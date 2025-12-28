شناسایی «سومالیلند» از سوی صهیونیستها را همه محکوم کردند جز امارات!
کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، ۲۱ کشور اسلامی و عربی در کنار دهها کشور دیگر به رسمیت شناختن سومالیلند توسط رژیم اسرائیل را محکوم کردهاند و این محکومیتها همچنان ادامه دارد اما در این میان، سکوت مرموز امارات، پرسشهایی جدی را درباره نقش ابوظبی برانگیخته است.
در شاخ آفریقا، جایی که آبهای استراتژیک دریای سرخ با خلیج عدن درهم میآمیزند و شاهراههای حیاتی تجارت جهانی از آن عبور میکنند، رژیم اسرائیل با سیاستهای مداخلهجویانه و تجزیهطلبانهاش، بار دیگر دست به قماری زده که نهتنها حاکمیت کشورهای منطقه را به چالش میکشد، بلکه آتش بیثباتی را در این نقطه حساس ژئوپلیتیکی شعلهور میسازد. این رژیم، که سابقهای تاریک در حمایت از جنبشهای جداییطلب برای تضعیف دولتهای عربی و اسلامی دارد، اکنون با هدف کنترل تنگه بابالمندب و نظارت بر تهدیدهای احتمالی، به دنبال ایجاد پایگاههای پیشرو در منطقه است، اقدامی که منطق سلطهگریاش در غزه را به آفریقا صادر میکند و بدون توجه به اصول حقوق بینالملل یا اجماع اتحادیه آفریقا، مرزهای ارثی پسااستعماری را نادیده میگیرد. چنین رویکردی نهتنها همکاریهای موجود میان کشورها را مختل میکند، بلکه خطر تبدیل شاخ آفریقا به صحنهای از درگیریهای نیابتی را افزایش میدهد، جایی که منافع رژیم آپارتاید بر وحدت و امنیت ملی ملتهای منطقه اولویت مییابد و زمینه را برای جابهجاییهای اجباری جمعیتها فراهم میسازد.
همه محکوم کردند
سازمان همکاری اسلامی به همراه ۲۱ کشور، با صدور بیانیهای مشترک، مخالفت صریح خود را با اقدام رژیم آپارتاید اسرائیل در بهرسمیت شناختن سومالیلند اعلام کردند. در این بیانیه که شماری از کشورهای عربی و اسلامی از جمله ایران، مصر، اردن، الجزایر، عربستان، پاکستان و ترکیه آن را امضا کردهاند، تأکید شده است: «اعلام رژیم صهیونیستی مبنی بر بهرسمیت شناختن سومالیلند در جمهوری فدرال سومالی، بهطور قاطع مردود است. این اقدام بهشدت محکوم است، چرا که نقض آشکار قواعد حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد است که بر حفظ حاکمیت کشورها و وحدت و تمامیت ارضی آنها تأکید دارد.» کشورهای مذکور در این بیانیه بر حمایت کامل از حاکمیت جمهوری فدرال سومالی تأکید کرده و هرگونه اقدام که منجر به خدشهدار شدن یکپارچگی سومالی، تمامیت ارضی و حاکمیت آن بر سراسر اراضیاش شود، مردود دانسته شده است. جالب توجه است که حتی طالبان هم این اقدام را محکوم کرده است و کار به قدری عجیب است که تروریستهای مزدور حاکم بر سوریه هم نتوانستهاند سکوت کنند و گرچه، به صورت ظاهری، بهشدت این اقدام را محکوم و آن را نقض آشکار اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد خواندهاند!
سکوت معنادار امارات
در حالی که بهرسمیتشناختن سومالیلند از سوی رژیم اسرائیل با موجی از محکومیتهای عربی و اسلامی روبهرو شده است، سکوت معنادار امارات درباره این اقدام، پرسشهایی جدی را درباره نقش و منافع ابوظبی در این منطقه استراتژیک برانگیخته است. خبرگزاری مصری «INDEX» در گزارشی درباره دلایل سکوت امارات نوشت: «کارشناسان سیاسی به غیبت نام امارات از فهرست کشورهای محکومکننده اشاره کرده و یادآور شدهاند که گزارشهای متعددی در سالهای گذشته از گسترش روابط ابوظبی با سومالیلند حکایت دارد. این روابط، بنابر همان گزارشها، شامل حضور نظامی امارات در بندر راهبردی بربره در ساحل خلیج عدن است؛ منطقهای که به دلیل نزدیکی به یمن و تنگه بابالمندب، از اهمیت ژئوپلیتیکی بالایی برخوردار است.» رسانههای عبریزبان نیز به این مسئله پرداخته و ضمن اشاره به انتقاد «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، از شتابزدگی در این تصمیم، گزارش دادهاند که امارات در سومالیلند دارای یک پایگاه نظامی فعال است. به گفته این منابع، این پایگاه شامل باند پروازی طولانی، آشیانههای هواپیما و تأسیسات بندری آبهای عمیق است و تصاویر ماهوارهای نیز وجود چنین زیرساختهایی را تأیید میکند. روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» در این زمینه نوشت که امارات تنها کشوری است که نهتنها اقدام رژیم صهیونیستی را محکوم نکرده، بلکه خود نیز عضو توافقهای ابراهیم بهشمار میرود.
رژیم صهیونیستی به دنبال چیست؟
رسانه عربزبان «المیادین» در گزارشی نوشت که بهرسمیتشناختن منطقه سومالیلند از سوی رژیم صهیونیستی، صرفاً یک اقدام نمادین دیپلماتیک نیست، بلکه گامی هدفمند در چارچوب رقابتهای ژئوپلیتیکی، نظامی و امنیتی در شاخ آفریقا بهشمار میرود؛ اقدامی که با حمایت و پوشش ضمنی آمریکا، میتواند موازنه قدرت در دریای سرخ و خلیج عدن را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد. سومالیلند در امتداد خلیج عدن و در نزدیکی ورودی تنگه بابالمندب واقع شده است؛ آبراهی استراتژیک که بنابر گزارشهای مراکز پژوهشی بینالمللی، بخش قابلتوجهی از تجارت دریایی جهان از آن عبور میکند. جالب توجه است که شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم نیز گزارش داد که بهرسمیتشناختن سومالیلند از سوی اسرائیل، در مقابل پذیرش و اسکان ساکنان نوار غزه است که قرار است بهصورت اجباری از سرزمین خود کوچ داده شوند؛ موضوعی که نگرانیها درباره طرحهای جدید برای آوارگی فلسطینیها را تشدید کرده است.
افشای یک سفر محرمانه
روزنامه عبریزبان یدیعوت آحارونوت نیز فاش کرد که «عبدالرحمان محمد عبدالله»، رئیس سومالیلند، در تابستان گذشته بهطور محرمانه به سرزمینهای اشغالی سفر کرده و با «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم، وزرای جنگ و خارجه این رژیم و همچنین رئیس موساد دیدار و گفتوگو کرده بود!