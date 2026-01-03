ونوس جامی‌پور

صبح آدينه دي‌ماه جهان در خواب است

دل خورشید پریشان شده و بي‌تاب است

پيش‌بيني مکن اي دوست، که در طالع عشق

خط دل، خارج از آيينه و اسطرلاب است!

جرعه‌ي جام، لبالب شده از جذبه‌ي دوست

جهدکن، جهد که خونين جگر و جذاب است

شاهد قدس به سرمنزل مقصود رسيد!

و شهادت، پل واصل شدن اصحاب است

آسمان سوخته و سرخي آفاق عِراق

طرحی از هیمنه‌ی قافـــــــله‌ي ارباب است

نينوا نوحه‌ي باراني و بي‌طاقت، آه!

چشم ما، خشک‌تر از خاک، دخيل آب است

چشم ما هيچ، ولي آه از آن چشماني

که درخشنده‌تر از مردمک مهتاب است

بی‌نشان ماندن و شهرت به جهان بخشیدن

شیوه‌ی تزکیه و تربیت طــلاب است

شاهنامه است، ولی شرح الهی دارد

بانی مجلس تعزیه ما سهراب است

حاج قاسم فقط آیینه خورشید نبود

ماه می‌تابد و تنهایی او نایاب است