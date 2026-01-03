رهایی ماشین گیر کرده در برف با حفظ خونسردی و توجه به نکات حیاتی

بخش دوم

زمستان فصل هزار خم چالش‌های ایمنی است. بیشترین افراد در خطر رانندگان جاده‌های برفی هستند. از یک غفلت کوچک سر پیچ‌ها و گردنه‌های پرخطر گرفته تا روشن‌کردن وسیله گرمایشی در کابین راننده و خطر گازگرفتگی همگی تأمل برانگیزند و باید کاملاً حواسمان به این خطرات باشد. تنها چند ساعت گیرافتادن در پنجه کولاک کافی ا‌ست که با مرگ بر اثر یخ‌زدگی دست‌وپنجه نرم کرده و سخت‌ترین لحظات را بگذرانید. راه نجات پیشگیری و توجه به نکات ایمنی است.

رانندگی با ماشین‌های سنگین همیشه نیازمند دقت و مهارت بالا است، اما وقتی شرایط جوی یا جغرافیایی سخت می‌شود، مثل برف شدید، مه غلیظ یا جاده‌های کوهستانی پرپیچ ‌و خم چالش‌ها دوچندان می‌شود. در چنین موقعیت‌هایی، حتی یک اشتباه کوچک می‌تواند منجر به حادثه‌ای بزرگ و پرهزینه شود. وقتی پشت فرمان یک ماشین سنگین هستید، شرایط پیچیده‌تر و ریسک‌ها بیشتر می‌شوند. رانندگی ماشین سنگین در شرایط سخت به‌ویژه در مسیرهای برفی، نیازمند آمادگی بیشتر و تکنیک‌های ویژه‌ای است.

نجات 240 نفر از دل کولاک

حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌ غربی می‌گوید: «با تلاش نجاتگران به ۲۴۰ نفر از هموطنان در محور تکاب به دندی امدادرسانی لازم انجام شد. در پی بارش شدید برف و وقوع کولاک در محور تکاب - دندی، عملیات امدادرسانی نجاتگران جمعیت هلال‌احمر از ساعت ۱۴ روز یکشنبه هفتم دی آغاز شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.» وی اظهار می‌دارد: «با تلاش بی‌وقفه نجاتگران، در این عملیات ۶۰ دستگاه خودرو گرفتار در برف رهاسازی و به ۲۴۰ نفر از هم‌وطنان امدادرسانی شد. نیروهای هلال‌احمر با وجود شرایط سخت جوی، تا تأمین ایمنی کامل مسافران در منطقه حضور دارند و نیروهای عملیاتی همچنان در حالت آماده‌باش قرار دارد.»

سجاد خلیلی، رئیس اورژانس و فوریت‌های پزشکی اصفهان، از یک عملیات موفق امداد و نجات خبر می‌دهد که جان یک راننده را نجات داده‌اند.

خلیلی در تشریح این عملیات می‌گوید: «عملیات امداد و نجات کمک به راننده ماشین سنگین که گرفتار برف و دچار افزایش فشارخون با علائم شدید شده بود، بعد از

۳ ساعت با موفقیت انجام شد.»

وی می‌افزاید: «این راننده در یکی از جاده‌های کوهستانی استان اصفهان بر اثر بارش سنگین برف و نامساعد بودن شرایط جوی، در محاصره برف قرار گرفته و به دلیل استرس و شرایط سخت، دچار افزایش شدید فشارخون و حال عمومی نامساعد شده بود.»

رئیس اورژانس و فوریت‌های پزشکی اصفهان در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «به دنبال دریافت تماس اضطراری، تیم تخصصی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله عازم منطقه شد. شرایط عملیات به دلیل بارش برف، کولاک و نفوذناپذیری مسیر بسیار دشوار بود. امدادگران برای رسیدن به محل حادثه مجبور به طی‌کردن مسیری سخت با پای پیاده و در شرایطی نامساعد شدند. پس از رسیدن به کامیون، تیم پزشکی ابتدا اقدامات اولیه درمانی از جمله کنترل فشارخون، تجویز دارو‌های ضروری و تثبیت علائم حیاتی مصدوم را انجام داد. سپس در عملیاتی مشترک و با استفاده از تجهیزات نجات، راننده را از خودرو خارج کرده و با برانکارد به محل منتقل کردند که آمبولانس منتظر بود. مصدوم پس از دریافت مراقبت‌های اولیه، با آمبولانس به نزدیک‌ترین بیمارستان مجهز منتقل شد تا تحت درمان تخصصی‌تر قرار گیرد. این حادثه در حالی رخ‌ داده که اداره کل هواشناسی استان اصفهان در روز‌های اخیر نسبت به بارش برف، وزش باد شدید و یخبندان در جاده‌های کوهستانی و مناطق مرتفع هشدار داده بود.»

