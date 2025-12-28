«الی بار آن»، کارشناس فناوری تسلیحاتی در رژیم صهیونیستی با اشاره به فناوری موشک‌های ایرانی، رهگیری حملات موشکی ایران را فرآیندی پرهزینه و چالش‌برانگیز توصیف و نسبت به جنگ احتمالی با ایران هشدار داد.

«الی بار آن»، کارشناس فناوری تسلیحاتی، رئیس تیم دفاع فعال و آتش متقابل در مؤسسه تروریسم دانشگاه رایشمن در گزارشی با اشاره به دیدار پیش‌روی ترامپ و نتانیاهو، به بررسی مواردی که وی آن ‌را تهدیدی فوری برای متوجه رژیم صهیونیستی می‌خواند، پرداخت.

این کارشناس عبری زبان در گزارش در رابطه با چالش‌های جدی که پیش‌روی امنیت رژیم صهیونیستی قرار دارد، نوشت:

این گزارش به عنوان توضیحی احتمالی برای اهمیت و فوریت دیدار مهمی که قرار است هفته آینده بین نخست‌وزیر ما و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برگزار شود، نوشته شده است. در حال حاضر خطرات زیادی برای امنیت اسرائیل وجود دارد که در ادامه باید به آنها اشاره کنیم.

۱. تقویت مجدد حماس در مرز اطراف غزه. واقعیت این است که حماس در حال بازیابی قدرت خود است و هنوز نیمی از خاک نوار غزه و ۹۰ درصد از جمعیت ساکن غزه را کنترل می‌کند.

۲. تقویت مجدد حزب‌الله در شمال. حزب‌الله هنوز مرکز و جنوب لبنان را کنترل می‌کند و هنوز ده‌ها هزار موشک و پهپاد، از جمله موشک‌های بالستیک سنگین و دوربرد نقطه زن، در اختیار دارد.

۳. تقویت سازمان‌های شبه‌نظامی جهادی که عمدتاً در مرز اسرائیل در جنوب سوریه مستقر هستند. روشن است که وقتی شرایط اجازه دهد، آنها سعی خواهند کرد به نیروهای اسرائیل در سوریه و شهرک‌های بلندی‌های جولان حمله کنند.

۴. تقویت قدرت موشکی سازمان‌های نیابتی ایران در عراق، موشک‌هایی که به اسرائیل می‌رسند. خطری که متوجه اسرائیل است، این است که آنها طبق دستورالعملی که از ایران گرفته‌اند، از خاک عراق به ما حمله کنند.

۵. تقویت سازمان‌های مقاومت در کرانه باختری و خطر انجام حملات در هر کجای اسرائیل، و این بار نوآوری، پرتاب موشک و پهپاد علیه اهدافی که ممکن است در قلب اسرائیل باشند.

۶. حملات در خارج از اسرائیل توسط ایران و گروه‌های مسلمان به اهداف اسرائیلی و یهودی.

۷. خطر اقدامات ضد اسرائیلی از سوی برخی از اعراب ساکن در اسرائیل، به ویژه در منطقه جنوبی.

۸. انصارالله یمن هنوز هم مانع تردد کشتی‌های تجاری به ایلات می‌شوند و اگر جنگی رخ دهد، مطمئناً مجددا موشک و پهپاد به سمت اسرائیل پرتاب خواهند کرد و خطرات بسیار دیگری نیز از سوی آنها وجود دارد.

او با اشاره به چالش‌ها، تهدید اصلی برای رژیم صهیونیستی را قدرت موشکی ایران عنوان می‌کند:

با وجود مطالب فوق، باید درک کرد که بزرگ‌ترین خطر برای سال‌های آینده همچنان از جانب ایران است. حدود ۹۰ درصد از خطر به نظر من متوجه مراکز جمعیتی اسرائیل و تأسیسات حیاتی آن است و محور این تهدید، قدرت بالیستیکی موشک‌های سنگین و دوربرد ایران است. در ادامه جزئیات عوامل خطر آورده شده است.

مسئله اول، عامل کمّی است. هدف اصلی فعلی ایران تولید تعداد بسیار زیادی موشک است. آن‌ها می‌خواهند تعداد زیادی موشک تولید کنند تا اگر و زمانی وارد جنگ شدند و آن‌هارا به سمت اسرائیل شلیک کردند، حتی اگر اکثر موشک‌ها رهگیری شوند، باز هم تعداد باقیمانده موفق به اصابت و خسارات فراوان شوند.

ایرانیان قصد دارند در مدت چند روز کل ذخیره موشک‌های پدافندی ارتش اسرائیل را از بین ببرد. وضعیت مطلوب برای آن‌ها وضعیتی است که دیگر هیچ موشک پدافندی برای ارتش اسرائیل باقی نماند و سپس ایران می‌تواند حدود ۱۰ برابر دامنه و شدت آسیب‌ها در اسرائیل را افزایش دهد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که تعداد تلفات و خسارات بی‌سابقه خواهد بود.

مسئله دوم، عامل کیفی است که در دو بعد باید مورد توجه قرار بگیرد.

