هک موبایل رئیس دفتر نتانیاهو و انتشار اطلاعات حساس
گروه سایبری «حنظله» با انتشار پیامی تاکید کرد که تلفن همراه رئیس دفتر بنیامین نتانیاهو را هک کرده و به حجم گستردهای از اطلاعات محرمانه دست یافته است.
گروه هکری «حنظله» ضمن انتشار پیامی اعلام کرد که تلفن همراه «تزاحی براورمن»، رئیس دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، را هک کرده و به حجم گستردهای از اطلاعات محرمانه حلقه نزدیک به او دست یافته است.
این گروه سایبری در پیام خود اعلام کرده که به مکالمات رمزگذاریشده، اسناد و جزئیات مرتبط با روابط پشتپرده و فساد در بالاترین سطوح قدرت دسترسی داشته و از آغاز عملیاتی با عنوان «بیبیگیت» خبر داده است. وبسایت اخبار ۱۲ رژیم صهیونیستی در این رابطه نوشت: گروه هکرهای ایرانی تلفن تزاحی براورمن را هک کرده و شروع به انتشار مطالبی از آن کردند. گروه هکرهای حنظله ادعا میکند که آیفون رئیس دفتر نخستوزیر را هک کردهاند. هکرها تهدید کردند: ما به چتهای رمزگذاری شده دسترسی داریم و مطالب حساسی درباره نتانیاهو و اطلاعات مربوط به ماجرای قطرگیت منتشر خواهیم کرد. به گفته این وبسایت عبری زبان، این حادثه تنها یک هفته پس از هک تلفن نخستوزیر سابق نفتالی بنت رخ داده است و دفتر نتانیاهو هنوز به این گزارشها پاسخی نداده است. وبسایت کانال ۷ رژیم صهیونیست نیز به این خبر واکنش نشان داده و نوشت: گروه هکری ایرانی ادعا میکند که تلفن تزاحی براورمن، رئیس دفتر نتانیاهو را هک کرده است. این گروه هکری که اطلاعات تلفن نفتالی بنت را فاش کرد، ادعا میکند که اطلاعات حساسی از دستگاه تزاحی براورمن نیز در اختیار دارد و به زودی آنها را منتشر خواهد کرد. وبسایت معاریو نیز با انتشار خبری مشابه از هک تلفن رئیس دفتر نتانیاهو، ابراز داشت: شمارههای گالانت، سارا نتانیاهو و بسیاری از مقامات افشا شد: هکرهای ایرانی شروع به انتشار مطالب مربوط به تلفن تزاحی براورمن کردند گروه هکرهای ایرانی، با نام حنظله، پس از هک کردن تلفن نفتالی بنت، ادعا میکند که تلفن تزاحی براورمن، رئیس دفتر نخستوزیر بنیامین نتانیاهو، را هک کرده و شروع به انتشار مطالب و محتوای تلفن وی کردهاند. وبسایت هاآرتص نیز با اشاره به هک تلفن رئیس دفتر نتانیاهو خبر داد: هکرهای ایرانی ویدیوها و اسنادی را منتشر کردند که ادعا میکنند از تلفن تزاحی براورمن گرفته شده است گروه هکری موسوم به «حنظله» که هفته گذشته تلگرام بنت را هک کرده بود، ادعا کرد که تلفن رئیس دفتر نتانیاهو را هک کرده و قصد دارد اطلاعات مربوط به ماجرای قطرگیت را منتشر کند.