گیر نکردن خودرو در برف‌

«ابزار مناسب برای بیرون‌ کشیدن اتومبیل از برف چیست؟» این سؤال را اصغر آل حسینی کارشناس خودرو این‌گونه پاسخ می‌دهد: «یک بیل برفی این نه‌تنها بهترین ابزار در زمستان برای شماست، بلکه می‌توانید به سایر رانندگان نا آماده نیز کمک کنید. بدون بیل، رانندگان ممکن است نیاز به استفاده از اشیا دیگر یا حتی دست خود برای کندن برف داشته باشند. به همین دلیل، همیشه به یاد داشته باشید که آن را در داخل ماشین خود قرار دهید. قبل از دل به جاده‌های برفی زدن باید دقت کنید که ماشین شما از نظر فنی کاملاً سالن از برخی لوازم‌ یدکی موردنیاز و دفترچه وسیله نقلیه را همراه خود دارید. همچنین باید برخی نکات ساده درباره رانندگی در هوای سرد را بدانید.» وی در ادامه می‌افزاید: «آمادگی خوب کلید پیروزی است. حتی قبل از شروع بارش برف، رانندگان باید مطمئن شوند که آج لاستیک در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین، آنها باید فشار هوای لاستیک وسیله نقلیه خود را بررسی کنند. بااین‌حال، اگر در مکانی زندگی می‌کنید که برف می‌تواند بیش از چند سانت باشد، داشتن لاستیک‌های برفی بسیار مهم است. تفاوت اصلی بین لاستیک‌های تمام فصل در ساختار دنده‌ها، شیارها و تیغه‌ها است. به طور خلاصه، لاستیک‌های تمام فصل نمی‌توانند؛ مانند لاستیک‌های زمستانی طوفان برف را تحمل کنند. با لاستیک‌های زمستانی، احتمال گیر کردن خودرو در برف کم می‌شود.»

بیرون آوردن خودرو از برف

همه رانندگان در خاطرات رانندگی‌شان به‌طور قطع یک روز برفی را به یاد می‌آورند که خودروی آنها در میان توده‌ای از یخ و برف‌گیر کرده است. برخی از آنها از این خاطره به‌عنوان یکی از پردردسرترین تجربه‌های رانندگی یاد می‌کنند و بعضی دیگر، آن را مشکلی پیش‌پاافتاده در فصل زمستان می‌دانند. این دو تفاوت، ناشی از نحوه برخورد و آگاهی آنها در آن موقعیت است.

حمید محمدپور، راننده حرفه‌ای و باتجربه برایمان مراحل بیرون آوردن ماشین از برف را این‌گونه تبیین می‌کند: «مرحله اول: برای بیرون آوردن خودرو از برف اولین اقدام، قرار دادن ماشین در دنده یک و سپس فشار ملایم روی پدال گاز است، ولی اگر هنگام گاز دادن پیاپی چرخ‌های ماشین روی برف چرخشی درجا دارند، از ادامه آن صرف‌نظر کنید. پا را از روی پدال گاز برداشته، دنده‌عقب را بزنید و دوباره روی پدال گاز کمی فشار دهید و سپس آن را رها کنید. این کار را با دنده یک و عقب 10 الی 12 بار و با فواصل زمانی چند ثانیه‌ای تکرار کنید. از گاز دادن اضافی و فشار به موتور بپرهیزید.

مرحله دوم: اگر چرخ‌های خودروی شما علی‌رغم تلاش‌های فوق همچنان در برف مانده است، در مسیر حرکت چرخ‌ها به جلو یا عقب، پوششی روی سطح برف یا یخ ایجاد کنید. این پوشش می‌تواند تکه‌ای گونی، مقوای کارتن، تخته‌ای در گوشه خیابان و یا مشتی نمک یا شن و ماسه باشد. درواقع هدف ایجاد اصطکاک هرچه بیشتر بین چرخ‌ها و سطح زمین، از طریق واسطه‌ای زبر و بافت‌دار است.

نکته اول: در صورتی که هیچ یک از موارد فوق در دسترس نباشد، می‌توانید از کفپوش‌های ماشین استفاده کنید. کفپوش‌ها را در خودروهای دیفرانسیل جلو در مسیر حرکت چرخ‌های جلو و در دیگر خودروها در مسیر حرکت چرخ‌های عقب قرار دهید. سپس آرام شروع کنید به گاز دادن.

