود؟

ج) در انواع ورزش‌ها با توجه به اینکه ورزشکاران با آگاهی و توافق بر پیامدهای عادی و طبیعی آنها در مسابقات شرکت می‌کنند، در حدی که اقتضای طبیعت این ورزشهاست دیه ندارد و در همان فرض مذکور تفاوتی بین خطای عمدی و غیر عمدی نیست.

تجافی هنگام نشسته خواندن نماز

س) کسی که سجده و تشهد نماز را روی صندلی انجام می‌دهد، حکم تجافی(نیم خیز نشستن) در مورد او چیست و چگونه تحقق می‌یابد؟

ج) کسی که وظیفه‌اش آن است که در وقت تشهد روی صندلی بنشیند در صورتی که قادر به قیام باشد بنابر احتیاط باید تجافی کند ولی اگر نتواند تجافی را انجام بدهد ساقط است.

تکرار نماز مأموم به عنوان امام جماعت

س) اگر شخصی به عنوان مأموم، نمازش را خوانده است آیا می‌تواند مجدد به عنوان امام جماعت، همان نماز را بخواند؟

ج) وجه شرعی ندارد.