استقرار گسترده حشدالشعبی عراق در مرز عربستان
منبعی امنیتی در عراق از تدابیر امنیتی بیسابقه نیروهای حشدالشعبی در نزدیکی مرز عربستان خبر داد.
منبعی امنیتی در عراق اعلام کرد که نیروهای حشدالشعبی تدابیر امنیتی بیسابقهای را در گذرگاه مرزی عرعر نزدیک عربستان در غرب استان الانبار اتخاذ کردهاند. به گزارش «مهر» به نقل از «المعلومه»، وی اضافه کرد که نیروهای حشدالشعبی یک کمربند امنیتی در مناطق بیابانی منتهی به گذرگاه عرعر ایجاد کردند تا بقایای تشکیلات تروریستی داعش را در این منطقه تحت تعقیب قرار دهند. براساس این گزارش، نیروهای حشدالشعبی تلاش دارند محل اختفای این عناصر و سلاحهای آنها را هدف قرار دهند. همچنین گزارش شده است که تعداد ایستهای بازرسی در این منطقه افزایش پیدا کرده است. نیروهای حشدالشعبی تحرکات عناصر داعشی در مناطق بیابانی الانبار را رصد میکنند. تعدادی از تونلها و مخفیگاههای این عناصر نیز منهدم شده است. گفتنی است، تقریباً هفته پیش بود منبعی از بازداشت عضو برجسته تشکیلات تروریستی داعش در این کشور خبر داده بود.