علویان سوریه دیروز در اعتراض به «نقض حقوق شهروندی» به خیابان‌ها آمدند و خواستار خودمختاری شدند؛ همزمان نیروهای جولانی به سرکوب خونین آنها پرداختند.

سوریه بعد از رفتن بشار اسد، حتی یک روز آرام به خود ندیده است. منابع محلی این کشور دیروز و پس از انفجار انتحاری در مسجد امیرالمؤمنین علی‌(ع) که ده‌ها علوی را به خاک و خون کشید، گزارش دادند در پی فراخوان شیخ

«غزال غزال»، رئیس شورای عالی اسلامی علویان سوریه، صدها نفر از شهروندان این کشور در شهرهای لاذقیه، طرطوس، بانیاس و جبله در غرب و شمال‌غرب سوریه به خیابان‌ها آمدند. به گزارش «فارس»، معترضان با حمل دست‌نوشته‌هایی با شعار «فدرالیسم می‌خواهیم»، خواستار ادامه اعتراضات شدند. معترضان در این تظاهرات با سردادن شعارهایی از جمله «یاعلی، یاعلی» بر هویت مذهبی خود تأکید کرده و خواستار حفاظت از جان غیرنظامیان نیز شدند. به گزارش «ایسنا»، «دیده‌بان حقوق بشر سوریه» خاطرنشان کرد: این مناطق شاهد حملات نیروهای امنیت عمومی، کمیته‌های «صلح مدنی» و حامیان دولت انتقالی (همان رژیم جولانی) علیه تظاهرکنندگان و موج دستگیری‌ها بود. در محله القصور بانیاس، میدان کشاورزی در لاذقیه، شهر جبله و شهر حمص، تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز توسط هواداران رژیم جولانی، اعضای اداره کل امنیت و گروه‌های وابسته به اصطلاح «کمیته‌های صلح مدنی» مورد حمله قرار گرفتند تا از تجمع و تظاهرات آنها جلوگیری شود. منابع محلی سوریه حملات و تعرضات فیزیکی به معترضان در محله القصور بانیاس، لاذقیه و محله الزهراء در شهر حمص را گزارش کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که فعالان رسانه‌ای از پوشش و ثبت رویدادها منع شده‌اند و چندین معترض نیز در جریان این تظاهرات بازداشت شده‌اند. برخی تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد، رژیم جولانی به‌شدت در حال سرکوب این اعتراض‌های خیابانی است.