نکته دوم: از راهکارهای بسیار مفید به‌خصوص در جاده‌های برف زده، کم کردن مقداری از باد لاستیک‌هاست. به این ترتیب سطح اصطکاک لاستیک با زمین بیشتر شده، از سرخوردگی جلوگیری می‌شود.

یک پیشنهاد متفاوت: هرگز پادری‌های پشت لاستیکی و بافت‌دار قدیمی و کهنه مورد استفاده در سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه منزل‌تان را دور نیندازید. این پادری‌ها برای چنین شرایطی بسیار مفید هستند. تعدادی از آنها را برای روز مبادا در صندوق عقب ماشین نگهداری کنید.»

چگونه از ماشین گیر افتاده در برف نجات پیدا کنیم؟

اگر در خودرو در جاده برفی مسدود گیر کرده‌اید، پس از مدتی زیر برف مدفون می‌شوید و امکان امدادرسانی برای شما کم می‌شود، به همین دلیل از خودرو پیاده شوید و خود ماشین و اطراف آن را تا جایی که می‌توانید پاک کنید، از هر وسیله‌ای حتی شاخه درختان برای پاک‌ کردن خودرو استفاده کنید، زیرا امکان دارد در اثر تجمع برف قادر به خروج از ماشین و باز کردن در‌ها نشوید. خارج ‌کردن خودرو در یک گودال برفی یا زمانی که به عبارتی ماشین بکسوات می‌کند نیز در نجات جان افراد و رهایی از خطر اهمیت فراوان دارد. زمان خارج‌ کردن خودرو همکاری با راننده اهمیت دارد و یک فرد خارج از خودرو باید به راننده کمک کند، در این زمان حضور یک فرد در پشت خودرو یا هل‌ دادن خودرو از پشت بسیار خطرناک است، زیرا امکان سرخوردن ماشین و بروز آسیب جدی برای فرد وجود دارد. زمان بوران و ریزش برف سنگین اگر در نزدیکی محل اقامتی و پناهگاه ایمن قرار ندارید، خودروی خود را ترک نکنید، زیرا پناهگاهی ایمن برای شما هست و به‌ویژه اگر در محوطه جنگلی یا کوهستانی قرار دارید، خطر حمله حیوان‌های وحشی وجود دارد. اگر در خودرو در ترافیک سنگین و جاده مسدود گیر کرده‌اید و حرکت نمی‌کنید، موتور خودرو را هر 10 دقیقه یک بار خاموش کنید تا خطر مسمومیت با گازمونوکسید کربن کاهش یابد، همچنین مقداری از پنجره را باز بگذارید تا هوا جریان پیدا کند. یک‌پارچه قرمز یا به رنگ مشخص به نوک آنتن خودرو وصل کنید تا گروه‌های امدادی زودتر شما را شناسایی کنند، علائم مسمومیت با گاز منوکسید کربن شامل خواب‌آلودگی، سرگیجه و احساس تهوع است، در صورت بروز چنین مواردی موتور ماشین را خاموش، پنجره‌ها را باز و در صورت امکان فرد مسموم را از خودرو خارج کنید و به‌سرعت به گروه‌های امدادی اطلاع‌رسانی انجام دهید. حرکت داشته باشید و فعالیت فیزیکی انجام دهید، از خودرو پیاده شوید و راه بروید، زیرا این کار سبب بهبود گردش خون و کاهش احساس سرما می‌شود. در این زمان از مصرف نوشیدنی‌های حاوی کافئین خودداری کنید، زیرا سبب افت قند خون شما می‌شوند.

اگر مجبور به ترک خودرو هستید، بر روی شیشه جلوی خودرو و مکانی که در دید باشد، محلی را که می‌روید به همراه شماره ‌تلفن همراه خود یادداشت کنید، تا تیم‌های امدادی بتوانند شما را پیدا کنند. از خواب درون خودرو خودداری کنید، یا اگر به‌شدت احساس خواب‌آلودگی می‌کنید به همراهان خود بگویید پس از 10 الی ۱۵ دقیقه شما را از خواب بیدار کنند، می‌توانید برای جلوگیری از نفوذ هوای سرد به داخل خودرو‌، شیشه‌های ماشین را با روزنامه یا پتو بپوشانید. در این زمان حفظ خونسردی، کمک به تیم‌های امدادی، مثبت‌اندیشی و گرفتن تصمیم‌های درست سبب نجات جان شما و جلوگیری از بروز حادثه می‌شود. با رعایت راهکار‌های فوق می‌توانید سلامت خود و اطرافیانتان را در هوای سرد و داخل خودرو در مسیر‌های برفی حفظ کنید و نجات پیدا کنید.