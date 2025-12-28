خوراک خطرناک!(گفت و شنود)

گفت: همه شواهد و اسناد نشان می‌دهند که مدیریت‌های ناکارآمد و رها‌شدگی عرصه اقتصاد در ایجاد مشکلات اقتصادی بیشترین و اصلی‌ترین نقش را دارند و تحریم‌ها اگرچه بی‌اثر نیستند ولی نقش تحریم‌ها در مقایسه با سوءمدیریت و موانع داخلی بسیار ناچیز است.

گفتم: ولی تا سخن از ضرورت تلاش برای رفع موانع داخلی و تلاش پیگیر و جدی برای مقابله با مشکلات به‌میان کشیده می‌شود، غربگرایان داخلی از شدت عصبانیت جیغ بنفش می‌کشند و ادعا می‌کنند که تنها راه مقابله با مشکلات اقتصادی و گرانی‌های افسار‌گسیخته، مذاکره با آمریکاست!

گفت: اما آمریکا با صراحت اعلام کرده و می‌کند که منظورش از مذاکره، تسلیم ایران است. یعنی مسئله‌ای با این وضوح را درک نمی‌کنند؟!

گفتم: ‌ای عوام! حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی و ناتو با هدف براندازی و یا تسلیم ایران طراحی شده بود و حالا که با شکست سخت و غیر‌منتظره رو‌به‌رو شده‌اند، ماموران مزدبگیر داخلی آنها همان هدف را از طریق ایجاد مشکلات اقتصادی و تنگی معیشت مردم دنبال می‌کنند.

گفت: ادعای همراهی با مردم را دارند ولی مواضعشان که در بسیاری از موارد با مواضع دشمنان نظام و مردم ایران مو نمی‌زند.

گفتم: خطرناک‌ترین خوراکی‌های دنیا «‌گولِ ظاهر بعضی از آدم‌هاست‌»!