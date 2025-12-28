*‌در تاريخ ملت ايران روزهاي بزرگی ثبت گرديده که روز نهم دی ماه 1388 نيز از جمله اين ايام الله است. عظمت نهم دی را به واقع بايد در عبور موفق ملت بصير ايران از «فتنه‌ای عميق» دانست که همه ابزارهای تزوير و فريب دشمن برای اغواء ملت دست به کار شده بود. ولی آگاهی ملت نقشه دشمن را نقش بر آب کرد.

مرندی

* آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها حتی با دادن جنگنده اف-۳۵ به قطر که دارای بزرگ‌ترین پایگاه آمریکایی‌هاست یا امارات که اولین کشوری بود که دست دوستی به صهیونیست‌ها دراز کرد، نیز مخالف هستند.خداوند روح امثال تهرانی‌مقدم‌ها را شاد کند که مدیریت دفاعی کشور را خودکفا و به نقطه خوبی ارتقا دادند. بدون تردید تاریخ و آیندگان از خدماتی که حاجی‌زاده‌ها، تهرانی‌مقدم‌ها، سلیمانی‌ها و... به این مرز و بوم دادند، خواهند گفت و خواهند سرود.

شبیری

*کشورهای عضو بریکس با افزایش بی‌سابقه ذخایر طلا و کنترل حدود ۵۰ درصد از تولید جهانی، به‌صورت جدی مسیر فاصله گرفتن از دلار را آغاز کرده‌اند. این تغییر می‌تواند نظم مالی جهان، بازار طلا و حتی رمزارزها را وارد مرحله‌ای جدید کند. علی‌رغم پشت کردن به دلار در اعضای بریکس و کاهش محبوبیت دلار در بسیاری از کشورها، چرا در ایران دلار غیر قابل کنترل است!

سلطانی

* ترامپ در پاسخ به بحران مسکن در آمریکا و نیاز جوانان به خانه، چه راحت جوانان را نا امید می‌کند و اظهار می‌دارد؛ نمی‌توانیم خانه بسازیم، چون بخش بزرگی از دارایی ثروتمندان در ارزش خانه‌هایی است که مالک آن‌اند. ساختِ مسکنِ جدید، قیمت‌ها را پایین می‌آورد و از ثروت آن‌ها کم می‌کند!

نجاتی

* از دانشمندان توانمند کشورمان که اقدام به تولید 2 نوع رادیودارو که برای درمان 30 نوع سرطان قابل استفاده است بی‌نهایت سپاسگزاریم. تولید این نوع دارو و تولیدات دیگر که کشور را از وابستگی نجات می‌دهد از افتخارات کشور است. ان‌شاءالله این روند تداوم یابد و کشور را از حیث دارو به خودکفایی

100 درصد برساند.

آقایی

*از رهبر کاتولیک‌های جهان می‌خواهیم که پاسخ نامه امام خمینی(ره) در دهه 1360 به پاپ را بدهند که اگر امروز حضرت عیسی مسیح(ع) در میان ما بود و تخاصم غرب با ما را می‌دید، جانب ما را می‌گرفت یا غربی‌ها را؟!

نوربخش

* فرانسه اعلام کرده که قرار است یک ناو هواپیمابر جدید بسازد و گفته وقتی که در عصر حيوانات وحشی هستیم، باید قوی باشیم تا از ما بترسند! پس چرا وقتی به ما می‌رسند از طریق عناصر لیبرال غربزده، دنیای فردا را دنیای گفتمان‌ می‌دانند نه موشک! و باید سلاحمان را زمین بگذاریم!

میرزاجانی

* بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ اسیر بازداشت‌شده فلسطینی هنوز در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های رژیم صهیونی وحشی با شکنجه سازمان‌یافته، گرسنگی، محرومیت از درمان و اعدام‌های تدریجی مواجه‌اند.کجایند سازمان‌های عریض و طویل بین‌المللی و حقوق بشری؟!

فضائلی

* چطور چند سلبریتی غرب‌زده به راحتی از منزل خود با شبکه‌های معاند مصاحبه می‌کنند و هر چه که برایشان دیکته می‌کنند را تکرار کرده و به نظام لگد می‌زنند و بعد می‌گویند که در ایران آزادی وجود ندارد! چرا با این معلوم‌الحال‌‎ها برخورد نمی‌شود؟

پرویزی

* رسانه‌های رژیم غاصب صهیونی اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران یک تعمیرکار شاغل در وزارت جنگ اسرائیل را جذب کرده و از طریق او به زنجیره فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی دسترسی یافته است! امروز دیگر حتی سرزمین اشغالی هم برای این وحشی‌ها امن نیست، چرا که جمهوری اسلامی همه جا حضور دارد!

شاکری

*روی شیشه یک ماشینی نوشته بود؛ یک زن با حجاب برای پدرش افتخار، برای برادرش عزت، برای همسرش گنج، برای فرزندانش الگو، برای جامعه آرامش می‌باشد. یک نوشته چقدر می‌تواند روی شیشه‌ای این قدر زیبا و پر مفهوم باشد!