الف) توانایی انجام حمله با رگبار موشک‌های بالستیکی در ابعادی بی‌سابقه و در نتیجه به چالش کشاندن سامانه پدافندی ممتاز ارتش اسرائیل و بهبود چشمگیر نرخ اصابت موشک‌ها. رهگیری یک یا چند موشک نسبتاً آسان است، اما رهگیری رگبارهایی متشکل از ده‌ها و صدها موشک بسیار دشوار است.

ب) موشک‌های بالستیکی جدید ایرانیان به مراتب خطرناک‌تر از موشک‌هایی هستند که در سال‌های اخیر به سوی اسرائیل شلیک شده‌اند. به نظر من، این موشک‌ها دقیق‌تر هستند و دقتی حدود ۱۰ برابر و احتمالاً در برخی موارد ۱۰۰ برابر موشک‌های قبلی دارند، بنابراین اکثر موشک‌هایی که رهگیری نمی‌شوند، اهداف حیاتی را مورد اصابت قرار خواهند داد. برخی از این موشک‌ها، کلاهک‌هایی به مراتب سنگین‌تر با وزنی تا 5/1 تن حمل می‌کنند. برخی از موشک‌ها نیز کلاهک‌های بارشی جداشونده حمل می‌کنند و در نتیجه رهگیری حملات دشوارتر، پرهزینه‌تر و گاه غیرممکن می‌شود.

این کارشناس صهیونیست در ادامه با اشاره به موشک‌های جدید ایران، به چالش پدافندی رژیم صهیونیستی برای رهگیری موشک‌های ایرانی اشاره می‌کند:

مسئله سوم، موشک‌های جدید ایران است. جدیدترین موشک‌های ایران موشک‌هایی با قابلیت مانوردهنده هستند که در این مرحله هنوز در اتمسفر عمل می‌کنند و در این‌جا نیز، رهگیری موفقیت‌آمیز یک موشک حمله‌کننده بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. رهگیری یک موشک بالیستیک به دلیل سرعت مافوق صوت و ارتفاع پرواز زیاد آن، که بخش عمده‌اش خارج از اتمسفر انجام می‌شود، فرآیندی پیچیده است.

رهگیری موشک‌های بالستیک یک فرآیند فناورانه پرهزینه و به‌طور ویژه چالش‌برانگیز است و تنها توسط موشک‌های ضد موشک گران‌قیمت قابل انجام است؛ رهگیری که در ارتفاع و فاصله ده‌ها و صدها کیلومتری از هدف موشک انجام می‌شود. اغلب، برای دستیابی به موفقیت در رهگیری با نرخ موفقیت حدود ۹۰ درصد، به بیش از یک موشک ضد موشک نیاز است.

اسرائیل نمی‌تواند به ایران اجازه دهد که ذخیره‌ای از هزاران موشک بالستیک دوربرد در اختیار داشته باشد، موشک‌هایی که قادر به اصابت به اهداف در اسرائیل هستند. علاوه‌ بر این، نمی‌توان به سازمان‌های شبه‌نظامی در عراق اجازه داد که موشک‌های کوچک‌تر و کوتاه‌بردتری را که برای شلیک به سوی اسرائیل پس از دریافت فرمان از ایران طراحی شده‌اند، در اختیار داشته باشند.

او پس از اشاره به چالش‌های متوجه رژیم صهیونیستی از سوی ایران، چندین مسئله را مطرح می‌کند:

کاهش خطر بالستیک از طریق حمله و نابودی چندین عامل مهم امکان‌پذیر است. در زیر شرحی جزئی ارائه می‌شود.

۱. نابودی موشک‌های سنگین و دوربردی که قادر به اصابت به اسرائیل هستند.

۲. نابودی لانچرهای موشک، زیرا بدون لانچر امکان شلیک موشک وجود ندارد.

۳. نابودی محل‌های ذخیره موشک‌ها و لانچرها که برخی از آنها زیرزمینی هستند.

۴. نابودی کارخانه‌های تولید موشک و همچنین تأسیسات توسعه و آزمایش موشکی.

علاوه‌بر این، به عنوان یک عنصر دفاعی، باید و می‌توان پدافند غیرعامل در برابر موشک‌ها را به‌طور چشمگیر بهبود بخشید و این فرآیندی چندساله است اما باید آغاز شود و باید یک پروژه ملی باشد. همچنین باید پدافند لیزری پرقدرت توسعه و تولید شود. هیچ راه مؤثر دیگری جز پدافندی لیزری وجود ندارد که امکان مقابله با موشک‌های بالستیک و پهپادها را فراهم کند، خطری که به طور مداوم و سریع در حال افزایش است.

به گزارش مشرق، در جنگ تحمیلی ۱۲روزه، نیروهای مسلح ایران طی حملات موشکی و پهپادی به سرزمین‌های اشغالی که در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی صورت گرفت، بیش‌ از ده‌ها نقطه حیاتی و مهم در سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد. در همین رابطه، در گزارشی که در مؤسسه JINSA منتشر شده است، به اصابت ۴۵ موشک ایرانی به نقاط حساس رژیم صهیونیستی اذعان شده است، مسئله‌ای که کارشناسان و تحلیلگران عبری زبان از آن به عنوان خسارات جدی و بی‌سابقه به این رژیم یاد می‌کنند.