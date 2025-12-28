فارسی | العربي | English
الف الف

چین تسلیح تایوان را مساوی با آغاز جنگ دانست

دولت چین، در واکنش به فروش تسلیحات به تایوان توسط آمریکا، تأکید کرد چنین تحرکاتی صرفاً این منطقه را به سمت درگیری سوق می‌دهد.
سفارت چین در واشنگتن به خبرگزاری «ریانووستی» گفت که عرضه تسلیحات از سوی آمریکا به تایوان، منطقه را به سمت درگیری نزدیک‌تر می‌کند. «لیو پنگیو»، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، در مورد خبر آژانس همکاری امنیتی دفاعی پنتاگون مبنی بر تأیید فروش تسلیحات، تجهیزات و خدمات نظامی به ارزش ۱۱.۱میلیارد دلار به تایوان، گفت: «چنین اقداماتی، شکست اجتناب‌ناپذیرِ استقلال تایوان را معکوس نخواهد کرد و تنها تنگه تایوان را با سرعت بیشتری به سمت خطر درگیری نظامی سوق خواهد داد.» به گزارش «ایسنا» به نقل از «راشاتودی»، او افزود: «برای ایالات‌متحده، کمک به دستورکار استقلال با مسلح‌کردن تایوان فقط نتیجه معکوس خواهد داشت.» باید افزود که محموله تسلیحاتی آمریکا شامل سیستم‌های جاولین، پهپادهای مختلف، قطعات یدکی بالگردهای سوپرکبرا و... است.