عرب

* علی‌رغم همه تحریم‌های ظالمانه طی بیش از 45 سال علیه ملت و کشور، با هدایت رهبر حکیم انقلاب اسلامی و تکیه بر دانش بومی‌، امروز جزو ۱۱ کشور جهان که چرخه کامل فضائی دارند، قرار داریم! خدا را سپاس از نعمت ولایت و نخبگان وطن که در خط مقدم جهادند.

اجاقی

* آش آن قدر شور شده که تعجب تهیه‌کننده و سردبیر سابق بی‌بی‌سی(مسعود بهنود) از پروژه پادشاه‌سازی برای ربع پهلوی ناکارآمد هم درآمده است! وی اظهار داشته؛ چطور می‌شود که مملکت را دست کسی داد که درس نخوانده است و یک سرش هم طرف یهودیت باشد و به دنبال ساخت بهشت باشیم!

آقاگلی

* مبارزه با نظام عادلانه جهانی که ایران انقلابی پرچمدار و منادی آن است در دستور کار نظام سلطه قرار دارد متأسفانه زالوهای داخلی هم با اشرافیت، آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

بهیاری

* جمهوری اسلامی حتی با مخالفانش چنان بامدارا رفتار می‌کند تا جایی که به معروفترین زندان آن می‌گویند هتل اوین! دلیلی که مخالفان جمهوری اسلامی پس از محکومیت متنبه نمی‌شوند هم شاید این است که در زندان به آنها آنچنان هم بد نمی‌گذرد.

فاطمی

*چرا باید ‌مدیرانی که فرزندشان در کشورهای غربی است، در پست‌های حساس به‌کارگیری شوند که با دسترسی به اطلاعات بالا، در تحریم می‌توانند به ایفای نقش بپردازند؟!

داوودآبادی

* با توجه به تجارب چند دهه با بدعهدی غربی‌ها، برای ملت بزرگ ایران مثل روز روشن‌ است که امید بستن به کدخدا و غربی‌ها، جز خسارت، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

ریاحی

* افزایش ۲۰درصدی حقوق در مقابل تورم ۵۰ درصدی، نوعی نادیده گرفتن واقعیت است چرا که در واقع این تصمیم باعث کاهش ۳۰درصدی حقوق نسبت به تورم (رسمی) است و متاسفانه سالهاست تکرار این رویه موجب فقیرتر شدن کارمندان شده است! کی قرار است این رویه غلط اصلاح شود؟

صالحی‌نیا

* پرکشیدن دلار بعد از جلسه هیئت دولت و نمایندگان یعنی عملیات خزنده شیطان بزرگ و رژیم صهیونی علیه مردم ایران! چرا از مسببان این حمله اقتصادی انتقام گرفته نمی‌شود؟!

قاجاردولو

* در این روز‌هایی که هر روز با بالا رفتن نرخ دلار، مردم در تنگنای اقتصادی گرفتار و سفره آنها کوچک‌ می‌شود، خبردار شدن از ریخت و پاش‌های چندصد هزار و چند میلیون دلاری باشگاه‌های فوتبال بسیار دردآور است.

نیک‌بخت

* سال‌هاست برخی رسانه‌ها مثل منوتو، سبک زندگی‌ای را تبلیغ می‌کنند که در آن حیوان جای فرزند می‌نشیند.جریانی که فمنیست‌ها پشتش ایستاده‌اند و هدف نهائی‌اش تضعیف خانواده است. اصطلاح حیوان خانگی هم بیشتر یک واژه‌سازی برای سود صنعت پِت است، جایی که عواطف انسانی، ابزار تجارت می‌شود! متأسفانه هم خانواده‌ها و هم مسئولان فرهنگی غافلند!

جعفری

* با توجه به فصل سرد و برفی زمستان، خانوادهای محترم از نصب آبگرمکن در حمام یا فضا‌های بسته و بدون تهویه، که یکی از شایع‌ترین خطا‌های مرگبار است به جد اجتناب نمایند. آبگرمکن دیواری، مصرف بالای اکسیژن دارد و اگر هوای تازه به محیط نرسد، خیلی زود به بدسوزی می‌افتد و گاز مهلک مونوکسیدکربن (CO) تولید می‌کند. قبل از وقوع حادثه، تدبیر کنید نه بعد از وقوع حادثه!

احدی

*از مسئولان امر درخواست می‌شود به برای جلوگیری از حادثه‌های ناگوار در خیابان جمالزاده جنوبی، حد فاصل جمهوری اسلامی و آزادی، آن را یک طرفه، جنوب به شمال نمایند.

مینایی

*از تاریخ 21 آذرماه 1404 تلفن چهار بلوک فاز 2 اکباتان که دوهزار مشترک دارد قطع گردیده و پیگیری ساکنان هم مشکلی را رفع ننموده است. از مسئولان امر درخواست رسیدگی داریم.

جمعی از ساکنین اکباتان